E’ Triste, la Nave della Chiesa Sbanda, ma Capitano e Marinai non lo Vedono. Marian Eleganti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Marian Eleganti, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla realtà attuale della Chiesa, e sul sinodo che si appena concluso. Buona lettura e diffusione.

La sinodalità non è una nuova rivelazione

Parto da una premessa: non ho nulla contro il dialogo nello spirito, contro il giusto ascolto interiore di Dio e degli altri, come scrive Etty Hillesum nel suo diario (1941-1943): La parte più profonda di me che ascolta la parte più profonda dell’altro, Dio a Dio. . Non c’è niente di sbagliato in tutto questo e nelle belle parole del documento finale del sinodo ad esso associato. Il mio ordine inizia con la parola “Ascolta” (ausculta) così come lo Shema Israel (Ascolta Israele…).

Sono decenni che insegno tutto questo alle persone (cioè udito e discernimento) in ciascuno dei miei ritiri, e molti altri hanno sempre fatto lo stesso e anche meglio. In questo senso, la “sinodalità” non dovrebbe essere venduta a noi come una nuova rivelazione, come il nuovo paradigma per eccellenza, come se le generazioni precedenti, i santi e la “vecchia” Chiesa, non avessero capito nulla di questo, o come se lo avessero insegnato e vissuto troppo poco. Anche loro erano sempre preoccupati della volontà di Dio e quindi dell’ascolto corretto. Quindi il mio punto non è quello di parlare male della sinodalità nel senso di ascoltare lo Spirito Santo e discernere lo Spirito (nel mio caso sarebbe un’autocontraddizione). Il mio problema con l’attuale propaganda della sinodalità risiede altrove:

La “sinodalità” vuole imporci un paradigma che crea in noi l’illusione che nulla sarà più come prima, che si tratta di una nuova Chiesa, un Vaticano III, per così dire (che non arriverà in un futuro prevedibile ), su qualcosa di nuovo, voluto dal Concilio ma non ancora realizzato. Ci viene suggerita una nuova ermeneutica (di rottura?) per evocarne una corrispondente consapevolezza ecclesiale. Ma i testi del Concilio vengono citati raramente, se non mai. Come sempre, i “rivoluzionari”, i “riformatori”, iniziano invece con il linguaggio e la reinterpretazione dei termini (ad esempio il sinodo, in passato assemblea consultiva dei vescovi per il Papa). Il diluvio di documenti e l’ansia di mettere in discussione la Chiesa che impara (ascolta) ma non insegna (guida) è diventato corrispondentemente insopportabile per me, un diluvium semantico (diluvio latino). Stiamo affogando in parole e speculazioni, in nuovi peccati e documenti; ma nessuno alla vasta base sociale si converte a causa del forte suono di tromba sinodale.

La società resta laica e non credente, anche se tutti i documenti parlano di missione. La missione minore in senso proprio (Andate in tutto il mondo; fate tutti i miei discepoli, insegnate loro ad osservare ciò che vi ho comandato e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo!) quanto più la missione viene evocata con parole sinodali, tanto più avviene realmente a livello di base.

Tuttavia, non è più chiaro cosa significhino realmente “conversione” e “missione” nella nuova sinodalità, e cosa ne risulti alla fine: il battesimo o la relativizzazione di tutto; nuovi uffici femminili e nuovi organismi laici o la minaccia alla sacramentalità della Chiesa, al sacerdozio e alle sue posizioni di leadership, la protestantizzazione delle sue strutture (democratizzazione; co-determinazione, controllo). Sinodizzazione e protestantizzazione potrebbero diventare sinonimi senza dichiararlo.

