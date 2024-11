Amsterdam e la Realtà su il “Pogrom”. Il Ruolo Scandaloso dei Media. Due Articoli Illuminanti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due elementi interessanti per capire che cosa è successo ad Amsterdam. Il primo è un articolo de L’Antidiplomatico. Vi suggeriamo di andare sui siti originali, e comunque di aprire i video che abbiamo postato. Buona lettura e diffusione.

Amsterdam, Il “pogrom” che non c’è stato “I tifosi israeliani hanno scatenato la violenza dopo essere arrivati in città e hanno attaccato i sostenitori palestinesi prima della partita”.

di Redazione CommonDreams Giovedì scorso, i tifosi israeliani si sono scontrati con i residenti di Amsterdam prima e dopo la partita di Europa League tra la loro squadra, il Maccabi Tel Aviv, e l’Ajax ad Amsterdam. Gli scontri si sono verificati all’esterno della Johan Cruyff Arena e in tutta la città giovedì sera. Nella giornata di venerdì la polizia ha dichiarato che cinque persone sono state portate in ospedale e che sono stati effettuati 62 arresti. Secondo quanto riferito, le violenze sono iniziate quando gli hooligan israeliani di estrema destra hanno iniziato a scandire slogan razzisti e violenti contro gli arabi, hanno attaccato residenti arabi e musulmani e hanno vandalizzato case e attività commerciali con bandiere palestinesi. Riporta Al Jazeera: In un video si sentono i sostenitori israeliani cantare: “Lasciate che l’IDF vinca, e f* gli arabi!”, riferendosi all’offensiva dell’esercito israeliano su Gaza. Un altro video ha ripreso un tifoso che urlava: “F* voi terroristi, Sinwar è morto, morite tutti”, in riferimento al leader di Hamas ucciso il mese scorso. I tifosi israeliani hanno istigato la violenza dopo essere arrivati in città e aver attaccato i sostenitori palestinesi prima della partita, ha dichiarato un membro del consiglio comunale di Amsterdam. “Hanno iniziato ad attaccare le case di persone ad Amsterdam con bandiere palestinesi, quindi è da lì che è iniziata la violenza”, ha detto il consigliere Jazie Veldhuyzen ad Al Jazeera venerdì. “Come reazione, gli abitanti di Amsterdam si sono mobilitati e hanno contrastato gli attacchi iniziati mercoledì dagli hooligan del Maccabi”. Tuttavia, i media aziendali – sia negli Stati Uniti che all’estero – hanno dipinto gli eventi come attacchi unilaterali “antisemiti” contro inermi tifosi di calcio: Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il suo Segretario di Stato Tony Blinken e il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer hanno subito fatto eco alla dichiarazione del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui gli eventi di Amsterdam sono state aggressioni antisemite non provocate che ricordano i pogrom o la Notte dei Cristalli. Tuttavia, molti post sui social media hanno riportato il contesto della violenza che mancava nei resoconti dei media istituzionali:

This is a massive media scandal.@SkyNews posted a video accurately describing what happened in Amsterdam. It described violence perpetrated by Israeli football hooligans, and their hideous racism. They then deleted it. This is the original.https://t.co/RsdN9ULiKQ — Owen Jones (@owenjonesjourno) November 9, 2024

***

Il secondo elemento è un articolo di TheGrayZone, il cui direttore è il coraggioso giornalista ebreo Max Blumenthal.

Un filmato realizzato da un adolescente di YouTuber mostra gli hooligan del Maccabi di Tel Aviv che attaccano la polizia olandese mentre colpiscono case private con pietre e danno la caccia alle vittime con tubi di metallo. Il video offre la prova più evidente che gli ultras israeliani hanno provocato la violenza che ha attanagliato la città.

Un video dell ‘8 novembre, realizzato da un sedicenne che pubblica reportage su YouTube con il soprannome di “Bender”, ha fornito ampie riprese sul campo di una folla di ultras del Maccabi di Tel Aviv armati che danno la caccia alle vittime, lanciano pali di metallo contro i veicoli della polizia, minacciano i giornalisti e vengono persino arrestati dopo aver attaccato agenti di polizia sotto copertura.

Mentre i media occidentali, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il governo olandese hanno fedelmente ripreso la narrazione della propaganda israeliana, secondo cui gli ultras del Maccabi sarebbero stati vittime innocenti di un “pogrom” antisemita, nessun media mainstream ha finora riferito che gli hooligan del calcio israeliano hanno attaccato veicoli della polizia e agenti sotto copertura, oltre ad aver aggredito tassisti musulmani e altri cittadini olandesi.

In una dichiarazione rilasciata a The Grayzone, la portavoce della polizia di Amsterdam, Eline Roovers, si è rifiutata di discutere gli attacchi documentati dei teppisti israeliani contro agenti e veicoli della polizia olandese. “Non possiamo commentare le indagini in corso, il che significa che non siamo in grado di rispondere alle domande relative a questo caso”, ha dichiarato Roovers, rimandandoci invece a una conferenza stampa del capo della polizia Peter Holla.

