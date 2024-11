USA, Criminalità, Quali Categorie Delinquono di Più? Una Grossa Sorpresa…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

Il rapporto La sovrarappresentazione delle persone che si identificano

come LGBTQ+ nel Sistema giuridico penale è stato redatto per conto della

Safety and Justice Challenge da Jane Hereth, Assistant Professor of

Social Work presso l’Helen Bader School of Social Welfare dell’Università

del Wisconsin-Milwaukee.

I dati che fornisce questo rapporto sono sorprendenti. Nel 2022, ultimo

anno in cui sono disponibili dei dati a carattere nazionale, il 9% della

popolazione carceraria statunitense è costituita da persone LGBT. Eppure

negli States le persone LGBT sono il 4,5. Dunque, proporzionalmente, le

persone LGBT che delinquono sono il doppio rispetto alla popolazione non

LGBT. Se poi andiamo ad analizzare la popolazione giovanile scopriamo

che il 20% della popolazione carceraria è costituita da giovani LGBT. Fuori

dalle carceri la percentuale di giovani LGBT è del 9,5%. Anche in questo

caso abbiamo il doppio di possibilità che una persona LGBT delinqua.

Categoria soggetta particolarmente alla detenzione sono i transessuali

(nel caso di specie: uomini che si sentono donne). Il 16% di costoro

afferma di aver trascorso del tempo in carcere. La media negli States per

persone non transessuali è il 5%. Più del triplo dunque. Interessante poi

quest’ultimo dato: il 40% dei giovani senzatetto è LGBT.

Perché le persone LGBT delinquono di più? Non c’entra nulla la

discriminazione o l’emarginazione sociale, bensì il fatto che disordine

porta disordine. Il disordine morale e quindi antropologico

dell’omosessualità e della transessualità espone queste persone a vivere

una esistenza altrettanto disordinata e dunque a volte anche al di là della

legalità. Prova ne è la percentuale di persone LGBT tra i senzatetto. La

mancanza di ordine nella propria esistenza può spingere ai margini della

società, vivendo nella povertà e nella illegalità. Se poi andiamo ad

analizzare solo le persone trans, come evidenzia il rapporto, spesso

costoro si prostituiscono e quindi vengono arrestate.

