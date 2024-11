Idan Landau, Università di Tel Aviv: le Scene che Vedo a Gaza mi Provocano Associazioni con il Nazismo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due articoli molto interessanti su quanto sta accadeno, nell’indifferenza e complicità dell’Occidente, in Medio Oriente. Il primo è una denuncia di Medici senza Frontiere:

Msf: “Israele blocca senza spiegazioni il trasferimento da Gaza dei bimbi che necessitano cure mediche”

di F. Q. Medici Senza Frontiere, “Le autorità israeliane hanno bloccato, senza alcuna spiegazione, l’evacuazione medica di 8 bambini e dei loro tutori da Gaza che necessitano di cure mediche, tra cui un bambino di 2 anni con amputazioni alle gambe, verso l’ospedale di Medici Senza Frontiere (Msf) in Giordania”. Secondo quanti riferisce la ong“Le autorità israeliane hanno, l’evacuazione medica die dei loro tutori da Gaza che necessitano di, tra cui un bambino di, verso l’ospedale di Medici Senza Frontiere (Msf) in Giordania”. Msf aggiunge che “È assolutamente scioccante e oltraggioso che Israele impedisca ai bambini che hanno bisogno di cure essenziali di lasciare Gaza. Il rifiuto di Israele di effettuare evacuazioni mediche urgenti va contro ogni ragione e umanità” afferma Moeen Mahmood, capomissione di Msf in Giordania. *** Il secondo è questo reportage di +972 Magazine, un giornale israeliano. Una volta di più, dal momento che Israele impedisce l’ingresso della stampa straniera a Gaza, e si accanisce contro i giornalisti locali (188 uccisi, una cifra mai vista prima in una guerra recente) bisogna rendere omaggio al coraggio e alla dirittura professionale dei colleghi israeliani (probabilmente anche loro antisemiti…) che raccontano verità scomode su una pulizia etnica brutale. di Idan Landau

Guardate queste due foto, entrambe scattate il 21 ottobre 2024. Sulla destra, vediamo una lunga fila di sfollati, o più precisamente donne e bambini, tra le rovine del campo profughi di Jabalia, nella Striscia di Gaza settentrionale. Gli uomini di età superiore ai 16 anni sono separati, sventolano una bandiera bianca e mostrano le loro carte d’identità. Stanno uscendo.

Sulla sinistra, vediamo un campo costruito dall’organizzazione di coloni Nachala appena fuori Gaza, come parte di un evento che celebra la festa di Sukkot. All’evento hanno partecipato 21 ministri di destra e membri della Knesset e diverse centinaia di altri partecipanti, tutti lì per discutere i piani per la costruzione di nuovi insediamenti ebraici a Gaza. Stanno arrivando.

A sinistra: coloni israeliani si riuniscono per un evento che celebra Sukkot vicino alla Striscia di Gaza, chiedendo l’annessione e il reinsediamento, 21 ottobre 2024. (Oren Ziv) A destra: palestinesi sfollati si mettono in fila sotto la minaccia delle armi tra le rovine del campo profughi di Jabalia. (Utilizzato in conformità con la clausola 27a della legge sul copyright)

Queste foto raccontano una storia che si sta svolgendo così rapidamente che i suoi strazianti dettagli sono già sul punto di essere dimenticati. Eppure questa storia potrebbe iniziare da qualsiasi punto degli ultimi 76 anni: la Nakba del 1948, il “ Piano Siyag ” che ne è seguito, la Naksa del 1967. Da una parte, palestinesi sfollati con tutti i beni che possono trasportare, affamati, feriti ed esausti; dall’altra, gioiosi coloni ebrei, che santificano la nuova terra che l’esercito ha ripulito per loro.

Ma la storia di ciò che sta accadendo in questo momento, da entrambe le parti della barriera di Gaza, ruota attorno a quello che è noto come il “Piano dei generali” e a ciò che nasconde.

Il progetto

Il “Piano dei generali”, pubblicato all’inizio di settembre, ha un obiettivo molto semplice: svuotare la Striscia di Gaza settentrionale della sua popolazione palestinese. Il piano stesso stimava che circa 300.000 persone vivessero ancora a nord del Corridoio Netzarim, la zona occupata da Israele che taglia in due Gaza, sebbene l’ONU abbia stimato il numero più vicino a 400.000.

Durante la prima fase del piano, l’esercito israeliano avrebbe informato tutte quelle persone che avevano una settimana per evacuare a sud attraverso due “corridoi umanitari”. Nella seconda fase, alla fine di quella settimana, l’esercito avrebbe dichiarato l’intera area una zona militare chiusa. Chiunque fosse rimasto sarebbe stato considerato un combattente nemico e sarebbe stato ucciso se non si fosse arreso. Un assedio completo sarebbe stato imposto al territorio, intensificando la crisi della fame e della salute, creando, come ha detto il Prof. Uzi Rabi, un ricercatore senior presso l’Università di Tel Aviv, “un processo di fame o sterminio”.

Secondo il piano, fornire alla popolazione civile un preavviso di evacuazione garantisce il rispetto dei requisiti del diritto umanitario internazionale. Questa è una bugia. Il primo protocollo delle Convenzioni di Ginevra afferma chiaramente che avvisare i civili di fuggire non nega lo status di protezione di coloro che rimangono e quindi non consente alle forze militari di danneggiarli; né un assedio militare nega l’obbligo dell’esercito di consentire il passaggio di aiuti umanitari ai civili.