Nella sua dichiarazione alla stampa, Holla ha riconosciuto che “una bandiera [palestinese] è stata tolta dai sostenitori del Maccabi”, che hanno anche “vandalizzato un taxi”. Nella piazza Dam di Amsterdam, ha detto, “una bandiera palestinese è stata data alle fiamme”.

La polizia olandese ha dichiarato che 5 persone sono state ricoverate in ospedale durante il caos del 7 novembre e 30 hanno riportato ferite più lievi.

Confermando di fatto gli hooligan israeliani come la fonte della violenza ad Amsterdam, Holla ha dichiarato che “la pace è tornata” solo dopo che i sostenitori del Maccabi sono stati “accompagnati dalla polizia ai loro hotel con l’uso di autobus”.

Tuttavia, i commenti del capo della polizia hanno lasciato trasparire un forte pregiudizio politico a favore proprio dell’elemento che ha istigato la violenza: “Posso immaginare che gli israeliani si sentano insicuri”, ha detto. “Come già detto, il loro benessere è la nostra massima priorità”.

Il 7 novembre, gli ultras del Maccabi Tel Aviv si sono scontrati violentemente con quelli della squadra di calcio locale dell’Ajax. Gli scontri hanno fatto seguito a una notte in cui gli hooligan del calcio israeliano hanno distrutto un taxi con un autista musulmano, hanno strappato e bruciato bandiere palestinesi da case private olandesi, hanno intonato canti a sostegno del genocidio dei bambini palestinesi e hanno attaccato qualsiasi residente locale che mostrasse simpatie pro-Palestina.

Gli hooligan del Maccabi Tel Aviv hanno la reputazione di aggredire cittadini di sinistra e palestinesi nel loro stesso Paese. A marzo, dopo una partita del Maccabi Tel Aviv ad Atene, in Grecia, gli ultras del club hanno circondato un uomo egiziano solo e lo hanno brutalizzato a tal punto da farlo ricoverare in ospedale.

“Conosciamo i tifosi del Maccabi, avevano già una reputazione. Anche in Israele si distinguono”, ha dichiarato Yuval Gal, membro del collettivo ebraico olandese antisionista noto come Erev Rav, al giornalista olandese Left Laser. “Sappiamo che molti di loro sono soldati ed ex soldati a Gaza in questo momento. Ho cercato di spiegarlo anche alla polizia. Ho detto: ‘Sentite, se qualcuno è appena tornato da Gaza, ed è appena tornato dall’aver ucciso un sacco di persone, non vi aspettate che si comporti normalmente nella vostra città’”.

In effetti, molti degli ultras del Maccabi Tel Aviv sono stati confermati come riservisti dell’esercito israeliano che avevano partecipato all’assalto alla Striscia di Gaza assediata. E sono stati scortati ad Amsterdam da agenti dell’ agenzia israeliana di intelligence e assassinio Mossad.

Diversi cittadini olandesi hanno raccontato a Left Laser di essere stati aggrediti dagli hooligan del Maccabi il giorno prima della partita del 7 novembre ad Amsterdam. “Ogni volta che passava qualcuno con un simbolo palestinese”, ha detto un residente locale, ”facevano qualcosa di piuttosto violento. Dita medie, anche violenza fisica”.

Un altro cittadino olandese ha raccontato di essere stato aggredito a caso dai teppisti israeliani, che gli hanno sputato addosso e lo hanno inzuppato di birra: “Non mi piace l’aggressività nella mia città. Amsterdam è sempre stata una città tollerante verso gli altri, ma quando arriva un gruppo così aggressivo, non mi fa più sentire a casa”.

Il reportage di Bender su YouTube ha fornito una chiara documentazione della folla ben organizzata di hooligan israeliani che si aggirava per il centro di Amsterdam il 7 novembre, raccogliendo tubi di metallo e mazze di legno mentre davano la caccia alle vittime con l’apparente permesso delle autorità locali di Amsterdam.

All’inizio della furia dei teppisti stranieri, Bender li ha filmati mentre scagliavano armi contro un furgone della polizia di passaggio.

“Oh, i pali di metallo vengono lanciati contro un’auto della polizia!”, ha esclamato lo YouTuber. “Hanno preso i tubi metallici da questo cantiere e hanno iniziato a lanciarli contro le persone e i furgoni della polizia”.

“Come al solito”, ha osservato Bender, ‘siamo gli unici media presenti in questo momento!’.

Gli hooligan del Maccabi erano chiaramente scontenti della presenza del reporter. Si vede che gli fanno ripetutamente il dito medio mentre lanciano sassi contro di lui e il suo cameraman. A un certo punto, diversi teppisti israeliani si avvicinano all’adolescente nel tentativo di intimidirlo, chiedendogli di “mettere via la telecamera”. Quando Bender e il suo collega hanno risposto che erano membri dei media, gli assalitori israeliani hanno ordinato loro: “Fermatevi… per la vostra sicurezza”.

Mentre gli israeliani marciavano attraverso il centro della città, Bender ha osservato: “Penso che ci sia pericolo di vita. Sono lì con tubi di metallo e bastoni. Tutto ciò che assomiglia a un pipistrello, lo hanno raccolto e lo stanno pattugliando con loro. E tutto ciò che non piace a loro soffrirà”.

