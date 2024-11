La Découverte d’un Livre de 2000 qui Prophétisait Deux Papes : un Vrai, l’Autre Illégitime. Sergio Russo.

Marco Tosatti

Chers StilumCuriali, Sergio Russo offre à votre attention les fruits d’une de ses découvertes, divisée en deux parties, vous laissant attendre la solution dans la prochaine partie… bonne lecture et diffusion (et patience…). Merci a Louis Lurton pour la traduction! Bonne lecture.

§§§

REDÉCOUVERTE D’UN LIVRE, ÉCRIT EN L’AN DEUX MILLE,

QUI PARLAIT DÉJÀ DE LA COEXISTENCE DE DEUX « PAPES » :

L’UN VRAI ET L’AUTRE ILLÉGITIME… (1ère p.)

Fatima, l’Agneau immolé et le Lion de la tribu de Juda.

Je me souviens que lors de la 71e édition du Festival de Sanremo, un groupe appelé Maneskin (qui, au cours de sa carrière, s’est avéré ouvert aux contenus sataniques) a gagné avec la chanson “Zitti e buoni” (Muets et tranquilles) qu’il a ensuite répétée au Concours Eurovision de la Chanson en mai de la même année.

C’était en 2021, une année très particulière : en Italie, nous étions en plein confinement – mais la situation, où plus et où moins, était la même dans le monde entier – en fait, deux conceptions différentes de la liberté, de la pensée et de la loyauté envers sa propre conscience s’affrontaient dans l’ensemble de la société, parmi les gens, et même au plus profond des individus eux-mêmes, qui, dans la mémoire historique récente, n’avaient jamais vu un affrontement aussi inhabituel, avec une telle virulence et une telle coercition…

Cependant, quelques journalistes courageux et héroïques, des médecins, des scientifiques, mais aussi des personnes de toutes classes et conditions, avaient commencé à ‘’sonner les cloches’’ contre le mantra assourdissant de la pensée unique dominante – c’étaient les fameuses ‘’trompettes’’, de mémoire caponienne, que le mainstream imposait de manière obsessionnelle à travers les médias – en mettant également en place toutes leurs armes de coercition et de menace psychologique : du ‘’tu ne te fais pas vacciner ? tu tombes malade, tu meurs !’’ à ‘’la vaccination est un acte d’amour!’’, etc.

Il nous était donc requis à tous de rester… Muets et tranquilles !

Une chanson est ainsi venue appuyer, presque comme s’il s’agissait de la ‘’bande sonore’’ de cette époque sombre et inquiétante (mais c’est encore le cas aujourd’hui !), ce que l’élite pédosataniste voulait imposer à la population mondiale, confirmant ainsi, par le biais de cette phrase emblématique – Muets et tranquilles! – l’agenda du Nouvel Ordre Mondial, publicisé à Davos.

Récemment, cependant, un prêtre carmélite, le père Giorgio Maria Faré, le 13 octobre de cette année, dans son homélie dominicale, qui a duré environ une heure et demie, compte tenu de la délicatesse du sujet, a estimé qu’il était temps, même pour lui, de cesser de se taire, et même de faire le bien, car dans ce cas, le terme ‘’bien’’ a évidemment le sens de soumis.

Maintenant, je ne peux pas savoir si le choix du jour – le 13 octobre – était intentionnel ou ‘’accidentel’’… le fait est que la méditation du Père Faré, dans laquelle il examine ‘’Le cas de la Declaratio de Benoît XVI’’, et la traite d’un point de vue historico-canonique (ici en Pdf), démontre de manière imparable que le Saint Père Benoît XVI n’a jamais réellement démissionné et que, par conséquent, J. M. Bergoglio n’a jamais pu être élu validement et juridiquement, en tant que vrai pape… tout cela, disais-je, tombe exactement le jour anniversaire – 107 ans plus tard, pour être précis – de la dernière Apparition de la Sainte Vierge à Fatima, le 13 octobre 1917 !

Nous nous demandons donc si cette déclaration explosive est tombée dans l’oreille d’un sourd, dans l’indifférence générale ? Ou bien est-elle restée confinée aux ‘’initiés’’ ?

