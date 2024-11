Quando l’Oratorio Vale più della Messa. Testimonianza degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dagli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Buona Lettura e condivisione.

CHE TRISTEZZA LA GIOIA DEL MONDO! Quando l’oratorio vale più della Messa. Testimonianza

a cura di Veronica Cireneo

Cari lettori del nostro blog, eccoci ancora una volta a constatare come l’istituto dei Ministri Straordinari, in certi casi, sia più un flagello che una risorsa, per la Chiesa. Racconta di un episodio significativo, questa lettera firmata da una persona che desidera rimanere anonima.

Cara Veronica,

leggendo l’articolo di Mauro Bonaita sulla formazione dei ministri straordinari comparso di recente sul vostro blog, ho sentito il desiderio di raccontare quanto accaduto a me, con una di loro, un po’ di tempo fa.

È capitato che un Ministro Straordinario si sia mostrata completamente insensibile in merito ad un increscioso episodio accaduto durante la Messa, quando gliel’ho riferito nei dettagli. Ho ritenuto abbastanza sconvolgente che, anziché correre ai ripari, abbia fatto orecchie da mercante.

O meglio: ha risposto negativamente alla mia richiesta di sospendere o ritardare i cori, le musiche e gli schiamazzi provenienti dall’oratorio, in concomitanza della Messa mattutina delle 8.00, che si celebra, presso la chiesa della nostra parrocchia.

Non faccio fatica a dichiarare che è di una tristezza inaudita dover constatare che proprio chi dovrebbe avere maggior cura e consapevolezza di Cosa è il Memoriale del Sacrificio di Cristo nostro Signore, ha invece maggiore sensibilità per cose che sono “polvere”, come le urla di giovani ragazzi appunto, che vivono ancora delle mille luci e degli inganni del mondo.

Non solo! È anche abbastanza sconcertante che non provino nessuna forma di rispetto verso i fedeli che si accostano alla Messa quotidiana, né del carico di preoccupazioni e problematiche familiari che, probabilmente, portano con sé…

Come fanno questi Ministri a non rammentare il conforto che può ricevere dalla Santa Messa chi sente forte il desiderio di rinforzare la fede o chi ha perso il lavoro, un amico, un genitore, un figlio, o che sopporta disgrazie familiari o malattie?

Viene davvero da chiedersi da chi e come vengano formati!

Per quale motivo secondo costoro c’è chi sostiene l’impegno quotidiano di recarsi alla Messa mattutina, ritagliando abilmente uno spazietto di tempo tra l’impegno di portare i figli a scuola e il raggiungimento del lavoro, magari pure lontano da casa? Pensano che si va in chiesa per ascoltare un giubox e le urla di giovani a cui nessuno ha insegnato il rispetto per il sacro?

Che tristezza, Veronica, l’espressione sufficiente che aveva sul volto la Ministra, mentre affermava le parole fuori luogo: “Ma cosa dice! Questa è la gioia!”, riferendosi alle urla, ai battimani, alle musiche pagane propagate al massimo volume dallo stereo dell’oratorio, durante i minuti della Consacrazione Eucaristica del Corpo di Cristo Morto in Croce e della Comunione col Signore, a Cui andiamo ad affidare per le mani del Sacerdote tutte le nostre sofferenze e preoccupazioni…!!!

Che tristezza il suo falso concetto di gioia, confuso con il chiasso a cui è dato il posto di Dio!

Che tristezza il suo falso concetto di gioia, mentre ci sono in corso guerre e persone che muoiono dilaniate dalle bombe! Che tristezza che fa la sua idea di gioia, mentre ci sono persecuzioni di Cristiani che non possono professare liberamente la loro Fede!

Non sa la signora, che la Gioia è il conformarsi a Cristo sul Calvario che ha sofferto e offerto la Sua vita per noi!? Che tristezza quell’ incapacità di cogliere l’occasione di trasmettere ai ragazzi dell’oratorio, amore e rispetto per il Corpo di Cristo nostro Signore e per noi fedeli, loro prossimo…!

È un tipico atteggiamento che rappresenta appieno, purtroppo, la tragedia dell’attuale cecità spirituale che molto spesso non sa assumere altro che il volto della sufficienza e pronunciare parole falsamente cattoliche intrise di buonismo e di menzogna, come quella che la vera gioia non si possa che ottenere dal mondo e dai suoi vizi.

La signora sembra aver dimenticato che non solo la Chiesa, ma l’oratorio stesso è un luogo sacro. Riservato ai bambini e agli adolescenti per svolgere sì attività culturali, ricreative e sportive, ma anche e soprattutto attività pastorali come le catechesi sui temi della fede e sulla preghiera.

Ma ora che ci penso non mi pare di aver mai visto questa signora, inginocchiata in chiesa a sgranare rosari…cosa che invece le sarebbe molto utile per svolgere un po’ più degnamente il delicato incarico che le è stato attribuito e che si è assunta.

Preghiamo per le necessità della Chiesa, Veronica e speriamo che ci ripensi, provvedendo in qualche modo a tutelare il silenzio in oratorio, in concomitanza della celebrazione della Santa Messa, perché è l’unica a cui posso partecipare di mattina…e non vorrei privarmene.

Grazie per l’ascolto e sia fatta la Volontà di Dio.

Lettera firmata

11 novembre 2024