Ha notato che alcuni degli hooligan erano minorenni – e anche loro stavano aggredendo gli agenti di polizia olandesi.

“Ci sono ragazzini, credo nemmeno dodicenni, che vanno in giro con bastoni sul davanti. E cercano la rissa”, ha detto Bender.

Mentre gli agenti di polizia trattenevano uno dei giovani assalitori accanto a un furgone senza contrassegni, il giornalista ha spiegato: “Sembra che ci siano questi ragazzini, alti appena un metro e mezzo, che hanno appena attaccato questi agenti di polizia in borghese con un bastone”.

Bender ha detto che gli ultras israeliani hanno operato come un’unità militare in missione all’interno di una città ostile. “La cosa divertente”, ha commentato, ”è che a differenza degli hooligan dell’Ajax, questi [israeliani] restano uniti. Un gruppo molto compatto. Non si separano… Ci sono dei tipi cattivi. La maggior parte di questi israeliani è stata nell’esercito, quindi possono essere forti e conoscere le loro tattiche”.

Anche dopo aver assaltato i furgoni della polizia e attaccato gli agenti con tubi di metallo, agli ultras israeliani è stato permesso di attraversare il centro di Amsterdam senza essere arrestati.

Alla fine la polizia li ha scortati fino a un autobus che li avrebbe riportati in albergo. Ma, come ha documentato Bender, proprio mentre stavano per salire sull’autobus, gli ultras israeliani hanno notato una casa privata con una bandiera palestinese drappeggiata sul davanzale della finestra. Così, sotto gli occhi della polizia, i teppisti stranieri hanno iniziato a colpire la casa con delle pietre.

“La polizia ha agito con poco tatto. Qui c’è un edificio pieno di abusivi, con bandiere palestinesi sopra”, ha raccontato Bender. Gli israeliani lanciano sassi contro le finestre”.

“Ieri sera hanno strappato quelle bandiere [palestinesi] e le hanno bruciate”, ha continuato. E noi siamo di nuovo esattamente nello stesso punto”. L’intera faccenda ricomincia. Metà degli [israeliani] sono nell’autobus, l’altra metà sta di nuovo tirando sassi”.

I media cancellano i resoconti dei fatti sotto le pressioni israeliane e diffondono disinformazione a tappeto

L’acume giornalistico dimostrato dal sedicenne Bender è in netto contrasto con la complicità dei media aziendali, che hanno doverosamente ripetuto la propaganda del governo israeliano dipingendo i violenti teppisti come ebrei innocenti assaliti da musulmani antisemiti in quello che è stato un “pogrom”.

L’8 novembre, Sky News ha pubblicato uno dei pochi reportage corretti sui disordini, dimostrando come questi siano stati provocati da bande di ultras israeliani che hanno attaccato i tassisti locali, inneggiato al genocidio dei bambini palestinesi e istigato alla violenza in tutta la città.

Poche ore dopo la pubblicazione del servizio di Sky News, l’emittente britannica lo ha cancellato e ha ricaricato una versione pesantemente modificata che minimizzava la colpevolezza dei tifosi del Maccabi e aggiungeva un minuto in più di propaganda israeliana.

Nei giorni successivi, i politici occidentali e gran parte dei media hanno amplificato la falsa narrazione israeliana, concentrandosi soprattutto sugli attacchi di rappresaglia da parte di tassisti marocchini e musulmani olandesi, ignorando l’apparentemente calcolata furia israeliana che ha scatenato il caos.

Ma nonostante l’apparente comprensione del fatto che gli israeliani abbiano dato il via alla violenza, i funzionari olandesi e non solo hanno seguito l’esempio del governo israeliano, attribuendo la colpa interamente ai giovani, per lo più arabi, che hanno affrontato i tifosi del Maccabi.

In seguito, il ministro della Sicurezza olandese David van Weel ha dichiarato – senza fornire prove – che era un “fatto” che “le persone sono state attaccate e minacciate ieri a causa della loro origine, della loro religione e del loro background ebraico”. In dichiarazioni pubbliche, sia il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden che il Segretario di Stato Antony Blinken hanno immediatamente insistito sul fatto che l’esplosione di violenza fosse “antisemita”.

I loro commenti sono giunti nello stesso giorno in cui il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha paragonato il caso di teppismo calcistico alla Notte dei Cristalli, il famigerato pogrom della “Notte dei vetri rotti” condotto dai membri delle SS naziste e dalle truppe d’assalto che lasciò centinaia di sinagoghe rase al suolo, migliaia di attività commerciali di proprietà di ebrei distrutte e almeno 91 ebrei morti.

Ironia della sorte, la commemorazione della Notte dei cristalli prevista ad Amsterdam per il 9 novembre è stata annullata in seguito all’esplosione di violenza guidata da Israele, con gli organizzatori ebrei che hanno citato la “grande presenza di israeliani sionisti in città che stanno pianificando di commettere atti di violenza”.

§§§