Oltretutto, il servizio di facciata al diritto umanitario cade nel vuoto se si considera che l’uomo che guida il piano, il maggiore generale (in pensione) Giora Eiland, ha trascorso l’anno scorso chiedendo punizioni collettive contro l’intera popolazione di Gaza, per aver trattato l’enclave come se fosse la Germania nazista e per aver permesso la diffusione di malattie come un passo che “avrebbe avvicinato la vittoria e ridotto i danni ai soldati dell’IDF”. Dopo aver snocciolato così per 10 mesi, ha riconosciuto un’opportunità, in consultazione con una serie di consiglieri ombra, sui quali torneremo, di pilotare un piano di sterminio nel nord di Gaza. Lo ha diligentemente consegnato ai politici e ai media, mascherato da una maschera di bugie sul rispetto del diritto internazionale.

I media e i politici hanno fatto quello che fanno sempre: hanno creato una distrazione. Mentre il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Yoav Gallant si sono affrettati a negare, ufficiali anonimi e soldati sul campo stavano già informando i media che il piano stava iniziando a essere implementato.

Giora Eiland testimonia durante un’udienza della commissione investigativa civile sui massacri del 7 ottobre, Tel Aviv, 8 agosto 2024. (Avshalom Sassoni/Flash90)

La realtà, tuttavia, è ancora più spaventosa. Ciò che l’esercito sta attuando nel nord di Gaza dall’inizio di ottobre non è esattamente il “Piano dei generali”, ma una versione ancora più sinistra e brutale di esso in un’area più concentrata. Si potrebbe persino dire che il piano stesso e l’intensa tempesta mediatica e diplomatica internazionale che ha creato hanno contribuito a tenere tutti all’oscuro su cosa stia realmente accadendo e a oscurare i due modi in cui il piano è già stato ridefinito.

La prima, più immediata distinzione è l’abbandono delle disposizioni per ridurre i danni ai civili, vale a dire dare ai residenti della parte settentrionale di Gaza una settimana per evacuare verso sud. La seconda deviazione riguarda il vero scopo dello svuotamento dell’area: mentre descriveva l’operazione militare come una necessità di sicurezza, era, di fatto, l’incarnazione dello spirito di pulizia etnica e reinsediamento fin dal primo giorno.

Attenzione deviata

La catastrofe nel nord di Gaza si aggrava di minuto in minuto e la concomitanza di circostanze fa sì che l’inimmaginabile, ovvero lo sterminio di migliaia di persone all’interno dell’area assediata, non sia più impossibile.

L’attuale operazione militare è iniziata nelle prime ore del 6 ottobre . Ai residenti di Beit Hanoun, Beit Lahiya e Jabalia, le tre località a nord di Gaza City, è stato ordinato di fuggire nell’area di Al-Mawasi, a sud della Striscia, attraverso due “corridoi umanitari”. Israele ha presentato l’attacco come un mezzo per smantellare le infrastrutture di Hamas dopo che il gruppo si era ristabilito nell’area e per prepararsi alla possibilità che Israele assumesse la responsabilità di acquisire, spostare e distribuire aiuti umanitari nella Striscia, in altre parole, per il ritorno dell’Amministrazione civile israeliana che ha governato Gaza fino al “disimpegno” del 2005. La prima causa era solo parzialmente vera e la seconda non era altro che una cortina fumogena.

Per i palestinesi di quelle zone, le cose sembravano piuttosto diverse. L’esercito attaccava i residenti nelle loro case e nei rifugi con attacchi aerei, artiglieria e droni , mentre i soldati si spostavano di strada in strada demolendo e incendiando interi edifici per impedire ai residenti di tornare. Nel giro di pochi giorni, Jabalia si era trasformata in una visione dell’apocalisse .

Contrariamente al quadro dipinto dall’esercito, che sottintendeva che i residenti delle aree settentrionali erano liberi di spostarsi a sud e di uscire dalla zona pericolosa, le testimonianze locali presentavano una realtà spaventosa: chiunque uscisse di casa rischiava di essere colpito da cecchini o droni israeliani, compresi bambini piccoli e coloro che tenevano bandiere bianche . Anche le squadre di soccorso che cercavano di aiutare i feriti sono state attaccate , così come i giornalisti che cercavano di documentare gli eventi.

Un video particolarmente straziante, verificato dal Washington Post , mostra un bambino a terra che implora aiuto dopo essere stato ferito da un attacco aereo; quando una folla si raduna per aiutarlo, viene improvvisamente colpita da un altro attacco aereo, che uccide un individuo e ne ferisce più di 20. Questa è la realtà in mezzo alla quale la gente del nord di Gaza avrebbe dovuto camminare, affamata ed esausta, verso la “zona umanitaria”.