Il semble que non… puisque depuis cette homélie mémorable, plusieurs catéchèses d’explication et d’approfondissement sont venues à point nommé, approchant toutes les 300.000 vues.

Démontrant une fois de plus, s’il en était encore besoin, que le sensum fidei des croyants (mais aussi l’intérêt des non-croyants !), malgré les apparences, se révèle beaucoup plus intuitif qu’on ne le pense sur de telles thématiques…

Et pourtant, à la suite de cet événement, tant de ‘’solons’’ modernes se sont érigés en juges et en détracteurs de cet exposé clair et limpide, qui a stigmatisé la situation ecclésiale actuelle, que beaucoup considéraient déjà comme ambigüe, dramatiquement confuse et délétère pour les âmes…

Les accusations contre le Père Faré ont été très variées, mais en résumé, parmi celles qui ont le plus retenu l’attention, il y a celle-ci : ‘’un prêtre ne peut pas, seul et arbitrairement, entreprendre un tel réquisitoire, en augmentant encore la confusion des fidèles, et en se plaçant même en dehors de l’Église, mais il faut attendre que les cardinaux agissent, eux seuls ont l’autorité pour agir, nous les fidèles, nous n’avons donc que la tâche de rester… en silence… de prier et souffrir…’’.

Ils n’ont pas dit ‘’muets et tranquilles’’, c’est vrai… mais on y est presque !

Aussi, avant de dévoiler le titre et le contenu de ce livre ‘’mystérieux’’ providentiellement redécouvert, je voudrais profiter de l’occasion pour tenter de résoudre une dichotomie qui est apparue dans l’Église d’aujourd’hui, mais soyons clairs, dans la partie de l’Église qui est encore capable de ‘’voir’’, et donc de résister aux instances perturbatrices provenant de l’apostasie actuelle qui a pénétré l’Église, et qui a commencé à s’affirmer avec une certaine virulence dès l’époque de saint Pie X, le pontife qui a tiré la sonnette d’alarme avec l’encyclique Pascendi Dominicis Gregis, alors que le XXe siècle venait à peine de commencer (un siècle que d’autres, pour d’autres raisons, ont appelé le ‘’siècle du génocide’’), jusqu’à aujourd’hui, où cette apostasie – depuis le 1er janvier 2023 – s’assied maintenant, impie et ‘’triomphante’’, sur le trône de Pierre, comme le pape Léon XIII l’avait également prophétisé dans sa fameuse vision :

‘’Des ennemis très rusés ont posé leurs mains impies sur tout ce que l’Église, épouse de l’Agneau immolé, a de plus précieux et l’ont saturé d’amertume. Là où le Siège du bienheureux Pierre et la Chaire de la Vérité étaient établis pour la lumière des nations, ils ont placé le trône de l’abomination, de leur impiété, afin que frappant le berger, ils puissent disperser le troupeau’’.

Dans cette Église, donc, disons-le, ‘’aux yeux ouverts’’, prévalent aujourd’hui deux manières différentes et finalement antithétiques de se poser et d’opérer : l’une voudrait que les fidèles – qu’ils soient laïcs ou prêtres – souffrent en silence, endurent patiemment et ne s’exposent pas ; l’autre, à l’inverse, fait de la fidélité à la vérité, sans compromis, une exigence ‘’non négociable’’, qui doit avoir la priorité, sans ‘’respect humain’’, sur tout et sur tous…

Alors, laquelle des deux est la disposition à suivre ?

Les deux ! A condition, toutefois, que chacune d’elles prenne la place qui lui revient dans l’action, mais surtout dans l’être du croyant, qui se trouve vivre en ces temps de la fin, au caractère résolument cathartique, en un mot : vivre en ces temps apocalyptiques…

Et c’est précisément le Livre de l’Apocalypse qui nous fournit la clé de résolution du ‘’bien agir’’ du croyant face à une situation ecclésiale inédite, où coexistent actuellement la saine doctrine et l’apostasie qui semble l’emporter sur elle…

… Un des vieillards me dit : ‘’Ne pleurez plus, le Lion de la tribu de Juda a gagné […]’’.

