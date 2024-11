Il Siero? Il Farmaco più Mortale nella Storia. Scienziati dal Giappone: Perseguire il Cartello del Covid.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla voistra attenzione questo articolo di ThePeople’sVoice che ringraziamo per la cortesia. per ascoltare il video andata sull’articolo originale. Buona lettura e condivisione.

Il Giappone definisce ufficialmente il vaccino mRNA contro il Covid come “il farmaco più mortale nella storia dell’umanità”

In una dichiarazione sorprendente, gli scienziati giapponesi hanno definito i vaccini contro il COVID-19 il farmaco più letale nella storia della medicina, affermando che gli individui responsabili di questa crisi sanitaria globale devono essere perseguiti.

Recenti indagini hanno rivelato allarmanti connessioni tra i vaccini mRNA anti-COVID e picchi significativi in oltre duecento delle malattie più letali al mondo.

I principali ricercatori giapponesi stanno lanciando un grave avvertimento: questi vaccini stanno influenzando negativamente ogni aspetto concepibile della salute umana. Con questi collegamenti che ora emergono a livello globale, le implicazioni sono sbalorditive. Potreste aver notato la tendenza di persone che… beh, sono morte all’improvviso.

Mentre Bill Gates e il CEO di Pfizer Albert Bourla si preparano ad affrontare il processo nei Paesi Bassi, i principali scienziati medici giapponesi si mobilitano per ottenere giustizia, chiedendo conto a coloro che hanno orchestrato la distribuzione del vaccino mRNA contro il COVID-19.

I principali esperti medici giapponesi hanno pubblicamente definito i vaccini come “veleno” e hanno descritto la campagna di vaccinazione globale come un “massacro moderno”.

Nel corso di una conferenza stampa di emergenza tenuta da importanti esperti medici e membri del parlamento giapponese, un gruppo di stimati esperti medici è salito sul palco per lanciare un avviso di codice rosso al pubblico.

Condividendo i risultati di una “scioccante” revisione sistematica di documenti di ricerca che hanno coperto sei mesi di rigorose indagini sugli effetti collaterali dei vaccini a mRNA per il COVID, gli esperti hanno accusato Big Pharma di continuare il massacro e hanno messo in guardia il mondo sui nuovi vaccini repliconi.

I giapponesi sanno che i giganti della Big Pharma che controllano i media occidentali non permetteranno che nessuna delle loro scoperte venga pubblicata sui media tradizionali.

Ancora peggio, i social media sono complici della copertura, tentando disperatamente di censurare e controllare chiunque condivida informazioni vere sul crimine del secolo.

Secondo i ricercatori giapponesi, i vaccini anti-Covid sono ufficialmente il farmaco più letale nella storia della medicina occidentale: hanno ucciso e ferito centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, mentre le ricadute continuano ad aumentare.

Mentre i farmaci mortali del passato hanno causato enormi scandali ai loro tempi (si pensi, ad esempio, alla Talidomide), qui nel mondo occidentale a nessuno è permesso parlare del fatto che i vaccini sperimentali a mRNA hanno ucciso un numero straordinario di persone.

Come dicono i giapponesi, Big Pharma e l’élite mondiale hanno le mani sporche di sangue e stanno usando i media tradizionali per insabbiare e nascondere il crimine del secolo.

Non si può permettere alla cricca del Covid di farla franca con questo crimine, soprattutto quando i documenti della stessa Pfizer rivelano la verità nascosta sulla sconvolgente portata della carneficina.

Il dottor James Thorp, ginecologo ostetrico di fama mondiale, ha denunciato l’enorme insabbiamento, mettendo in guardia l’opinione pubblica sui numeri inquietanti che i governi, le grandi aziende farmaceutiche e i media tradizionali stanno lavorando intensamente per tenere nascosti al pubblico.

IL talidomide fu ritirato dal mercato nei primi anni ’60 dopo aver causato deformità in 10.000 bambini. In netto contrasto, le autorità hanno scelto di non ritirare i vaccini mRNA COVID, nonostante le cifre allarmanti riportate durante il lancio iniziale.

Solo nelle prime dieci settimane si sono registrate ben 42.086 vittime, cifra sorprendentemente alta, e questa è solo la cifra ammessa dalle autorità.

Come ha affermato il dottor Thorp, “se si calcola il rapporto tra feriti e morti, si scopre che è senza precedenti nel campo della guerra e della medicina”.