Un drone delle IDF mostra i palestinesi sfollati costretti a evacuare Jabalia, 21 ottobre 2024. (X/Avichay Adraee/utilizzato in conformità con la clausola 27a della legge sul copyright)

In vista di questa brutalità, la macchina della propaganda israeliana si è attivata per offrire una serie di scuse sul perché i civili non stavano evacuando, principalmente perché Hamas stava ” picchiando con i bastoni ” coloro che cercavano di andarsene. Se Hamas ha davvero impedito ai civili di evacuare, come può l’esercito affermare che coloro che hanno scelto di non evacuare sono terroristi condannati a essere uccisi? Ma ascoltando gli stessi residenti, si poteva sentire ripetutamente lo stesso grido disperato : “Non possiamo evacuare perché l’esercito israeliano ci sta sparando”.

Il 20 ottobre, l’esercito ha fatto circolare una foto di una lunga fila di palestinesi sfollati, accanto a una didascalia formulata in modo banale e intorpidito come una previsione meteorologica: “Il movimento dei residenti palestinesi continua dall’area di Jabalia nella Striscia di Gaza settentrionale. Finora, più di 5.000 palestinesi sono stati evacuati dall’area”.

Gli spettatori più attenti avranno notato che tutte le teste nella foto erano coperte: è una fila di donne e bambini, che non sono stati “evacuati” ma sradicati con la forza. Dove sono gli uomini? Portati via in luoghi sconosciuti. Potremmo ancora sentire del loro periodo nei campi di detenzione israeliani tra qualche mese, descrivendo le torture e gli abusi che hanno ucciso almeno 60 prigionieri di Gaza dal 7 ottobre.

Diversamente da quanto affermato nel “Piano dei generali”, ai civili non fu data una settimana per evacuare, come Eiland riconobbe in seguito; fin dall’inizio, l’esercito trattò le aree settentrionali come una zona militare in cui ogni movimento veniva accolto con un fuoco mortale. Questo è il primo modo in cui il piano è stato usato come parafulmine per distogliere l’attenzione e le critiche da una realtà molto più brutale di quella che prospetta.

Una politica di sterminio

Da quando l’esercito israeliano ha iniziato la sua operazione nel nord di Gaza, ha ucciso oltre 1.000 palestinesi. L’aeronautica militare israeliana di solito bombarda di notte mentre le vittime dormono, massacrando intere famiglie nelle loro case e rendendo più difficile l’evacuazione dei feriti. E il 24 ottobre, i servizi di soccorso hanno annunciato che l’intensità del bombardamento non ha lasciato loro altra scelta che cessare tutte le operazioni nelle aree assediate.

Tra gli attacchi più degni di nota si annoverano il bombardamento di una casa nell’area di Al-Fallujah nel campo di Jabalia il 14 ottobre, in cui sono morte una famiglia di 11 persone e il medico che era venuto a curarli; un attacco alla scuola Abu Hussein nel campo di Jabalia il 17 ottobre, in cui sono rimasti uccisi 22 sfollati che vi si erano rifugiati; l’ uccisione di 33 persone in tre case nel campo di Jabalia, tra cui 21 donne, il 19 ottobre; la distruzione di diversi edifici residenziali a Beit Lahiya lo stesso giorno, in cui sono morte 87 persone; attacchi aerei su cinque edifici residenziali a Beit Lahiya il 26 ottobre, in cui sono morte 40 persone; e il massacro di 93 persone nel bombardamento di un edificio residenziale di cinque piani a Beit Lahiya il 29 ottobre.

L’operazione di sterminio attualmente in corso nella Striscia di Gaza settentrionale non dovrebbe sorprendere nessuno che abbia prestato attenzione ai crimini di guerra di Israele nell’ultimo anno e agli innumerevoli rapporti investigativi che i più rispettati organi di stampa del mondo hanno scritto su di essi . Dal lancio di bombe da 2.000 libbre dove non ci sono obiettivi militari nelle vicinanze all’uccisione regolare di bambini con il fuoco dei cecchini alla testa, queste atrocità passate ci mostrano cosa continuerà a fare l’esercito israeliano se non verrà fermato.

Ci sono solo tre grandi strutture mediche all’interno dell’area circondata della Striscia di Gaza settentrionale, a cui sono state indirizzate le centinaia di vittime delle ultime settimane: l’ospedale indonesiano e l’ospedale Kamal Adwan a Beit Lahiya, e l’ospedale Al-Awda a Jabalia. Tuttavia, l’esercito israeliano ha anche sottoposto questi ospedali ad attacchi, rendendoli incapaci di curare i feriti. I rapporti di Medici Senza Frontiere e delle Nazioni Unite hanno definito la situazione come “immediatamente pericolosa per la vita”.

All’inizio dell’operazione, l’esercito israeliano ordinò ai tre ospedali di evacuare entro 24 ore, minacciando di catturare o uccidere chiunque si trovasse al loro interno, non proprio la “settimana di grazia” dichiarata nel “Piano dei generali”. L’esercito bombardò Kamal Adwan e i suoi dintorni nelle prime fasi dell’operazione, prima di sottoporli a un raid di tre giorni che lo sospese completamente e vide la maggior parte dei dottori trattenuti.

L’esercito ha anche ripetutamente bombardato sia l’ospedale indonesiano che Al-Awda. Due pazienti nel primo sono morti a causa della conseguente interruzione di corrente, prima che l’ospedale smettesse del tutto di funzionare. Questo è il motivo per cui anche le ferite lievi spesso finiscono con la morte, perché i team medici semplicemente non hanno le risorse necessarie per curarli.

