Osservatore Marziano. Consigli al Papa che Verrà: Faccia come Trump…

Carissimo Tosatti, su quasi tutti i blog “conservatori”, viene riportato in queste ore un articolo di Larry C.Johnson, notissimo commentatore politico ed ex analista CIA.

L’articolo (in italiano ) è titolato <Cosa sta facendo Donald Trump>. Mi è parso molto interessante e suggerisco di leggerlo. Io però l’ho reinterpretato in tempo reale, immaginandolo riferito al prossimo Papa della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Proviamo a adattarlo immaginando alcune similitudini ?

-Trump ha nominato il cattolico Marco Rubio Segretario di Stato,nonostante sia considerato un “peso leggero” e non uno stratega.

Si noti che lo stesso modello lo ha scelto Bargoglio nominando il card. Parolin, Segretario di Stato. Parolin è persona che non si impone e non cerca potere, è servitore della Chiesa ed è, in più, cattolico. La sua nomina è stata ispirata da “suggeritori-gestori” di Bergoglio, onde evitare il “peso” di Segretari di Stato precedenti, di san GP II e Benedetto XVI. Si pensi al Card.Sodano (personalità fortissima e attitudine al potere ) e al Card. Bertone (personalità inesistente, troppo “influenzato” e guidato da entità esterne …).Grazie a quest’ultimo, potè affermarsi il segretario personale del Papa (Ganswein) che produsse una anti-segreteria di Stato.

Suggerimento al prossimo Papa : scegliere con cura un suo “ Marco Rubio” con le medesime caratteristiche e nel frattempo confermare il card. Parolin, è leale e onesto ed è, appunto, ancora cattolico.

-Trump ha nominato Segretario Difesa Pete Hegseth, conduttore di Fox News perché non compromesso, o legato, al business militare ed alla lobby potentissima della difesa.

Esatto, è quanto dovrebbe fare anche il nostro prossimo Papa. Essere certo che il suo Segretario non abbia nessun legame diretto o indiretto con Sant’Egidio …Nè con la famosa lobby imperante all’interno delle mura. Denunciata a parole, ma tollerata, persino da Bergoglio.

– Trump si fa oggi accompagnare e sostenere da Elon Musk che domani potrebbe occuparsi di riduzione costi apparato burocratico e di difesa strategico-spaziale. Chi meglio di mons. Carlo Maria Viganò potrebbe ricoprire questo incarico con il prossimo papa ? Fu perseguitato proprio perché licenziava chi si appropriava delle due monetine della vedova evangelica e investigava le strategiche “relazioni pericolose” all’interno delle mura…Poi lo hanno talmente “esasperato” da irrigidirlo fin troppo,ma Viganò dal punto di vista operativo non ne sbaglierebbe una…

-Trump ha nominato capo della CIA Ratcliffe perché onesto e leale e, naturalmente, perché sa dove sono i dossier più delicati della Cia, che serviranno a Trump per difendersi dagli attacchi supposti di qualche past-President. Suggerirei al nuovo Papa di avvalersi delle persone e delle stesse fonti disponibili presso la CIA vaticana, cioè la Commissione Herranz che investigò cosa succedeva nella Chiesa romana da Vatileaks I a Vatileaks II.

Li c’è scritto tutto…Unica perplessità sta nel fatto che questi dossier erano nella famosa grande scatola bianca che Papa Benedetto consegnò personalmente e visivamente al suo successore.

Poiché nulla di quanto ivi contenuto è stato mai utilizzato, si potrebbe pensare che è stato bruciato ??