Alors je vis, au milieu du trône, entouré des quatre êtres vivants et des vieillards, un Agneau comme immolé… (Ap 5,5-6).

Ici donc, dans l’action du vrai chrétien, passe avant tout la proclamation de la Vérité – le Lion de la tribu de Juda – par l’exemple et la parole, ce que Montfort écrivait non sans raison à propos des apôtres des derniers temps :

‘’Ce seront des nuées tonnantes qui… tonneront contre le péché, crieront contre le monde, frapperont le diable et ses suppôts, et traverseront de part en part, pour la vie ou pour la mort, avec leur glaive à deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux à qui ils seront envoyés par le Très-Haut.’’

Ce sera alors que, ayant épuisé toutes les autres formes possibles de dialogue :

Jésus lui répondit : ‘’Si j’ai mal parlé, montre-moi où est le mal ; mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?’’ (Jean 18, 23) ;

il ne leur restera que l’acceptation du Martyre , l’Agneau immolé qui :

‘’Maltraité, il s’est laissé humilier et n’a pas ouvert la bouche ; il était comme un agneau qu’on mène à l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, et il n’a pas ouvert la bouche.‘’ (Is 53,7) ;

en témoignage sublime et ultime, au prix de leur propre vie, de l’adhésion à cette même Vérité…

Et comme rien n’arrive par hasard, le fait que ce prêtre, le Père Giorgio Maria Faré, soit effectivement un Carme, a une signification spécifique et intrigante.

Au cours de ces plus de dix années de ‘’famine spirituelle’’, pendant lesquelles des voix courageuses se sont levées, haut et fort, en défense de la Vérité, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église, il y en a eu très, très peu… et c’est ainsi que ‘’l’esprit du prophète Élie’’ a comme investi le discours calme et limpide du Père Faré. Pour que lui aussi ‘’désigne’’ ce ‘’petit nuage, comme main d’homme’’, qui promet de produire une averse bienfaisante, capable de purifier, et aussi de réveiller – du moins on l’espère ! – quelques membres volontaires de la Hiérarchie…

Les cardinaux vont-ils donc bouger ?

Personnellement, je ne le pense pas, peut-être aussi parce que ces autres mots, également prophétiques, du grand prédicateur Fulton Sheen résonnent trop fort dans mon esprit :

‘’Qui sauvera l’Église ?

Ne pensez pas aux prêtres, aux évêques et aux religieux….

C’est à vous, les laïcs, qu’il revient de le faire !’’

Chaque fin, vous le savez, apporte avec elle un nouveau commencement….

L’Église, à ses débuts, a commencé à célébrer dans les maisons, et cela s’est produit tout au long de la période de persécution.

Aujourd’hui encore, elle va recommencer à célébrer dans les maisons des laïcs, parce que la fausse Église – l’Église est une, bien sûr, mais par ce terme nous entendons cette partie de l’Église, aujourd’hui majoritaire, manœuvrée par la Franc-maçonnerie ecclésiastique – et c’est elle qui s’est emparée des structures de l’Église visible… cependant, comme le disait saint Athanase lors de l’hérésie arienne (à laquelle la situation ecclésiale d’aujourd’hui ressemble beaucoup) : ‘’S’ils gardent les églises… nous, nous gardons la Foi !’’

Et qui sait, peut-être dans un avenir très proche, si ce ne sont pas précisément ces laïcs dévoués et engagés qui se chargeront, dans leurs propres familles et selon leur propre disponibilité, d’accueillir ces Prêtres doux et courageux qui se sont faits martyrs pour la Vérité…

Sergio Russo

(1. – continue…)

P.S. Que nos aimables Lecteurs soient patients (il s’agit de ne pas alourdir cet article) si le titre et le contenu du ‘’livre mystérieux’’, promis dans le titre, apparaissent dans la deuxième partie…

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

Condividi i miei articoli:



Tag: livre, russo



Categoria: Generale