Israele, ovviamente, considera ogni casa e ogni vicolo di Gaza una potenziale minaccia e un obiettivo legittimo. E quale sarà la scusa per negare a sei gruppi di assistenza medica che lavorano con l’Organizzazione Mondiale della Sanità di entrare a Gaza? Molto probabilmente, è una punizione per aver inviato dottori occidentali nella Striscia che in seguito hanno pubblicato testimonianze su cecchini israeliani che prendevano di mira i bambini. Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato poco prima ha concluso che Israele sta portando avanti “una politica concertata per distruggere il sistema sanitario di Gaza” come parte del “crimine contro l’umanità dello sterminio”.

Una politica di fame

Questi attacchi sono stati accompagnati da un assedio completo che ha bloccato l’ingresso di tutto il cibo e delle forniture mediche nella parte settentrionale di Gaza, il che sembra essere stata una politica di carestia intenzionale . Secondo il World Food Program delle Nazioni Unite, Israele ha iniziato a tagliare i rifornimenti alimentari il 1° ottobre , cinque giorni prima dell’operazione militare.

Palestinesi in coda per il pane nell’unico panificio aperto a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, 24 ottobre 2024. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Questo fatto ha ricevuto un riconoscimento ufficiale, seppur indiretto, sotto forma di un ultimatum degli Stati Uniti il 15 ottobre, che chiedeva a Israele di consentire alle spedizioni di aiuti di entrare nella Striscia di Gaza settentrionale entro 30 giorni o di affrontare un blocco delle consegne di armi statunitensi a Israele. Ciò indica, come avevano avvertito i gruppi umanitari, che prima di allora nessun aiuto del genere sarebbe stato consentito. Il periodo di grazia di 30 giorni è ridicolo; come ha affermato il capo della politica estera dell’UE , entro 30 giorni migliaia di persone potrebbero morire di fame.

Inoltre, un’inchiesta di Politico ha rafforzato la sensazione che, come le precedenti “minacce”, l’ultima richiesta di Washington non fosse altro che un vuoto gesto cerimoniale per rassicurare le coscienze liberali. Già ad agosto, il funzionario statunitense di alto livello che lavorava sulla situazione umanitaria a Gaza aveva detto alle organizzazioni umanitarie in una riunione interna che gli Stati Uniti non avrebbero tollerato di ritardare o fermare le spedizioni di armi a Israele per fare pressione sugli aiuti umanitari. Quanto alla violazione del diritto umanitario internazionale, il sentimento espresso dal rappresentante, secondo uno dei partecipanti, era che “le regole non si applicano a Israele”.

La politica di fame di Israele nel nord di Gaza non si è limitata a impedire l’ingresso di cibo. Il 10 ottobre, l’esercito ha bombardato l’unico deposito di farina nella zona, un crimine di guerra tanto chiaro quanto se ne possa trovare, che costituisce una parte significativa del caso di genocidio contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia. Quattro giorni dopo, l’esercito ha bombardato un centro di distribuzione alimentare delle Nazioni Unite a Jabalia, uccidendo 10 persone.

Le agenzie umanitarie hanno lanciato avvertimenti urgenti su questo disastro in escalation, allertando sulla loro incapacità di svolgere le loro funzioni di base in mezzo alle condizioni impossibili che Israele ha creato nel nord di Gaza. Un nuovo rapporto dell’IPC sulla fame a Gaza prevede “risultati catastrofici” di grave malnutrizione, soprattutto nel nord.

Il 16 ottobre, i media israeliani hanno riferito che, in seguito alle pressioni degli Stati Uniti, 100 camion di aiuti umanitari erano entrati nella parte settentrionale di Gaza. Ma i giornalisti del nord si sono affrettati a correggere la notizia: non era entrato nulla nelle aree assediate. Il 20 ottobre, Israele ha negato un’ulteriore richiesta delle agenzie ONU di portare cibo, carburante, sangue e medicine. Tre giorni dopo, in risposta a una richiesta di ordine provvisorio da parte del gruppo israeliano per i diritti umani Gisha, lo Stato ha ammesso all’Alta Corte che nessun aiuto umanitario era stato autorizzato nella parte settentrionale di Gaza fino a quel momento. A questo punto, stiamo già parlando di un assedio alimentare lungo tre settimane.

Da allora, Israele sostiene di aver consentito l’ingresso di alcuni camion di aiuti umanitari nel nord di Gaza, ma in assenza di prove fotografiche è molto difficile sapere quanti di loro abbiano raggiunto la destinazione dichiarata.

Strizzando l’occhio alla destra, fingendo giustificazioni di sicurezza alla sinistra

Fin dall’inizio, la logica militare per un’operazione così drastica è stata discutibile. Eiland ha parlato di “5.000 terroristi” nascosti nel nord, ma chiunque abbia seguito da vicino la situazione sul campo ha potuto vedere che gli incontri con gli operativi di Hamas in queste aree sono stati rari e sporadici.

