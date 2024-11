L’Anima Segreta del Vaticano. La Vita di Josefine Lehnert. Charles T. Murr, Fede e Cultura.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa segnalazione libraria, di un libro molto interessante pubblicato da Fede & Cultura. Buona lettura e diffusione.

La storia della vita di Josefine Lehnert, suora svizzera che collaborò a lungo con Eugenio Pacelli, prima e dopo la sua elezione a papa con il nome di Pio XII: una vita avventurosa e nascosta, in uno dei nascosta, in uno dei momenti più drammatici del XX secolo.

Pochissime donne nel XX secolo hanno esercitato più potere e influenza di quanto abbia fatto Josefine Lehnert (1894-1983), meglio nota come Suor

Pascalina. Novizia del Convento della Santa Croce a Menzinger, in Svizzera, nel 1917 venne mandata a Monaco di Baviera per organizzare e mantenere la

nunziatura, e qui fece la conoscenza di Eugenio Pacelli. Per il resto della sua carriera diplomatica, Pascalina sarebbe rimasta la sua segretaria personale, governante e confidente per eccellenza, tanto da seguirlo quando Pacelli fu richiamato a Roma nel 1929 e successivamente nominato cardinale e Segretario di Stato. Così Pascalina fu la prima donna a risiedere nel Palazzo Apostolico e, con l’elezione di Pacelli a papa con il nome di Pio XII nel 1939, fu promossa a “Madre”: la sua storia è una testimonianza del potere e dell’influenza che una donna può avere nelle alte gerarchie della Chiesa cattolica in uno dei momenti più drammatici della storia recente, anche se spesso si ritrovava a operare nell’ombra e a mantenere un profilo discreto e riservato.

Autore

Charles Theodore Murr (1950) è un sacerdote cattolico, autore, linguista e fondatore dell'orfanotrofio Villa Francisco Javier a Tepatitlan, Jalisco, Messico. Da

giovane sacerdote a Roma, ha lavorato a stretto contatto con il cardinale Édouard Gagnon.

