Rigido, Rigido…ma lo Furono Tutti i Santi (ormai Scappati dal Vaticano…). Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni sui meriti della rigidità, che al pontefice regnante sembra dispiacere così tanto…buona lettura e condivisione.

Rigido, rigido, rigido. Usando questo aggettivo come una cingomma, lo facevo rotolare intorno alla lingua, girare tra i molari, passare sopra gli incisivi, poi patapunfete, una punturetta sui canini e giù, di nuovo sulla lingua. Rigido, mi dicevo, sì, una parola che Bergoglio usa in solo senso dispregiativo, come fosse una coda nera che spunti sul fondoschiena e che bisogna eliminare, cancellare, forse anche tagliare.

Rigido, mi dicevo, sì, una persona rigida è in piedi, eretta, diritta, retta. Come Sant’Expedito davanti ai suoi carnefici pagani, che lo volevano traditore di nostro Signore. E come farlo? Ma certo, facendolo piegare, inchinare agli idoli, bruciare gli incensi. Da rigido a flesso, da rigido a molle. Da assoluto a relativo.

Rigido, mi dicevo dunque, tornando a masticare l’aggettivo, galoppando sulle colline verdi della Verità, è dunque tutto fuorché parola negativa, se si considera che i Santi tutti furono rigidi e tetragoni alle blandizie del mondo.

Rigido fa il paio con altri temini che mi ripeto sempre, quando la tentazione di piegarmi al mondo mi sorride. Nel sibilo verde, il tradimento. Il diavolo minimizza il peccato, offre il suo molliccio e putrido relativismo, le meraviglie luccicanti della strada larga che conduce alla Geenna…

Sì sì, sono lì lì sul precipizio, ingolosita dal finto baluginar di lumini, e poi, m’arriva l’ancora, la Parola che salva e che viene dal mio dolce Gesù: saldo, stabile, sicuro, sì sì, no no, al calduccio, dormendo, nella nave in tempesta con Lui. Così allacciata al mio Rosario, eccomi di nuovo lungo la via stretta. Ma continuo, pur silente: “Tu sei il mio cammino stabile, guidi il mio passo fermo” e cose così ripetute tra me e me in giaculatoria. Sì, insomma, ripeto gli aggettivi per illuminare il mio passo certo che segue il Signore. Un passo deciso, retto e anche sì, rigido nel sì sì no no che è bianco o nero, rigido appunto. E non mi importa se mia suocera mi chiama storcendo il naso “una cesariola” che sarebbe padovano per beghina. Io me ne vanto!

E subito la schiera dei Santi, fuggita oramai da tempo da San Pietro, applaude. San Teodoro non si piegò, rimase rigido. Ma restò morbido, dolcissimo perché la rigidità della Legge è la nostra gioia e profuma di amore. Noi vogliamo piacere a Lui non al mondo ed ecco perché la nostra rigidità e tenera! Rigidità nel Signore vuole dire vivere nella Sua grazia. Ecco sì, difficile per una come me che non è teologa (anzi non è nulla) trovar le parole… Loro, tutti i Santi, sono stati tutti quanti rigidi nel seguire l’Eterna legge di Dio, scritta nel cuore di ogni uomo, e che il Diavolaccio, l’eterno tentatore, vuole sovvertire, distorcere abbassando l’uomo a suo schiavo e a schiavo delle sue tentazioni. Il diavolo divide e sovverte, crea gli impostori, mostra un agnello che in realtà è un lupo.

Schiavi di Satana, gli uomini diventano molli, incapaci di distinguere il bianco dal nero, bramosi di inseguire altri come loro lungo le vie arcobaleno del male. Sono tutti un so e ni. E’ un trucco! Un Satantrucco! E i sacerdoti che nel confessionale dicono che va bene tutto, anche praticare l’omosessualità, perché il Signore non è rigido ma misericordioso, mentono e spero tanto che non ne siano consapevoli. E quindi adesso posso dirlo: io sono rigida (dolcemente rigida), e cammino (con tutte le difficoltà di una comune peccatrice) lungo la via stretta, seguendo il Crocifisso.