In effetti, come ha rivelato Yaniv Kubovich di Haaretz , “i comandanti sul campo … affermano che la decisione di iniziare a operare nel nord di Gaza è stata presa senza deliberazioni dettagliate, e sembra che fosse principalmente intesa a fare pressione sulla popolazione di Gaza”. Alle forze militari è stato detto di prepararsi per l’operazione, continua il rapporto, “anche se non c’erano informazioni di intelligence che lo giustificassero”.

Palestinesi in fuga alla periferia del campo profughi di Jabalia, 8 ottobre 2024. (Bilal Salem)

Inoltre, non c’era unanimità tra gli alti funzionari della difesa riguardo alla necessità della manovra, e c’erano molti sia nell’esercito che nello Shin Bet che pensavano che avrebbe potuto mettere in pericolo la vita degli ostaggi. Fonti che hanno parlato con Haaretz hanno testimoniato che i soldati che sono entrati a Jabalia “non hanno incontrato terroristi faccia a faccia”, sebbene almeno 12 soldati siano stati uccisi da allora nel nord di Gaza.

Quindi qual era la vera motivazione per l’operazione? Per rispondere a questa domanda, non dobbiamo andare oltre l’evento di Sukkot organizzato dai coloni e dai loro sostenitori il 21 ottobre, intitolato “Prepararsi a colonizzare Gaza”. Lì, hanno esposto una visione per la costruzione di insediamenti ebraici in tutta la Striscia di Gaza dopo aver ripulito l’enclave dai palestinesi. Gaza City, ad esempio, sarebbe diventata “una città ebraica, tecnologica e verde che avrebbe unito tutte le parti della società israeliana”. E in questo, almeno, stanno dicendo la verità: gli israeliani si sono sempre uniti attorno allo sfollamento e all’espropriazione dei palestinesi.

Quell’evento è stato solo l’ultimo a richiedere l’annessione e l’insediamento della Striscia, dopo un’entusiasmante conferenza di gennaio a Gerusalemme a cui hanno partecipato migliaia di persone, tra cui non meno di 26 membri della coalizione. E mentre solo un quarto del pubblico israeliano sostiene il reinsediamento di Gaza, la presenza significativa di ministri e sostenitori del partito Likud di Netanyahu dimostra che a livello politico sta diventando sempre più mainstream.

Il movimento Nachala di Daniela Weiss ha già elaborato i piani: sei gruppi di insediamenti, con 700 famiglie in attesa in coda. Tutto ciò di cui hanno bisogno è una finestra di opportunità: un momento in cui l’attenzione nazionale è distratta (in Libano, Cisgiordania, Iran), un momento di determinazione nello stile “deciso” di Bezalel Smotrich , e il paletto sarà piantato oltre la recinzione.

Lo chiameranno “avamposto militare” o “fattoria agricola”, una strategia collaudata di ammiccare alla destra mentre si fingono giustificazioni di sicurezza alla sinistra. L’esercito non li abbandonerà mai: questi sono i nostri “ragazzi migliori”, l’esercito è la loro carne e il loro sangue. E così il ritorno avverrà.

I cervelli dietro il “Piano dei Generali”

Gli osservatori tra noi potevano vedere come soffiava il vento fin dalla prima settimana di guerra. Mentre la maggior parte degli israeliani stava ancora cercando di capire la portata del disastro del 7 ottobre, i coloni stavano già disegnando mappe e attaccandoci sopra spille con gli insediamenti.

La ferita del “disimpegno”, quando l’esercito sradicò 8.000 coloni dalla Striscia, è stata lasciata deliberatamente aperta, senza mai guarire: un “trauma” rivissuto e tramandato anno dopo anno, che riversa il suo veleno nel famigerato Kohelet Policy Forum , un think tank di destra responsabile di gran parte dei piani generali dell’attuale governo, e in un’intera schiera di politici di destra imbevuti di odio e di un insaziabile desiderio di vendetta.

Era la reincarnazione di un vecchio tema fondamentale israeliano: le vittime eterne non possono mai peccare. È la mentalità che ha trasformato il trauma del 7 ottobre, nelle parole di Naomi Klein , in “un’arma di guerra”, infondendo senza soluzione di continuità l’attacco di Hamas con immagini dell’Olocausto.

Una stella di David è disegnata su un muro mentre i soldati israeliani operano all’interno del campo profughi di Al-Shati, nella Striscia di Gaza settentrionale, 16 novembre 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

E naturalmente, la ministra di estrema destra Orit Strook lo sapeva prima di chiunque altro, quando a maggio 2023 aveva previsto : “Riguardo al [reinsediamento] di Gaza, non credo che il popolo di Israele sia mentalmente lì in questo momento, quindi non accadrà né oggi né domani mattina. A lungo termine, suppongo che non ci sarà altra scelta che farlo. Accadrà quando il popolo di Israele sarà pronto, e purtroppo lo pagheremo con il sangue”. Quanto fosse davvero triste è difficile dirlo, dal momento che la stessa Orit Strook, nel mezzo della guerra, si rallegrò per l’ ondata di nuovi insediamenti e avamposti in Cisgiordania e lo descrisse come “un periodo di miracoli”.

