L’Origine e i Destini dell’Uomo. Padre Zacchi O.P. Radio Spada.

Con grande piacere – dopo il volume di Padre Angelo Zacchi O.P. L’uomo e la sua natura – presentiamo ai lettori L’origine e i destini dell’uomo. Un capolavoro che può essere letto singolarmente ma il cui contributo estende, completa e arricchisce il testo già pubblicato.

Di seguito la nota editoriale e l’indice.

Nota delle Edizioni Radio Spada

Diceva il Padre Antonin-Dalmace Sertillanges O.P., nel suo breve ma efficace Che cos’è il Cattolicesimo? (riedito dalle Edizioni Radio Spada nel 2024): «L’uomo non conosce se stesso più che non conosca Dio ed è un mistero come Dio è un mistero: le due conoscenze o le due ignoranze procedono sempre alla pari. Lo vediamo purtroppo in tutte le epoche e, dopo Cristo, nella nostra più che mai».

Ebbene, insieme al suo confratello, Padre Angelo Zacchi O.P. ha contribuito in parte a svelare questo mistero, prima nella sua opera L’uomo e la sua natura, ora con questo volume su L’origine e i destini dell’uomo. E analizzando il punto, annota: «Chi siamo, donde veniamo, dove andiamo: ecco le tre grandi domande che ci facciamo, allorché, ripiegati su noi medesimi, ci sforziamo di penetrare il terribile mistero della vita. La prima di queste domande ha già avuto una risposta. Rimangono ora le altre due non meno difficili ed ardue. Quanto è stato detto però faciliterà di molto il grave compito; ché il problema della nostra origine e dei nostri supremi destini è strettamente legato a quello della nostra natura, e non può ricevere una soluzione che contrasti con quella ad esso data. Cominciando dalla questione delle nostre origini, c’incontriamo subito con avversari che abbiamo già combattuto, con dottrine che abbiamo già confutato»[i].

Con uno sguardo razionale e suffragando le sue asserzioni con precise e numerose note, Padre Zacchi si addentra negli argomenti più scottanti con competenza e chiarezza: dai problemi dell’evoluzionismo in generale fino alla sua applicazione all’uomo (con un’attenzione particolare all’immaterialità dell’anima umana e alle caratteristiche che la rendono non derivabile da una semplice evoluzione materiale), dal tema generale della sopravvivenza (cosciente, personale e perpetua) della nostra anima alle prove razionali di questa realtà e al dibattito sulle cosiddette prove empiriche, con un vasto approfondimento sullo spiritismo, la negromanzia, le teorie della rincarnazione e l’immortalità facoltativa.

L’origine e i destini dell’uomo è dunque un libro di grande – ed eterna – attualità. In questa nuova edizione abbiamo evitato di riprodurre alcune parti dei primi capitoli, che potevano risultare datate quanto al dibattito sull’argomento dell’evoluzione: sebbene rimanessero valide nella sostanza, ci pare più utile rimandare al proposito ad altri volumi già pubblicati dalla nostra casa editrice, che col contributo di scienziati contemporanei chiarscono tutte le debolezze del neo-darwinismo anche alla luce delle ultime scoperte (Il Darwinismo: un mito tenace smentito dalla scienza, di Dominique Tassot; Ritorno alle origini – Vol. I – Principii e tracollo del darwinismo, e Ritorno alle origini – Vol. II – Un universo disegnato da Dio. Le conseguenze filosofiche e sociali del darwinismo, questi ultimi in collaborazione con il Kolbe Center for the Study of Creation). Le parti dei capitoli che sono state mantenute e che si troveranno di seguito fissano principii generali sempre efficaci, utilissimi a comprendere con maggiore forza anche quanto si può trovare altrove.

Come per il precedente volume della serie, presentiamo al pubblico queste pagine con i nostri migliori auguri di buona lettura, convinti che sapranno dare grandi frutti.

[i] Dal Cap. I, Par. 1 dell’edizione del 1946.

INDICE:

Nota delle Edizioni Radio Spada p. 7 Capitolo I – La teoria dell’evoluzione p. 9 Capitolo II – La teoria dell’evoluzione applicata all’uomo p. 23 Capitolo III – Dell’origine dell’anima p. 39 Capitolo IV – Importanza e natura

del problema della sopravvivenza umana p. 59 Capitolo V – La sopravvivenza e la testimonianza

del genere umano p. 81 Capitolo VI – La sopravvivenza e la natura dell’anima p. 107 Capitolo VII – La sopravvivenza e i bisogni superiori dell’anima p. 143 Capitolo VIII – La vita presente senza la speranza

della futura p. 181 Capitolo IX – L’anima non sarà annientata p. 209 Capitolo X – La prova empirica della sopravvivenza p. 221 Capitolo XI – Le obiezioni contro la sopravvivenza p. 285 Capitolo XII – La sopravvivenza personale,

cosciente e perpetua p. 301 Capitolo XIII – La rincarnazione p. 323 Capitolo XIV – L’immortalità facoltativa p. 357 Note p. 381

