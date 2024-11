Sentenza Storica: la Corte Suprema di NY Impone di Riassumere i Dipendenti Licenziati per il No al Siero.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo, originato da FOX News, e inviatoci su WhattsApp da un amica del sito. Buona lettura e condivisione.

§§§

La Corte Suprema dello Stato di New York ha ordinato che tutti i dipendenti della città di New York licenziati per non essersi vaccinati vengano reintegrati con gli stipendi arretrati.

Lunedì la corte ha stabilito che “essere vaccinati non impedisce a un individuo di contrarre o trasmettere il COVID-19”. Il sindaco di New York City Eric Adams ha affermato all’inizio di quest’anno che la sua amministrazione non avrebbe riassunto i dipendenti che erano stati licenziati a causa del loro stato vaccinale.

All’inizio di quest’anno, la città di New York ha licenziato circa 1.700 dipendenti perché non vaccinati, dopo che la città ha adottato un obbligo vaccinale sotto l’egida dell’ex sindaco Bill de Blasio.

Molti dei licenziati erano poliziotti e vigili del fuoco.

Il presidente della FDNY-Uniformed Firefighters Association Andrew Ansbro e il presidente della FDNY-Uniformed Fire Officers Association Lt. James McCarthy hanno condannato Adams all’inizio di quest’anno dopo che il sindaco ha concesso un’eccezione all’obbligo vaccinale per atleti e artisti, anche se i vigili del fuoco venivano ancora licenziati per il loro status. La coppia ha chiesto alla città di estendere l’eccezione a tutti i newyorkesi.

“Siamo qui per dire che sosteniamo la revoca dell’obbligo vaccinale annunciato dal sindaco giovedì”, ha detto McCarthy. “Pensiamo che dovrebbe essere esteso. Sosteniamo la revoca dell’obbligo per gli atleti e gli artisti che lavorano a New York City. Pensiamo che anche le persone che lavorano per New York City dovrebbero avere l’obbligo trasferito per loro”.

“Se si vuole rimuovere l’obbligo vaccinale per alcune persone in città, bisogna rimuoverlo per tutti in città”, ha detto Ansbro. “Se si vuole seguire la scienza, la scienza dirà che non c’è alcun pericolo in questo momento, e mettere centinaia di pompieri, poliziotti e altri soccorritori senza lavoro non è nel migliore interesse della città. Non è sicuro”.

***

Questo è il commento pubblicato dall’amico di Whatts App:

I vaccini anti-Covid NON sono vaccini. Robert F. Kennedy Jr. ha vinto la sua causa contro tutti i lobbisti farmaceutici.

I vaccini anti-Covid-19 NON sono vaccini. Nella sua decisione, la Corte Suprema conferma che il danno causato dalle terapie geniche mRNA anti-Covid è IRREPARABILE. Poiché la Corte Suprema è la corte più alta degli Stati Uniti, non ci sono ulteriori ricorsi e tutte le vie di ricorso sono state esaurite.

In una dichiarazione, Robert F. Kennedy ha sottolineato che questo successo è stato possibile solo grazie alla cooperazione internazionale di un gran numero di avvocati e scienziati. Naturalmente, questa sentenza stabilisce un precedente internazionale.

Soprattutto in Svizzera questa sentenza dovrebbe avere un impatto, perché la Svizzera ha una posizione speciale con la sua costituzione federale. Da un lato, è elencata nel Codice di Norimberga nell’articolo 118b della Costituzione e in Svizzera l’uso improprio dell’ingegneria genetica sugli esseri umani è vietato secondo l’articolo 119 della Costituzione federale. A ciò si aggiunge l’articolo 230bis del loro Codice penale e ciò significa che i colpevoli RISCHIANO di trascorrere fino a 10 anni in prigione.

Tuttavia, questa sentenza storica dovrebbe far riflettere anche il resto del mondo, perché il Codice di Norimberga è valido a livello internazionale ed è anche contenuto nell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Nel caso di accuse penali, la Dichiarazione dovrebbe fare riferimento allo scandalo Contergan per dare particolare peso all’importanza di tali accuse o accuse.

In questi casi, l’avvocato tedesco Rainer Füllmich e più di 100 altri avvocati tedeschi sono attivamente coinvolti. NESSUN organo di stampa ne PARLA, né in Svizzera né in Europa.

Purtroppo, è quasi matematico che, essendo una questione dirompente in grado di sconvolgere i piani finanziari ed economici delle potenti Lobbies FARMACEUTICHE, l’opinione pubblica non sia informata. Siamo nel mezzo di una campagna promozionale volta a incitare le persone a vaccinarsi e poi vaccinarsi di nuovo, in vista dell’inverno imminente. È molto probabile che se mai circolasse la notizia della sentenza storica, lo farebbe tardi per permettere alla classe medica corrotta, allineata alle posizioni delle lobby farmaceutiche, di avanzare il più possibile con la campagna vaccinale.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

Condividi i miei articoli:



Tag: fox, nyc court, vaccini



Categoria: Generale