La Tirannia Sanitaria Avanza. Firma con CitizenGo contro il Trattato Pand$mico.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo messaggio ricevuto da CitizenGo, che ci riguarda, ahimè, tutti. Buona lettura e diffusione.

Hanno tempo fino al 15 novembre per finalizzare questa presa di potere, dopodiché potrebbero convocare una sessione d’emergenza per farla passare definitivamente.

Marco vuoi stare con me in questo momento e inviare un messaggio all’Ambasciatore italiano presso l’ONU, Vincenzo Grassi, e ai rappresentanti dell’OMS, chiedendo loro di respingere questo trattato? Sta accadendo oggi e, se non agiamo, potrebbe essere troppo tardi.

Tedros Ghebreyesus, il Direttore generale dell’OMS, parla già della necessità di “combattere la disinformazione”, che è un’espressione in codice per mettere a tacere chiunque si esprima contro questo trattato. Ricordi come hanno censurato le informazioni sul COVID che non si adattavano alla loro narrazione, salvo poi venire a sapere che molte di esse erano vere?

Tu e io ci troveremo in una posizione molto pericolosa se le élite globaliste avranno successo. Se un numero maggiore di governi firmerà il trattato, l’OMS avrà il potere incontrollato di dichiarare nuove pandemie e di decidere il modo in cui vivi, proprio come hanno fatto durante il COVID.

Hanno tempo fino al 15 novembre per chiudere questo trattato, dopodiché potremmo trovarci di fronte a una sessione d’emergenza per renderlo ufficiale.

Al recente Vertice Mondiale sulla Salute (“World Health Summit”) di Berlino, l’OMS ha ottenuto quasi 1 miliardo di dollari da governi come Germania, Francia e Norvegia. Stanno usando i soldi delle tue tasse per alimentare questa presa di potere per controllare la tua vita.

Invia un messaggio chiaro a Vincenzo Grassi, Ambasciatore italiano presso l’ONU, e ai rappresentanti dell’OMS e dì loro di rifiutare questa presa di potere dell’OMS.

Ciò che mi indigna di più è che stanno usando i tuoi soldi per rubare le tue libertà. Si tratta di un enorme schema globale per fare soldi a palate.

È stato progettato per incanalare miliardi e miliardi di soldi delle tue tasse nelle mani delle élite globali mentre dettano il modo in cui vivi, mangi, prendi decisioni sulla tua salute e lavori.

Potresti chiederti: come lo fanno esattamente?

Questo trattato dà all’OMS l’autorità di costringere il tuo governo ad accettare vaccini e prodotti sperimentali, non testati e non sicuri, perché spinto dalle stesse élite globali che trarranno profitto da questo trattato.

Immagina questo: il tuo governo costretto ad acquistare un prodotto specifico e a te non resta altra scelta se non quella di adeguarti, mentre le élite globali siedono in disparte ad incassare i profitti. E non finisce qui.

Chiedono miliardi di tasse per finanziare una burocrazia sproporzionata e una “ricerca” discutibile, come gli esperimenti del laboratorio di Wuhan in Cina, dove probabilmente è nato il COVID. Ecco dove vanno a finire i tuoi soldi: non farti ingannare.

Tutto questo sta accadendo proprio ora e loro puntano sul fatto che noi non agiremo in tempo per fermarli. Ma CitizenGO è qui per dare a TE l’opportunità di fermarli,

Marco.