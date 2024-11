Propaganda e Potere nel Corso dei Secoli, Economia del Benessere, Un Lupo a Bibbiano. Eventi e Incontri.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione qualche segnalazione di eventi e incontri per i prossimi giorni. Buona lettura e diffusione.

§§§

[1] LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2024, 15.00, ROMA, CONVEGNO, “ECONOMIA DEL BENESSERE”

Iniziativa già segnalata, si aggiunge il PDF con i titoli assegnati ai vari relatori.

CONVEGNO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2024 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:30

“ECONOMIA del BENESSERE”

Per realizzare il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Cost.)

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Oggi non è più l’economia al servizio delle persone, ma sono le persone al servizio

dell’economia.

Dobbiamo cambiare paradigma, ripartire dai più alti Valori Umani, morali e spirituali, per

rimettere le Persone ed i loro bisogni al centro delle scelte di politica economica.

Attuando la nostra Costituzione e nel pieno rispetto dei Trattati Europei, vogliamo generare un

“benessere integrale”, in grado di migliorare la qualità della vita di tutti noi.

Per riuscirci, illustreremo nuovi strumenti di valutazione e di finanziamento delle politiche

economiche, che riducono il nostro debito verso l’estero.

Modera: Fabio Dragoni (economista, opinionista e giornalista La Verità)

Fabio Conditi – Presidente dell’associazione Moneta Positiva

Un nuovo modello economico per il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Cost.)

Daniele Trabucco – Prof. Diritto Pubblico e Costituzionale

La sovranità monetaria nella Costituzione e nei Trattati Europei (art.1-117 Cost.)

Antonino Galloni – Economista e scrittore di saggi economici

Una economia monetaria per la piena occupazione (art.1-4 Cost.)

Alessandro Coluzzi – Avvocato e giurista

Nuovi strumenti per tutelare il risparmio degli italiani (art.47 Cost.)

Marco Cattaneo – Economista sui crediti d’imposta cedibili

Nuovi strumenti per finanziare la spesa pubblica senza debito (MGDD agg.2022)

Guido Grossi – Economista finanziario e risparmio

L’importanza delle banche pubbliche in Italia (art.47 Cost.).

Fabio Conditi – Presidente dell’associazione Moneta Positiva

Dibattito, conclusioni e saluti

[2] LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2024, 20.30, CORREGGIO (RE), FRANCESCO AGNOLI, “INFORMAZIONE PROPAGANDA POTERE NEL CORSO DEI SECOLI”

Conferenza organizzata dal Circolo Frassati.

[43 MARTEDI’ 19 NOVEMBRE 2024, 20.45, LUCA BAUCCIO E GINO MAZZOLI, “IL LUPO DI BIBBIANO”

La vicenda “Angeli e demoni” si è conclusa per Claudio Foti con piena assoluzione, mentre la vicenda giudiziaria continua per altre persone.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] E’ TEMPO DI VISITA ALLE SCUOLE – ISTITUTO SPALLANZANI

E’ prevista per il 23 novembre la giornata di visita all’Istituto Vladimiro Spallanzani di Casalgrande e Sassuolo

https://www. vladimirospallanzani.it/it/ iscrizioni#open-day

[2] ANTROPOLOGIA E REATI

Nessuno stupore da parte mia quando seppi dell’assoluzione di Claudio Foti. Il mio pensiero l’avevo espresso nel Taglio Laser allegato, 13 dicembre 2019. L’ho riletto, e mi trovo ancora d’accordo… con me stesso.

[3] LA MATRIX DELLE FALSE EMERGENZE

Video di Fabio Conditi a Vicenza

https://rumble.com/v5nj085-la- matrix-delle-false-emergenze- fabio-conditi-vicenza-7- novembre-2024.html

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

§§§