Qual è il collegamento tra questo calderone traboccante di messianismo e il “Piano dei generali”? È stato rivelato all’inizio di questo mese, quando Omri Maniv di Channel 12 ha scoperto che, sebbene i generali militari siano il volto del piano, il cervello dietro di esso è l’organizzazione di destra Tzav 9, il gruppo responsabile di aver incendiato i camion degli aiuti umanitari prima che potessero entrare a Gaza, e che è stato di conseguenza sanzionato dagli Stati Uniti insieme al suo fondatore, Shlomo Sarid.

Secondo il rapporto di Maniv, fu Sarid a mettere in contatto Eiland con il Forum of Reserve Commanders and Fighters, che pubblicò il piano. Tra i fondatori del Forum c’è il Maggiore Gen. (res.) Gabi Siboni del Misgav Institute, che discendeva dall’ormai defunto Zionist Strategy Institute, un’organizzazione di facciata per — sorpresa, sorpresa — Kohelet.

Nel corso degli anni, Kohelet ha perfezionato la capacità di influenzare in modo significativo l’agenda pubblica in Israele attraverso estensioni e sotto-sezioni che operano sotto nomi apparentemente innocui, con i suoi ricercatori che a volte negano persino qualsiasi relazione con essa. Sarid ha praticamente citato il manuale operativo di Kohelet quando ha spiegato in una riunione interna su Zoom dei membri di Tzav 9: “Abbiamo escogitato una strategia intelligente qui: prendere una questione centrale controversa e poi come organizzazioni civili veniamo e offriamo la soluzione al governo. Veniamo da tutte le parti. Abbiamo offerto soluzioni sia da destra che da sinistra”.

Eiland era a conoscenza del fatto che Sarid e i membri del Forum of Reserve Commanders and Fighters si stavano sforzando di ristabilire gli insediamenti a Gaza, ma ha negato che il suo piano intendesse preparare il terreno per questo. Ecco cosa suona come una smentita da parte di un utile idiota.

Come ogni buon comandante del Comando Centrale dell’IDF, che viene inviato a proteggere una celebrazione religiosa dei coloni alla Tomba di Giuseppe a Nablus, o a bloccare le uscite dai villaggi palestinesi di Kafr Qaddum e Beita, continuerà a sostenere di fornire semplicemente soluzioni di “sicurezza” che non hanno nulla a che fare con l’agenda dei coloni. “Non è politica”, ci spiegano più e più volte, mentre i messianisti gioiscono, versando ogni tanto una lacrima per “il prezzo sanguinoso da pagare”.

L’esercito israeliano arresta i palestinesi sotto la minaccia delle armi nei pressi dell’ospedale indonesiano di Beit Lahiya, nella Striscia di Gaza settentrionale. (X/AvichayAdraee)

Ma era davvero un utile idiota? Questa settimana abbiamo appreso che la leadership politica di Israele sta facendo pressione sui militari per impedire ai residenti di Jabalia di tornare alle loro case, “nonostante il fatto che gli obiettivi dell’operazione … siano stati in gran parte raggiunti”. Eiland ora si aspetta che per i palestinesi, la parte settentrionale di Gaza “si trasformerà lentamente in un sogno lontano. Come hanno dimenticato Ashkelon [Al-Majdal], dimenticheranno anche quella zona”. Questa non è più la voce di un tattico militare senza cervello, ma piuttosto di un sostenitore a tutto tondo della pulizia etnica.

E così abbiamo tagliato tutti gli strati di inganno del “Piano dei generali”: contrariamente a quanto affermato, il piano stesso è un crimine di guerra; l’esercito non ha concesso alcun periodo di grazia per l’evacuazione dei civili; la giustificazione militare è discutibile e certamente non è in alcun modo proporzionata all’intensità dell’operazione drastica; e l’obiettivo finale del piano non è militare ma politico: il reinsediamento di Gaza.

La finestra di opportunità di Israele

In questo momento, circa 100.000 residenti rimangono assediati a Beit Lahiya, Beit Hanoun e Jabalia, affamati e assetati. Ogni giorno vengono massacrate intere famiglie e interi quartieri vengono rasi al suolo . La distruzione delle infrastrutture sanitarie da parte di Israele e il blocco degli aiuti medici hanno reso gli ospedali inutilizzabili, incapaci di prendersi cura dei feriti. Nel frattempo, un blackout parziale delle comunicazioni e la quasi totale assenza di giornalisti nelle aree assediate ci tengono in gran parte all’oscuro.

È possibile prevedere cosa verrà dopo? Alcuni guarderanno inevitabilmente agli Stati Uniti per avere delle risposte. Tra pochi giorni, gli americani andranno alle urne in quella che sarà sicuramente una gara serrata tra Donald Trump e Kamala Harris. Se Trump vince, la leadership israeliana potrà tirare un sospiro di sollievo. Non fermerà nessun piano israeliano, per quanto brutale, anche per il semplice motivo che non ha ben chiaro quale sia la differenza tra Gaza e Israele.

Harris, da parte sua, non metterà a repentaglio gli ultimi giorni della sua campagna rilasciando dichiarazioni forti. Di certo non metterà a repentaglio il voto ebraico dei democratici lanciando un vero ultimatum a Israele, anzi, lo ha già detto . E se vincesse? Non c’è fretta. Il nuovo presidente dovrà studiare la situazione. “Stiamo seguendo da vicino ciò che sta accadendo a Gaza e stiamo lavorando con i nostri alleati per trovare una soluzione a questa tragica situazione”, dirà sicuramente.

