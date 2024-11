Doppio Referto Medico del 2023 su Imane Khelif (Parigi e Algeri): Ha Organi Maschili. Benedetta De Vito.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione questa scoperta – che per chiunque avesse occhi aperti scoperta non è – sul pugile maschio che ha vinto le Olimpiadi femminili a Parigi. Un’altra colossale truffa della menzogna dilagante…In calce l’articolo di The Indian Express – uno dei tanti – che da conto della vicenda. Buona lettura e soprattutto condivisione.

Ma dai non è possibile! E lo dicono ora sui siti inglesi, ora che a nessuno frega più un fico secco di quelle orride olimpiadi francesi.

Non contate su giornaloni giornalai giornalisti che se ne impipano di dare la notizia perché han sbandierato ai quattro venti la menzogna che ora traballa, cade dai tacchi a spillo e in schianto a terra.

Zitti e mosca dunque e figuriamoci, certo, sono gli stessi che davanti alla strage da malore improvviso e da turbocancro da siero velenoso si girano dall’altra parte con un “è sempre successo”.

E quindi? Quindi, impavidi e piccoletti, ci pensiamo noi che siamo a bordo del battellino chiamato Stilum Curiae, guidato dal nocchiero genovese Marco Tosatti, che vedete laggiù, al timone in atto di combattere con i marosi della bugia goracci…

Splash, è solo uno spruzzo d’acqua marina che odora di tg3, dai asciugatevi il viso e oplà, volando giù dabbasso.

Dunque, sentite un poco qui: Imane Khalif, atleta, pugile, quella che, dopo aver fatto piangere la nostra (lei sì bella) pugilatrice, si è tutta truccata e fatta bella (per modo di dire) per la prima pagina di Vogue (ma neanche così ci caschiamo, dai!) è un maschio.

Lo rivela, chiaro come il sole a mezzogiorno un suo referto medico in possesso di un giornalista francese, tale Djaffar Ait Aoudia (francese, mah…).

Il quale ci rivela che il Khaliffo ha i testicoli, forse anche un micro pene, non ha l’utero e ha il cromosoma XY (come sapevamo).

Ecco la scienzah ha parlato, noi non ne avevamo bisogno perché bastava guardarlo un poco per capire che la nostra piccola Angela Carini non poteva farcela, che lo scontro era impari e quando la ragazza, inginocchiata, ha dichiarato di non aver mai sentito un pugno tanto forte, bè lo credo, era un gancio destro di un maschio!

E’ proprio vero le bugie vanno in ascensore mentre la verità cammina lenta, ma arriva sempre alla meta.

Ora tocca al comitato olimpico, non so.

Noi, col vento in poppa ce ne andiamo in rada a riposare per la notte.

Una notte trapunta di stelle, nella quiete del Signore che è la Verità.

Imane Khelif, vincitrice dell’oro alle Olimpiadi di Parigi, è stata “confermata” come uomo nei referti medici trapelati

Secondo quanto riferito, Imane Khelif soffre di una patologia che compromette lo sviluppo sessuale, spesso causando ambiguità nei genitali e limitazioni nelle caratteristiche maschili secondarie.

Di: Express News Service

La pugile algerina Imane Khelif, che aveva fatto parlare di sé alle Olimpiadi di Parigi dopo aver vinto l’oro nel pugilato femminile, è finita nuovamente sotto esame dopo la fuga di notizie di un referto medico che metteva in dubbio la sua idoneità alle competizioni femminili.

Il rapporto, a cui ha avuto accesso il giornalista francese Djaffar Ait Aoudia, ha evidenziato che Khelif è affetto da una patologia che influisce sullo sviluppo sessuale, spesso con conseguenti genitali ambigui e limitazioni delle caratteristiche maschili secondarie.

Si diceva che avesse testicoli interni e una composizione cromosomica XY, che potrebbe indicare una condizione genetica nota come deficit di 5-alfa reduttasi.

Il rapporto, redatto in collaborazione da professionisti medici dell’ospedale Kremlin-Bicêtre di Parigi e dell’ospedale Mohamed Lamine Debaghine di Algeri nel giugno 2023, ha descritto in dettaglio l’anatomia di Khelif, inclusa l’assenza di un utero e la presenza di quello che è stato descritto come un micropene. Ha inoltre raccomandato una correzione chirurgica e una terapia ormonale, volte ad allineare i tratti fisici di Khelif con la sua identità di genere autopercepita.

L’algerina è da sempre sotto i riflettori per la sua partecipazione agli sport femminili. Nel 2023, l’International Boxing Association (IBA) le ha impedito di competere nella finale per la medaglia d’oro del campionato mondiale a Nuova Delhi. Tale decisione ha suscitato notevoli polemiche, soprattutto tra coloro che sostengono rigide classificazioni di genere negli sport.

È stato amplificato alle Olimpiadi di Parigi con personaggi pubblici di spicco, tra cui Piers Morgan, che hanno commentato la questione, chiedendo una revisione dell’idoneità di Khelif. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha evidenziato il caso nelle discussioni sulle politiche sportive basate sul genere.

Rispondendo alle precedenti controversie, Khelif aveva difeso la sua posizione, affermando la sua identità di donna: “Sono nata donna, vivo come donna e sono qualificata”.

