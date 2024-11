El origen y los destinos del hombre. Padre Zacchi O.P. — Radio Spada 

Marco Tosatti

Novedad y oferta: la obra maestra del padre Zacchi O.P. “El origen y los destinos del hombre”

Con sumo placer –después del volumen del padre Angelo Zacchi O.P., L’uomo e la sua natura – presentamos a los lectores L’origine e i destini dell’uomo [El origen y los destinos del hombre]. Una obra maestra que puede ser leída en forma particular, pero cuya contribución amplía, completa y enriquece el texto ya publicado.

A continuación presentamos la nota editorial y el índice.

Nota de Ediciones Radio Spada

Dijo el padre Antonin-Dalmace Sertillanges O.P., en su breve pero eficaz ensayo ¿Qué es el catolicismo? (reeditado por Ediciones Radio Spada en 2024): “El hombre no se conoce a sí mismo más de lo que conoce a Dios y es un misterio como Dios es un misterio: los dos saberes o las dos ignorancias proceden siempre en pie de igualdad. Desgraciadamente, lo vemos en todas las épocas y, después de Cristo, en la nuestra más que nunca”.

Ahora bien, junto con su hermano, el padre Angelo Zacchi O.P. ha contribuido en parte a desentrañar este misterio, primero en su obra El hombre y su naturaleza, ahora con este volumen sobre El origen y los destinos del hombre. Y analizando el punto, señala: “Quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos: estas son las tres grandes preguntas que nos hacemos cuando, replegados sobre nosotros mismos, nos esforzamos por penetrar en el terrible misterio de la vida. La primera de estas preguntas ya fue respondida. Ahora quedan las otras dos, no menos difíciles y arduas. Sin embargo, lo que se ha dicho facilitará en gran medida la seria tarea, ya que el problema de nuestro origen y de nuestros destinos supremos está íntimamente ligado al de nuestra naturaleza, y no puede recibir una solución que contradiga a la que se ha dado. Comenzando por la cuestión de nuestros orígenes, nos encontramos inmediatamente con adversarios a los que ya hemos combatido, con doctrinas que ya hemos refutado”[i].

Con una mirada racional y fundamentando sus afirmaciones con notas precisas y numerosas, el padre Zacchi se sumerge en los temas más candentes en forma competente y clara: desde los problemas del evolucionismo en general hasta su aplicación al hombre (con particular atención a la inmaterialidad del alma humana y a las características que la hacen no derivable de una simple evolución material), desde el tema general de la supervivencia (consciente, personal y perpetua) de nuestra alma a las pruebas racionales de esta realidad y al debate sobre las llamadas pruebas empíricas, con una vasta profundización del espiritismo, la nigromancia, las teorías de la reencarnación y la inmortalidad opcional.

El Origen y los Destinos del Hombre es, por tanto, un libro de gran -y eterna- actualidad. En esta nueva edición hemos evitado reproducir algunas partes de los primeros capítulos, que podrían haber sido fechadas en lo que se refiere al debate sobre el tema de la evolución: si bien siguen siendo válidas en el fondo, parece más útil remitirse a este respecto a otros volúmenes ya publicados por nuestra editorial, que con la contribución de los científicos contemporáneos aclaran todas las debilidades del neodarwinismo también a la luz de los últimos descubrimientos (Il Darwinismo: un mito tenace smentito dalla scienza, di Dominique Tassot; Ritorno alle origini – Vol. I – Principii e tracollo del darwinismo, e Ritorno alle origini – Vol. II – Un universo disegnato da Dio. Le conseguenze filosofiche e sociali del darwinismo, estos últimos en colaboración con el Kolbe Center for the Study of Creation). Las partes de los capítulos que se han mantenido y que se encontrarán a continuación establecen principios generales que siempre son eficaces, muy útiles para comprender con más fuerza incluso lo que se puede encontrar en otros lugares.

Al igual que en el volumen anterior de la serie, presentamos estas páginas al público con nuestros mejores deseos de una feliz lectura, convencidos de que podrán dar grandes frutos.

[i] Del Capítulo I, párrafo 1 de la edición de 1946.

INDICE:

Nota de las Ediciones Radio Spada p. 7 Capítulo I – La teoría de la evolución p. 9 Capítulo II – La teoria de la evolución aplicada al hombre p. 23 Capítulo III – Del origen del alma p. 39 Capítulo IV – Importancia y naturaleza del problema de la supervivencia humana p. 59 Capítulo V – La supervivencia y el testimonio del género humano p. 81 Capítulo VI – La supervivencia y la naturaleza del alma p. 107 Capítulo VII – La supervivencia y las necesidades superiores del alma p. 143 Capítulo VIII – La vida presente sin la esperanza

del futuro p. 181 Capítulo IX – El alma no será aniquilada p. 209 Capítulo X – La prueba empírica de la supervivencia p. 221 Capítulo XI – Las objeciones contra la supervivencia p. 285 Capítulo XII – La supervivencia personal, consciente y perpetua p. 301 Capítulo XIII – La reencarnación p. 323 Capítulo XIV – La inmortalidad opcional p. 357 Notas p. 381

L'origine e i destini dell'uomo

Edizioni Radio Spada

Fondazione Pascendi ETS

Publicado originalmente en italiano el 18 de noviembre de 2024 por Marco Tosatti, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/11/18/lorigine-e-i- destini-delluom-padre-zacchi- o-p-radio-spada/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

