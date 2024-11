Effetto Trump: Italia, Sveglia! Soprattutto il Governo…Due Anni di Legislatura, Inerzia Intollerabile. Toni Brandi.

la rielezione di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti d’America è un colpo durissimo per il sistema di potere della Sinistra radicale. Nonostante la pressione dei media, di colossi finanziari come Google, Microsoft e Apple e delle élite “illuminate” di Hollywood, il popolo americano ha dimostrato di poter cambiare il corso della storia, ribaltando un esito che sembrava inevitabile. Questo voto è stato il grido di ribellione di una nazione oppressa da un sistema politicamente corretto che cerca di imporre, anche in Italia, un “mondo nuovo” fondato sul disprezzo della natura umana. Marco, non si tratta di quanto ci piaccia o meno Donald Trump, nemmeno io condivido tutto ciò che dice o fa: il punto è che anche in Italia dobbiamo dire “Basta” ai poteri forti che influenzano le scelte politiche della nostra Nazione intossicando la nostra democrazia coi loro folli dogmi ‘politicamente corretti’. Finora, il nostro Governo non ha fatto nulla per disincentivare l’aborto e troppo poco per promuovere la natalità, ancora a livelli da estinzione. Inoltre, nessuna azione è stata mai intrapresa per proteggere i bambini dall’indottrinamento Gender nelle scuole da parte del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Che cosa sta aspettando!? Dopo due anni di legislatura questa inerzia non è più tollerabile: è il momento di alzare la voce per chiedere conto alle nostre istituzioni delle loro promesse elettorali e di ciò che NON stanno facendo per tutelare la vita, la famiglia e la libertà educativa dei genitori.