La chiesa è diventata un’aula occupata da se stessa, dove in ogni angolo e vicino a ogni pilastro si parla e si lavora sui testi (canonici, generali, normativi, lirici) per poi adottarli infine a maggioranza nell’Aula magna. Ciò che colpisce è la volatilità delle cose, la fluidità (chiamata processo), la chiesa è una duna mobile, ma non una roccia tra le onde. Il popolo semplice e credente non leggerà i testi adottati, ma cercherà altrove le fonti della sua fede, non nei documenti, ma nelle oasi dell’annuncio della fede, della liturgia legittimamente celebrata con onore e dignità, del culto e della confessione. , in oasi di rinnovamento della fede (nel matrimonio e nella famiglia) basate sulla fede della Chiesa (CCC) e sui suoi sacramenti nel senso tradizionale. Forse gli “indietristi” – non intendo i tradizionalisti in senso stretto, ma quelli che sono vicini alla tradizione, i semplici credenti, i giovani credenti e le famiglie che stanno ritrovando la loro fede, le avanguardie di domani e le persone che sono già passate da tempo. Non si può ancora decidere. Basta guardare la nuova gioventù credente per rendersene conto.

La Chiesa una, santa, cattolica e apostolica non cambia la sua essenza, la sua struttura sacramentale e gerarchica, né le sue leggi costruttive soprannaturali (Guardini), perché risalgono a Cristo e agli apostoli. Sono opera dello Spirito Santo fin dall’inizio. Lo Spirito Santo non si contraddice nel tempo per creare oggi una nuova chiesa (non importa cosa dice la neolingua) che sia diversa come l’arancia e la banana da quella precedente o antica. Non puoi verniciarla a spruzzo come un veicolo e farla andare in una direzione completamente diversa, persino sbagliata, con la nuova vernice.

Molte persone in questo veicolo hanno falsi obiettivi. Ciò che resta da temere è una frammentazione della chiesa universale o “intera” (neolingua, perché nessuna “chiesa universale” cattolica romana deve essere suggerita alle “chiese locali” come superiore ad essa) in chiese locali regionali, culturalmente determinate, come quelle tedesche o africanie.

Oh, giusto! Pertanto, l’aggiornamento magisteriale e canonico delle conferenze episcopali è il postulato del momento! Per me è una visione horror, perché so per esperienza come avviene il voto a maggioranza. Potete già stimare cosa significherà per i cattolici romani. Chiesa significa che in Polonia le cose valgono diversamente che in Germania, e in Svizzera valgono cose diverse che in Africa. I processi irreversibili si svolgono a velocità diverse a livello regionale (mi vengono in mente Fiducia Supplicans e la resistenza dei vescovi d’Africa).

L’UE parlava già di due velocità per giustificare pigri compromessi contra legem (contro la legge scritta). È in gioco ciò che è comune, ciò che è letteralmente cattolico e apostolico, l’indivisibilità della Chiesa e l’unità della fede (dottrina e pratica), che si applica a tutte le Chiese particolari senza eccezione.

E per quanto riguarda la presunta priorità della pratica sulle idee, va sottolineato che nessuna pratica è esente dalla teoria, ma si basa sempre su idee che la precedono. La priorità della pratica sulla teoria è sempre servita a dissolvere o ignorare posizioni dogmatiche o tradizionali. Lo so fin dagli anni ’70, quando la priorità dell’ortoprassi sull’ortodossia era la parola d’ordine dei riformatori. La loro pratica si presentava come una liberazione dal dogma (idea) e dalla moralità ed era percepita da loro come tale. Oggi stiamo raccogliendo i frutti marci. Le vecchie ricette degli anni ’70 (sinodi e documenti sinodali ovunque anche allora) stanno tornando sotto una nuova veste, ma sempre sinodale. Il cardinale Eijk mette quindi in guardia il Sinodo dal commettere gli stessi errori della Chiesa cattolica in Olanda (cfr. il suo Catechismo) dopo la conclusione del Concilio. Papa Giovanni ha messo in guardia dai profeti di sventura del Concilio. Ma non si può nemmeno chiamare primavera ciò che è arrivato. Altrimenti le chiese sarebbero piene e i cattolici sarebbero convinti.

