Su Davide e Gionata il Nuovo Predicatore Gay-Friendly del Papa, Pasolini, si Sbaglia. (Cit. Ravasi, Jove, Rankin).

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, S.C. che ringraziamo di cuore, ci ha scritto questo messaggio, che doverosamente vi giriamo. Buona lettura e condivisione.

§§§

Caro dottor Tosatti,

sono S.C. e la prego umilmente di voler leggere fino in fondo per il bene e la salvezza di tante anime perché non ho visto alcun articolo sul Stilum Curiae inerenti una questione assolutamente atroce (smentita totalmente e in modo perfettamente documentato dai seguenti 3 articoli del Cardinal Ravasi e di due esponenti ortodossi e protestanti) riguardante fra’ Roberto Pasolini nuovo predicatore di Casa Pontificia (come è scritto nel seguente articolo di Vatican News organo della Santa Sede: https://www.vaticannews. va/it/vaticano/news/2024-11/ pasolini-nuovo-predicatore- casa-pontificia-padre- cantalamessa.html

Fra Roberto Pasolini è docente di Esegesi biblica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale a Milano e collabora con l’Arcidiocesi di Milano per la formazione dei docenti di religione .)

Al seguente link sul noto sito Messa in Latino: https://blog. messainlatino.it/2024/11/ altra-nomina-pro-lgbt-di- francesco.html#more è stata pubblicato sia il video sia la lunga trascrizione delle parole che Fra Pasolini ha detto nel video durante un evento da lui tenuto quest’anno in merito in merito all’omosessualità nella Bibbia.

Devo chiederle umilmente di leggere anche la seguente parte da me sottolineata in grassetto con una parte della trascrizione in cui Fra Pasolini arriva alla questione di coppie gay tra i discepoli, tra Gesù e e discepoli e tra Gesù e Lazzaro e Fra Pasolini conclude con le seguenti parole. Le sottolineo in grassetto le parti più sconvolgenti in cui Fra Pasolini spiega perché secondo lui Gesù ha potuto fare coppia gay con uno dei discepoli o con Lazzaro : “Però evidentemente è tutto un modo di cercare di proiettare nella Scrittura delle domande nostre, una curiosità nostra, cioè noi vogliamo trovare qualcosa che non c’è scritto: è un po’ come se tu leggi le nozze di Cana e vuoi scoprire come era vestita la sposa : non c’è scritto, non te lo dice il Vangelo, quindi la Bibbia non ci da tutte le risposte, perché non sono necessarie “.

Aggiungo solo che come potrà invece leggere nel seguente articolo pubblicato sulla rivista paolina Jesus giustamente il Cardinal Gianfranco Ravasi, notissimo biblista con una seconda laurea in archeologia conseguita presso l’Università ebraica di Gerusalemme, ha smentito categoricamente le suddette idee di Fra Pasolini spiegando benissimo che proprio in lingua ebraica è assolutamente inaccettabile qualunque traduzione che giustifichi una relazione di coppia gay tra Gionata e Re Davide. Può leggere questo articolo integralmente al seguente link sul profilo ufficiale Facebook della rivista paolina Jesus:

Anche sul notissimo sito ortodosso OrthodoxChristian.com è stato pubblicato il seguente articolo gratuito di Eric Jobe: https://orthochristian. com/90826.html che conferma tutto quello che ha scritto il Cardinal Ravasi in merito alla questione inerente Gionata e Davide. Eric Jobe ha conseguito il titolo accademico di laurea in Semitic Philology presso la University of Chicago in 2015.

Anche il teologo e pastore protestante John Clifford Rankin presidente del Theological Education Institute (TEI) negli USA aveva pubblicato nel 2014 il seguente articolo gratuito con un estratto del suo libro: “Genesis and the Power of True Assumptions” e in questo articolo:

https://www.teii.org/marriage- or-pansexuality/a-homosexual- activist-asks-what-about- david-and-jonathan/ confermava tutto quello che è scritto nel suddetto articolo del Cardinal Ravasi. Riguardo John Clifford Rankin si può leggere la seguente pagina: https://www.ctfamily. org/rev-john-rankin-a-life- worthy-of-remembrance/ in cui si può leggere anche che Rankin aveva vari titoli accademici tra cui un Master presso il Seminario Teologico Gordon-Conwell e un Master presso la Harvard Divinity School.

Dottor Tosatti, voglia accettare tutta la mia commossa gratitudine anticipatamente per quanto vorrà fare pubblicamente con un suo articolo per rimproverare Fra Roberto Pasolini per le sue suddette affermazioni assolutamente inaccettabili che possono aver avviato in modo inarrestabile verso l’Inferno eterno un numero incalcolabile di anime.

S.C.

Che dire? In un Vaticano sempre più rosaceo, grazie alle nomine a tappeto di papa Bergoglio, dopo Tucho “Besame Mucho” Fernandez, Pena Parra, Ricca etc. ci mancava anche un Predicatore della Casa Pontificia Gay-Friendly…

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale