Amsterdam, la Propaganda, le Omissioni, le Provocazioni, i Fischi e l’Ipocrisia Vergognosa (di Meloni). Paolo Deotto.

.

“L’antisemitismo dilagante è inaccettabile e spaventoso ed è nostro dovere garantire piena sicurezza ai cittadini di religione ebraica”.

Lo ha detto la signora Giorgia Meloni, Presidente del consiglio (clicca qui), dopo le aggressioni subite da tifosi israeliani ad Amsterdam.

Sarebbe bello sentire le stesse ferme e inequivocabili parole di condanna per il genocidio che lo Stato di Israele sta conducendo quotidianamente a Gaza e in Libano. Ma in questo caso non ci sono manifestazioni di sdegno e titoloni sui giornali. Anzi, al più leggiamo scarne notizie “…oggi tot morti nel bombardamento”, e via andare.

Sia chiaro: la violenza di una parte non giustifica la violenza dell’altra.

Però, sarebbe bello vedere un po’ meno ipocrisia.

Dilaga l’antisemitismo? Sarà. Ma tutti quei morti, non solo combattenti, ma donne, vecchi, bambini, massacrati con le bombe o lasciati a crepare di fame e di malattie, non valgono neppure un decimo dello sdegno espresso per gli episodi violenti di Amsterdam?

Domanda senza risposta. Anzi, magari mi daranno adesso dell’antisemita…

Dio ci salvi.

§§§