L’Europa non ha leve di influenza su Israele nell’immediato futuro e, in ogni caso, la differenza interna di opinioni all’interno dell’UE — e, prima di tutto, il risoluto sostegno della Germania a Israele — ostacolano qualsiasi drastico cambiamento di politica. All’Aja , i mulini della giustizia macinano lentamente.

Il presidente Biden saluta il vicepresidente Harris mentre arriva per pronunciare il suo discorso sullo stato dell’Unione, martedì 7 febbraio 2023. (Adam Schultz/Wikimedia Commons)

La salvezza può venire solo da Washington, ma Washington è sempre più impegnata con l’ultima dichiarazione scandalosa di Trump. La macchina del veleno della destra americana, aiutata da Elon Musk, è già in piena attività nella produzione di disinformazione e fake news. L’inevitabile risultato sarà che ancora una volta, a nessuno importerà dei cadaveri palestinesi che si accumulano.

Tutto ciò fornisce a Israele una finestra di opportunità di un mese o due, durante la quale può persino intensificare l’operazione di sterminio nel nord di Gaza. Per quanto ne so, nulla lo fermerà durante questo periodo, o probabilmente anche dopo. L’intensificarsi della guerra in Libano e nel nord di Israele funge anche da ulteriore cortina fumogena.

Quanti palestinesi Israele sterminerà nel nord di Gaza prima di allora? L’uccisione di oltre 1.000 persone nelle quattro settimane dall’inizio dell’operazione in corso potrebbe non sembrare molto rispetto ai numeri che abbiamo visto all’inizio della guerra, ma dobbiamo ricordare che l’area attualmente sotto assedio contiene meno di un quinto della popolazione di Gaza. Proporzionalmente, quindi, questo equivale ai numeri record dei primi due mesi di guerra, quando l’esercito uccise una media di 250 persone al giorno attraverso incessanti attacchi aerei. Non c’è quindi da stupirsi che i residenti del nord di Gaza affermino che le ultime settimane sono state le più difficili dall’inizio della guerra.

Costretti ad andarsene, per non tornare mai più?

Escludendo la possibilità di un annientamento di massa con mezzi non ancora visti, Israele sembra scegliere una via di mezzo tra sterminio e trasferimento. Lo sterminio era inteso come una forma di terrore e intimidazione, il modo dell’esercito di convincere i residenti della parte settentrionale di Gaza a evacuare “volontariamente”. Ma anche questo non è stato sufficiente. E così i soldati sono stati inviati nei rifugi per radunare i rifugiati sotto la minaccia delle armi e mandarli a sud, dopo che gli uomini erano stati separati e portati per essere interrogati o arrestati.

Il 21 ottobre, l’emittente pubblica israeliana Kan ha pubblicato un filmato ripreso da un drone che mostrava i palestinesi radunati e costretti a dirigersi verso sud. Kan lo ha intitolato “I gazawi lasciano Jabalia”. Stanno “lasciando” Jabalia nello stesso modo in cui i residenti di Lyd , Al-Majdal e Manshiyya “se ne sono andati” nel 1948. Gli stessi residenti di Gaza testimoniano : “Chiunque non segua gli ordini viene fucilato”.

E così è: donne e bambini in una fila, separati dagli uomini di età superiore ai 16 anni che mostrano carte d’identità in un’altra — uno spostamento forzato ripreso dalle telecamere della forza di sfollamento. Negli anni a venire, Israele scriverà nei libri di storia: se ne sono andati di loro spontanea volontà.

Palestinesi sfollati si mettono in fila sotto la minaccia delle armi tra le rovine del campo profughi di Jabalia. (Utilizzato in conformità con la clausola 27a della legge sul copyright)

E proprio mentre la TV israeliana trasmetteva le immagini di questa “calma partenza”, i giornalisti a Gaza hanno riferito di un altro bombardamento di un rifugio nello stesso campo profughi, in cui 10 persone sono state uccise e 30 ferite. La testimonianza di un paramedico che era lì rivela l’orrore: un drone ha annunciato dall’alto che i residenti del complesso dovevano evacuare e non più di 10 minuti dopo, prima che la maggior parte delle persone fosse riuscita ad andarsene, il sito è stato fatto saltare in aria.

Il “Piano dei generali” non è quindi solo un inganno, ma anche un fiasco operativo. La popolazione minacciata non era incline a evacuare volontariamente nel percorso di proiettili volanti e colpi di mortaio, preferendo orrori familiari a quelli sconosciuti, come è nella natura umana (d’altronde, chi nell’esercito israeliano è in grado di percepire i palestinesi come esseri umani?). Nemmeno lo sterminio come strumento di terrore è stato sufficiente a convincere i residenti della parte settentrionale di Gaza a evacuare “volontariamente”. E così le forze di fanteria sono state inviate nei rifugi per costringere gli sfollati, sotto la minaccia delle armi, a uscire e iniziare a marciare verso sud (dopo che gli uomini sono stati separati e portati per essere interrogati o arrestati).

