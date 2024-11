Feisbùc Censura ancora Stilum Curiae. Questa volta per il Bestiario post-Elettorale… chissà perché…:-))).

Bestiario Trumpiano Derisorio >TV e Giornali. Arrossite, Colleghi. Conferma dei Brogli di 4 Anni Fa?

7 Novembre 2024 Pubblicato da Marco Tosatti

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, voi sapete ormai quale è il mio pensiero sullo stato attuale dell’informazione nel nostro sventurato Paese. perdonatemi quindi se dopo la travolgente vittoria di Trump, non sono riuscito a trattenermi dall’offrire alla vostra attenzione un campione della povertà professionale di quelli che ci ammanniscono propagnada da mane a sera. E cominciamo però Oltreoceaano, con la lista di chi avrebbe giurato di abbandonare gli USA se Trump avesse vinto. Buona lettura, risate e soprattutto diffusione.

§§§

Elenco delle persone che lasceranno il Paese a causa di una vittoria di Trump. Italiano:

1. Alec Baldwin

2. Whoopi Goldberg

3. John Legend

4. Chrissy Teigen

5. Rob Reiner

6. Barbara Streisand

7. Cher

8. Nancy Pelosi

9. Hillary Clinton

10. Megan Rapinoe

11. Tom Hanks

12. Amy Schumer

13. AOC (Ocasio Cortes)

14. Lady Gaga

15. Taylor Swift

16. Bill Gates

17. Jane Fonda

18. Madonna

19. Mark Ruffalo

20. Kim Kardashian

21. Bruce Springsteen

22. George Clooney

23. Hunter Biden

24. Oprah 25.

Robert De Niro

26. Samuel L Jackson

27. Miley Cyrus

28. Travis Kelce

29. Bobbi Althoff

30. Rashida Talib

31. Stormy Daniels

32. Dottor Anthony Fauci

33. George Soros

34. Diddy

35. Eminem

36. Ellen DeGeneres

37. Sean Penn

38. Sharon Stone

39. Ashley Judd

40. Tommy Lee

41. Bryan Cranston

42. Billie Joe Armstrong

Bonus

Cher si farà saltare le cervella

Rob Reiner si darà fuoco

Bono giura di guidare la sua auto giù da un dirupo

Bene, stiamo a vedere; ma regà, una promessa è una promessa…:-)))

E questo è un punto molto interessante. La straordinaria vittoria di Trump pone un interroigativo: che fine hanno fatto i – chi dice dieci, chi dice venti milioni di voti che solo quattro anni fa hanno portato Biden alla Casa Bianca? Si tratta di una cifra talmente enorme e clamorosa che non può essere imputabile solo a un cambio di orientamento in parte dell’elettorato… Ben più probabile che il sospetto di brogli su scala gigantesca, quattro anni fa, fosse più che fondato, grazie ai voti via mail e ad altri trucchetti. Fra l’altro, da notare che anche in quest’occasione Kamala ha vinto solo negli Stati che non chiedevano l’identificazione personale…

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35