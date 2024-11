Ma Quanto Sono Strani, Questi Italiani…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Korazym, che ringraziamo di cuore per la cortesia. Buona lettura, visione e condivisione.

§§§

Di Veronica Cireneo

Abbiamo uno dei governi più attenti della storia e voi che fate? Sempre a parlar male dello Stato! Ma perché? Vi hanno trovato un vaccino per un’influenza che ci curava in due giorni e non l’avete apprezzato. Ma non vi vergognate? Non avete capito che era per il vostro bene? Non avete capito che hanno usato tutte le tattiche della prudenza? No, eh! Niente! Non avete capito proprio!

Anzi, ora, qualsiasi persona stramazza al suolo senza motivo, secondo voi la colpa è di quel vaccino, che non avete neanche il coraggio di chiamare per nome, svergognati! Beh, ma che c’è di strano? Non sapete che i morti ci sono sempre stati?! Ma vi rendete conto delle notti insonni che hanno attraversato questi geni della scienzah per mettere a punto in quattro e quattr’otto un vaccino tutto per voi? Pure gratuito, oltretutto?! Certo che se avessero saputo che eravate tanto ingrati, col cavolo che ve lo avrebbero cosi generosamente elargito! Niente vi meritate! Maligni!

Parlate male del vostro Stato più di quanto non faccia ogni altro cittadino del mondo verso il proprio. Come a dire, che proprio noi abbiamo i peggiori governanti della storia. E basta no, ipocriti che non siete altro, sempre con ‘sto dito puntato!

A parte il fatto che dovreste avere un sussulto di onestà e dire invece che molti sono morti, perché vanno pazzi per la pizza margherita che fa male, eppure tutti i sabati escono apposta famiglie intere per andare a mangiarsela in pizzeria con un’incoscienza da paura, specie verso i figli, pure minorenni e poi magari concludono la cena col cornetto gelato, che se lo pappano, pure di nascosto, fino in fondo quando sanno benissimo che la punta fa venire l’infarto. Capre!

Vi siete lamentati pure che hanno già detto che ci sarà un’altra pandemia. Invece di essere contenti, che vi fanno sapere le cose in anticipo, subito a dire: “Eh, che hanno la palla di vetro? Come fanno a saperlo prima? Non è che c’è di mezzo l’Americano, quello che coi vaccini ci guadagna? Ma che lo fanno apposta? Non è che se le inventano a tavolino ‘ste pandemie?”

Ma scusate, che c’è di strano se ci guadagnano? È normale, no? Che fanno, lavorano gratis? Invece di essere contenti, che già vi hanno preparato un nuovo elisir ad hoc, criticate! Io proprio non vi capisco… Troppo strani, ‘sti Italiani!

Però guardate, cerchiamo di capirci e di tirarci un po’ su, che sennò così non arriviamo da nessuna parte, eh. Se contestate, perché vi ha fatto perdere un sacco di tempo fare i tamponi in farmacia e le file agli hub vaccinali, vedrete che presto questo non si verificherà più. Non so se alla prossima tornata, o alla successiva – tanto ce ne saranno altre, eh se ce ne saranno – ma comunque quanto prima, quando saranno pronte le città di 15 minuti, sicuramente i vaccini ve li vengono a fare a casa. Lì è tutto a portata di mano, eh! Pensate che per mettere in sicurezza i fragili, hanno in animo di costruire degli alloggi sigillati dove di certo i virus non entrano. Pensate che garanzia! Si, sono un po’ piccoli. Finché uno non ci fa l’abitudine dà l’impressione di essere in galera, vivere in qualche metro quadro, però i vantaggi ci sono. Basta tirare fuori il braccio dall’oblo tutti alla stessa ora; loro passano con l’ago e in un attimo è sistemato tutto il villaggio. Non vi emoziona l’efficienza di una simile catena di montaggio vaccinatoria? Noo?! Certo che no, superbi come siete…!