Tutti i segnali indicano che Israele non ha intenzione di far tornare gli sfollati. In questo senso, la distruzione nel nord di Gaza è diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto prima. L’esercito si assicura davvero di bruciare, distruggere e radere al suolo ogni edificio dopo che i palestinesi se ne sono andati, e a volte mentre sono ancora dentro. Anche gli americani e gli europei riescono a vedere la scritta sul muro questa volta.

Quanto tempo ci vorrà per ripulire completamente la parte settentrionale di Gaza dalla sua popolazione? È difficile prevederlo con esattezza, tra la resistenza dei residenti locali a rimanere, il numero massimo di morti giornalieri che l’esercito si concede in base alle proprie considerazioni e la reazione internazionale. Di certo, sembra che l’attuale assalto continuerà per le prossime settimane.

Nel frattempo, molti degli sfollati non si stanno insediando a sud del Corridoio Netzarim, ma piuttosto alla periferia di Gaza City, temendo che se abbandonassero del tutto il nord, non potrebbero mai più tornare. Se l’esercito li espellesse anche da lì, questa sarebbe un’ulteriore prova che l’operazione di pulizia non è guidata da considerazioni operative.

Una lotta per la vita

Cosa ci resta da fare? In Israele, siamo in pochi a vedere la realtà di fronte a noi con occhi chiari. Ma quel poco che possiamo fare, lo dobbiamo fare.

Prima di tutto, dobbiamo ignorare le lamentele provenienti dagli spettatori con le noccioline in mano da “Ma che dire dello statuto di Hamas?!” a “Ma, Iran!” e “Ma sono barbari!” Niente di tutto questo è rilevante di fronte al genocidio che il nostro esercito sta portando avanti mentre leggete queste parole (e non scelgo questo termine frettolosamente; ecco quattro storici israeliani che sono giunti a questa conclusione, che sono più esperti di me). Come, esattamente, il massacro del 7 ottobre giustifica l’incendio di scuole e panetterie? Cosa c’entra lo statuto di Hamas con il divieto di ingresso di attrezzature mediche a Gaza, che porta alla morte in massa di persone ferite?

Palestinesi sfollati da Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun si rifugiano in tende presso lo stadio Al-Yarmouk di Gaza City, 1 novembre 2024. (Omar Al-Qataa)

Dobbiamo anche ignorare la caricatura che è “l’opposizione”. L’“alternativa” che offre il “centro sinistra” di Israele si colloca tra un’“ occupazione strategica ” di più territorio da un lato, e una politica di “ separazione ” dall’altro, che consente comunque all’esercito completa libertà di azione nei territori occupati o addirittura contempla una ripresa dell’“opzione giordana”.

L’incessante blaterare di grandi accordi politici multilaterali serve solo a uno scopo: evadere dalla cruenta realtà. È un rifiuto di affrontare le nostre azioni, un rifiuto di assumerci la responsabilità della catastrofe, per la quale Hamas ha effettivamente una notevole responsabilità, ma noi ne abbiamo molto di più. E in ultima analisi, un rifiuto di vedere i palestinesi come esseri umani, proprio come noi.

Ho trascorso innumerevoli ore a leggere testimonianze da Gaza nell’ultimo anno, e un fenomeno che mi ha colpito come particolarmente orribile, anche se non si traduce nei crimini più orribili, è il modo in cui i soldati israeliani trattano i palestinesi come se fossero pecore o capre, radunandoli da una posizione all’altra. Come un gregge di animali, cecchini e droni li radunano, sparando proiettili veri a chiunque si rifiuti di muoversi o ci metta troppo tempo. Aerei e droni consegnano avvisi di evacuazione e poi bombardano quasi immediatamente coloro che non sono ancora riusciti a fuggire. Tale disumanizzazione non può fare a meno di innescare le nostre associazioni con scene che raffigurano i nazisti che caricano gli ebrei sui carri bestiame.

La rete di crimini qui descritta non è così astratta: una vasta parte del pubblico israeliano vi prende parte. Centinaia se non migliaia di persone si sono registrate in azione , mentre molte altre hanno chiesto apertamente lo sterminio . La maggioranza, tuttavia, non è così esplicita o compiaciuta. La maggior parte serve semplicemente l’esercito per centinaia di giorni di servizio di riserva “perché dobbiamo proteggere il nostro paese”. Commettono crimini senza pensarci, o ci pensano a metà, o solo a un pensiero messo a tacere e calpestato.

Possono inventare una miriade di scuse, ma ognuna crolla di fronte a più di 16.000 bambini morti, di cui oltre 3.000 sotto i 5 anni, tutti identificati con nome e numero di documento di identità . E crollano di fronte alla distruzione di tutte le infrastrutture civili , che non hanno e non possono avere uno scopo puramente militare.

Quindi tutti noi portiamo il peso della responsabilità per questo, anche se alcuni più di altri. Il movimento di rifiuto dell’esercito è sorto troppo tardi e troppo lentamente, eppure richiede tutto l’incoraggiamento e il sostegno e ogni voce che può essere prestata. Il consenso sulla guerra di sterminio avvelena la società israeliana e ne oscura il futuro così profondamente che persino piccole sacche di resistenza possono far proliferare resistenza e speranza a coloro che non sono ancora stati travolti dalle correnti della follia.