Già Benedetto XVI. ha chiarito molto chiaramente che la Chiesa universale vive localmente come una cosiddetta Chiesa locale, ma è indivisibile e ha la priorità su quest’ultima. Perché la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica è stata fondata nella Pentecoste a Gerusalemme e si è radicata – sempre identica a se stessa e indivisibile – ovunque nel mondo. Sicuramente non siamo una comunità di chiese nel senso di una fusione (patchwork). L’effetto di riconoscimento della Santa Messa in tutto il mondo e in tutte le culture ha finora reso felici i fedeli cattolici di tutto il mondo e ha dato loro la sensazione di muoversi in seno alla Chiesa ovunque nel mondo. Ancora una volta, si vuole manomettere la liturgia della Chiesa per tradurre la sinodalità in termini liturgici. Posso solo mettere in guardia da questo. Quanto volete rischiare ancora per finire dove i protestanti sono arrivati da tempo? Essi vedono un guadagno nella loro forma di essere chiesa, ed è per questo che non ho bisogno di essere accusato di essere negativo a questo punto. Semplicemente non intendiamo la stessa cosa.

Restiamo in guardia contro una strisciante reinterpretazione delle verità ecclesiologiche e una riformulazione delle strutture sacramentali, che, con la loro reinterpretazione e rimodellamento, non meritano più il nome di “verità” o “sacramento”, ma sono semplicemente eresie e parametri secolari adattati dal basso dalla chiesa, che distruggono la chiesa e la sua alterità che viene dall’alto.

La nuova sinodalità non porta a una conversione auspicabile a tutti i livelli e in tutti gli ambiti della vita della Chiesa, come si sta enfatizzando in modo semanticamente inflazionistico, ma piuttosto, come sta diventando evidente, a una nuova burocratizzazione della Chiesa attraverso la proliferazione di consigli e comitati, che sono già troppi – almeno nel nostro Paese. Ciò che diminuisce, come nel caso del consumo, è la sostanza della fede e la sacramentalità del ministero della Chiesa nella guida, nella santificazione e nell’annuncio.

Che le persone, la maggior parte ancora battezzate, non condividono più la fede della Chiesa e non la praticano più; che ignorano ciò che insegna la Chiesa; il fatto che non partecipino più alle funzioni domenicali o vi partecipino solo sporadicamente e abbiano di fatto rinunciato al loro legame interiore con la Chiesa, sorprendentemente non è un argomento (dominante) nel processo sinodale.

Parliamo di sinodalità mentre i cattolici (che ormai sono diventati neopagani e la pensano come loro) non credono più alle verità fondamentali della fede (come la risurrezione fisica di Cristo e la sua presenza reale nella Santa Eucaristia). Propaghiamo la sinodalità mentre la maggioranza dei battezzati non crede più nella risurrezione fisica di Cristo e nella vita eterna, e non pochi credono nella reincarnazione, in un potere o energia suprema che chiamano Dio. Ma non credono più nella Santissima Trinità e nella divinità di Gesù.

Dov’è la preoccupazione al riguardo nel processo sinodale? Lo Spirito non ha prodotto suggerimenti per la missione propagata sinodalmente, nessuna strategia contro la perdita della fede, nessuna presa di coscienza della miseria attuale, nessuno slancio per il rinnovamento della vita sacramentale e la partecipazione dei lontani alla fede della Chiesa?

La principale preoccupazione della Chiesa rimarrà la propria sinodalità finché non avrà più membri in molte parti del mondo e sarà sostituita dall’Islam, almeno qui? Su quale pianeta viviamo?

In altre parole: mentre la “Casa della Gloria” (inno) è già bruciata in molti luoghi nella nostra parte del mondo, siamo impegnati con il processo sinodale, in cui dominano argomenti completamente diversi da quelli sopra menzionati. Ho letto che hanno anche stancato notevolmente i partecipanti al sinodo. In molti luoghi, quando si parla di fede vissuta, si vede solo terra bruciata a causa degli sconvolgimenti post-conciliari. La tanto decantata realtà della vita non è diventata la fonte della rivelazione di ciò che lo spirito vuole, ma piuttosto il giuramento della rivelazione di una riforma postconciliare andata storta, un fiasco della pratica religiosa.

E questo è il risultato di false idee o teorie che non sono state più deboli della pratica, ma anzi la hanno generata.

È semplicemente triste dover assistere a questa progressiva disintegrazione della fede, dell’unità e della sacramentalità della Chiesa e al notevole sbandamento della nave senza che i capitani e i marinai se ne accorgano. Le macchine funzionano a pieno regime. Perderanno il porto sicuro e rimarranno su mari agitati.

Spero nel Signore e rimango fiducioso.