Vi rendete conto che vi hanno inventato pure il monopattino, che si poteva benissimo farne a meno, invece vi hanno dato pure quello? Ve l’hanno dato proprio per vedere quanto siete precisi: dimostrate di essere in grado di stare in piedi su due ruote più piccole di quelle del triciclo, voi che vi ritenete tanto equilibrati! Dimostratele le cose, che le chiacchiere stanno a zero, dicono a Roma. E pure da qualche altra parte…

Dice lui: “Ma io peso 100 kg e qualche volta mi gira la testa! Come faccio a stare appollaiato lì sopra?” Eh, ho capito! Ma allora volete proprio la pappa pronta! Ti gira la testa? Beh, rischi! Se sei un vero uomo rischi! È certo che piacerebbe a tutti stare su quei bei gipponi 4×4 da safari in città, ma volete mettere lo spazio che occupano? Non vi basta essere mangiatori inutili? Mica ci siete solo voi al mondo, eh! E poi non vi serve la macchina, infatti ve la leveranno, tanto nella città dei 15 minuti c’è tutto a portata di mano, e vi lamentate pure perché dite che sarebbe un lager a cielo aperto. Ma come vi vengono in mente certe cose? Le pensate di notte o vi vengono spontanee? Possibile che vedete il negativo dappertutto? Dopo è normale che siete depressi!

Vi lamentate dei monopattini, perché dite che prima vi hanno tolto un sacco di soldi per i dispositivi di sicurezza come caschi, cinture, ecc. e ora vi mandano in giro col triciclo? Dite la verità: voi siete dei gran pigri e pure molto attaccati al soldo! Questo è, bugiardi che non siete altro!

Vi hanno inventato pure l’auto elettrica, che non inquina e non vi va bene nemmeno quella. Dite che esplode dentro i garage e ovunque per le strade, che ci vuole troppo tempo a ricaricarla, che se c’è un po’ d’acqua a terra si spegne, come è successo nell’alluvione dell’Emilia Romagna, che avete detto pure che l’hanno provocato apposta, con la diga. Mamma mia che cattiveria!

Esplode? Beh, pazienza, qualche rischio bisogna pur correrlo per stare meglio no?

Non vedete da un po’ di tempo quanto stiamo meglio tutti quanti? A parte quelli che se ne sono andati, dico! Eh, ma che volevate il reddito di cittadinanza a vita per tutti in eterno? Lo capite che è impossibile o no? Quindi, a chi tocca, tocca. È normale.

Comunque, sì è vero. Ci sono molti malati, disoccupati, depressi… ma non si può mica avere tutto nella vita! Quando si ha tutto, in fondo in fondo, non si sta mica tanto bene! Non lo sapete che l’avere è sempre a discapito dell’essere?

Forse voi non lo sapete, ma loro sì e per il vostro bene vi hanno provveduto pure a quello: vi leveranno tutto pian pianino, così voi pian, pianino potrete ridiventare felici. Vedrete come ridiventerete felici! Senza niente ridiventerete felici, come non lo siete mai stati. Potete starne certi. Quello che dicono loro è vero, mica sono strani come voi che premiate e sostenete quei medici incoscienti e antiscientifici che gli Ordini Medici hanno cacciato via. Vergogna!

Siete pure così permalosi che vi basta poco per arrabbiarvi, come siete arrabbiati con l’Aifa, incaricata di tenere il conto delle morti e degli effetti avversi dei sieri, perché non si trova più i dati. Dice che li ha persi. Beh? Perché a voi non è mai successo di perdere nelle tasche un foglietto con gli appunti? Sono cose che capitano no? Mamma mia, quanto siete esagerati!

Ma perché allarmarsi inutilmente?

Allarmatevi quando ve lo dicono loro, che è più sicuro e meglio organizzato, no? Avete visto in Toscana? E non sono combinazioni… è bravura!

Con IT-Alert… detto, fatto! Hanno squillato gli allarmi e… zacchete! Subito dopo terremoto 3.7 a Poggibonsi. Così si fa. Efficienza ci vuole, non strane chiacchiere come le vostre.

Quindi se siete seri, da oggi in poi prima di uscire, controllate il telefonino. Se c’è un’emergenza in corso state a casa senza fare storie! Non è che potete fare sempre come vi pare. Dov’è che andate poi in giro, a farvi male? A ostacolare i soccorsi? State a casa che andrà tutto bene. Sono tre anni che ve la cantano. Pure dai balconi.

State a casa che fanno tutto loro. Voi non dovete fare nulla. Non dovete pensare a nulla. Vi riesce questo?

A non pensare, dico, Italiani. Vi riesce?

Si, dai. Ce la possiamo fare.

§§§

