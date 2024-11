Fine Vita: è davvero Progresso? Verità Scomode e Inquietanti Rivelate da Toni Brandi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo video di Antonio Brandi che smonta la balla propalata dai radicali italiani sulle leggi del fine vita, un modo gentile per dire eutanasia. Ascoltatelo, perché offre uno sguardo illuminante sul quello che in realtà è l’eutanasia, nei (pochi) Paesi che fino ad ora hanno approvato leggi per ammazzare la gente. Con – e anche senza… – il suo consenso. Buona visione e condivisione.

