Trump: Niente più Guerre Durante il Mio Mandato Presidenziale. L’Antidiplomatico.

Sono dichiarazioni da conservare, qualunque cosa accada. La Storia insegna che gli Stati Uniti d’America tra le tante nefandezze per quali sono passati alla Storia, figura quella di non rispettare promesse, accordi o parola data.

Ormai dovrebbe essere imminente la sua proclamazione ufficiale, Kamala Harris non ha ancora riconosciuto la sua sconfitta, ma Donald Trump sta già parlando da quarantasettesimo Presidente degli Stati uniti d’America.

“È chiaro che ce l’abbiamo fatta, che abbiamo ottenuto la vittoria più incredibile in senso politico”, ha dichiarato Trump. “È una vittoria politica che il nostro Paese non ha mai visto e vorrei ringraziare i cittadini americani”, ha aggiunto.

“Fermare le guerre”

Il tono delle dichiarazioni di Trump è tipico della retorica dei vincitori delle elezioni, ma c’è un punto in cui si è voluto soffermare.

Il politico repubblicano ha ricordato che durante il suo primo mandato presidenziale “non ci sono state guerre”.

“Hanno detto che avrei iniziato una guerra. Non ho intenzione di iniziare una guerra. Ho intenzione di fermare le guerre “, ha ribadito Trump, che ha descritto la sua vittoria alle elezioni presidenziali come “un’enorme vittoria per la democrazia e libertà.”

“Insieme sbloccheremo il destino più glorioso per gli Stati Uniti. Realizzeremo il futuro più incredibile per il nostro popolo”, ha promesso.