Nonostante la carneficina, l’élite continua a portare avanti a tutto gas i suoi piani per continuare a iniettare mRNA negli esseri umani.

Il capo della sanità mondiale non eletto Bill Gates potrebbe essere processato nei Paesi Bassi per aver mentito sui vaccini anti-Covid e aver distrutto la salute delle persone, ma continua a sostenere spudoratamente la sua nuova generazione di farmaci iniettabili, sostenendo che l’mRNA risolverà tutti i problemi noti all’uomo.

In modo inquietante, Gates ha anche rivelato che hanno intenzione di utilizzare “piccoli cerotti” e zanzare al posto degli aghi, il che significa che le persone non si accorgeranno nemmeno di essere state “vaccinate” con il suo prodotto preferito per la terapia genica.

Questo documento dimostra che il vaccino sperimentale a mRNA della Pfizer non è solo il farmaco più letale mai distribuito, ma è anche, come ha spiegato in precedenza il dott. Thorp, il farmaco più dannoso nella storia dell’umanità.

Per ogni decesso, più di 33 persone sono state ferite dal vaccino. Ricordate che questi sono dati della stessa Pfizer.

Per comprendere veramente la gravità di questo olocausto medico, dobbiamo inserirlo nel contesto storico.

La prima colonna mostra i danni causati dalle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki nell’agosto del 1945. Ci furono circa 94.000 feriti e 105.000 morti, per un rapporto feriti-uccisioni di circa 0,9.

Ora guarda la colonna centrale: Talidomide. Prima dell’mRNA, la Talidomide era il farmaco più letale nella storia della medicina. La parola fa ancora venire i brividi, e giustamente. Eppure, rispetto ai vaccini a mRNA, la Talidomide non era niente. Ci sono stati 20.000 feriti e 80.000 morti, per un rapporto feriti-uccisi di 0,25.

Ora andiamo avanti fino al 2021 e all’mRNA sperimentale di Pfizer. Hanno ucciso 17 milioni di cittadini a livello globale. E questi sono solo quelli che hanno ammesso.

Ora, ricordate che questo farmaco non è solo il più mortale nella storia del mondo, è di gran lunga il più dannoso. Quindi, come facciamo a calcolare il numero ufficiale ammesso dalla Pfizer di danni globali causati dal loro vaccino mRNA?

Il rapporto tra feriti e morti è di 33,4 a 1. Moltiplicando 33,4 per 17 milioni, il numero ufficiale dei morti, si ottengono 567 milioni di cittadini danneggiati nel mondo.

Sommando il numero di morti e feriti, si arriva a un totale di 585 milioni di cittadini in tutto il mondo uccisi e mutilati dalla Pfizer.

Se vi siete mai chiesti se ciò che accadde nella Germania nazista potrebbe mai ripetersi, gli ultimi 4 anni hanno sostanzialmente risposto alla vostra domanda.

La maggior parte della gente stava dalla parte dei nazisti.

Prendete Chris Cuomo, per esempio. L’ex hacker della CNN ha trascorso la pandemia a fare pubblicità alla Pfizer e a esortare gli americani a vaccinarsi, a fare richiami, a indossare mascherine e a obbedire a ogni ordine autoritario emesso dal governo.

Come Anderson Cooper, anche lui era sul carrozzone dei soldi sponsorizzato dalla Big Pharma.

Facciamo un salto in avanti di tre anni e Cuomo, ora a News Nation, capisce finalmente di essere stato solo un altro utile idiota.

Se si considera che l’élite mondiale sta ancora portando avanti il suo piano per vaccinare il mondo intero con dosi multiple di mRNA mortale per ogni possibile malattia, è chiaro che dovrà affrontare la giustizia sotto forma di processi per crimini contro l’umanità.

Le prove che emergono dal Giappone e i processi che si terranno nei Paesi Bassi sono solo l’inizio. Abbiamo un compito monumentale davanti a noi per garantire che i responsabili siano assicurati alla giustizia.

Qui a People’s Voice siamo determinati a continuare a denunciare i crimini dell’élite globale, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Iscriviti al canale, racconta di noi ai tuoi amici e familiari e unisciti alla community People’s Voice Locals per contenuti esclusivi e senza censure. Non possiamo farcela senza di te.

Baxter Dmitry è uno scrittore di The People’s Voice. Si occupa di politica, economia e spettacolo. Dicendo la verità al potere da quando ha imparato a parlare, Baxter ha viaggiato in oltre 80 paesi e vinto discussioni in ognuno di essi. Vivi senza paura.

