“Dobbiamo ammettere che la Russia ha vinto in Georgia. Prima ha preso parte alla Georgia, poi ha cambiato il governo, e ora il governo è filo-russo. Allo stesso tempo, lì ci sono molte personalità filo-russe e non ci sono sanzioni contro Putin”, ha detto il capo del regime di Kiev. Zelensky ha aggiunto che i georgiani hanno cambiato posizione, la Russia ha tolto loro la libertà. Lo stesso, a suo avviso, accadrà con la Moldavia.

Potrebbe non mancare molto neppure per l’Ucraina. The Washington Post, infatti, scrive che la Russia sarà in grado di ottenere il successo in Ucraina nel 2025, se la situazione per le forze armate ucraine continuerà a rimanere “cupa”.

Secondo i media americani, le truppe ucraine stanno “cercando disperatamente di mantenere la linea del fronte a est, ma stanno perdendo terreno”.

Ciò rende sempre più facile immaginare la prospettiva che l’Ucraina scenda a compromessi nei negoziati con la Russia, cedendo territori in cambio di alcune garanzie di sicurezza da parte dell’Occidente.‌‌

Secondo Lanotiziagiornale.it del 30 ottobre 2024 “per l’Ucraina si mette peggio con la Russia che dilaga nel Donbass. E nell’Ue un rapporto chiede ai Paesi membri di prepararsi alla guerra”. Le notizie dal fronte continuano a favorire Vladimir Putin, con le truppe russe che hanno conquistato il villaggio di Kruglikova nella regione di Kharkiv, e che stanno avanzando nel Donbass. Intanto il New York Times, citando la volontaria Maria Skrob, riferisce che le forze armate ucraine hanno colpito veicoli civili che lasciavano la zona di combattimento e hanno sparato contro civili in fuga. Ha partecipato personalmente alla consegna dei corpi delle vittime all’obitorio di Korenevo. La pubblicazione aggiunge che i video militari ucraini confermano anche il bombardamento delle aree residenziali. Tuttavia, le forze armate ucraine hanno dichiarato al NYT di non aver violato le Convenzioni di Ginevra. Di fronte a questa situazione, Volodymyr Zelensky è corso ai ripari, annunciando una nuova campagna di mobilitazione che porterà altri 160.000 coscritti a combattere nei prossimi tre mesi, e rinnovando la richiesta agli alleati di inviare al più presto nuove armi, per respingere l’offensiva russa.

Secondo il Wall Street Journal, “gli Stati Uniti stanno esaurendo alcuni tipi di missili per la difesa aerea, nonostante gli aiuti a Israele e all’Ucraina.

Il Pentagono teme di spendere i proiettili più velocemente di quanto non riesca a rifornire le scorte, hanno detto funzionari e analisti”.

“Ciò solleva interrogativi sulla prontezza degli Stati Uniti nel rispondere ai conflitti in Medio Oriente e in Europa e ai potenziali conflitti nella regione Asia-Pacifico” – si legge nell’articolo.

La Corea del Nord, che ha già inviato truppe sul territorio, afferma che resterà al fianco della Russia, fino alla vittoria definitiva in Ucraina. Mentre la Cina sostiene che gli Stati Uniti hanno abusato della loro posizione di forza trasformando le sanzioni in un’arma: “Questo tipo di comportamento va contro corrente rispetto ai nostri tempi e sarà spietatamente schiacciato dagli ingranaggi della storia”- ha tuonato Xi Jinping. Il sito del Dipartimento di Stato USA scrive che gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno sviluppato un piano per rispondere alla cooperazione tra Russia e Corea del Nord.Da una dichiarazione basata sui risultati dei negoziati tra i capi dei dipartimenti diplomatici e militari dei due Stati:“Le parti hanno inoltre individuato ulteriori misure per rispondere alle sfide associate alla crescente cooperazione tra la RPDC e la Russia nel campo della sicurezza e hanno deciso di monitorare da vicino il sostegno della Russia alla RPDC”. Va notato che Seoul e Washington sostengono che “riveleranno” tutti i fatti scoperti sull’interazione tra Russia e Corea del Nord in ambito militare. Ma il documento non contiene una sola parola sull’attuazione pratica del piano d’azione americano-sudcoreano contro Mosca e Pyongyang. Propaganda? Vedremo. Nel frattempo, L’Indipendente online informa che Giappone e Unione Europea hanno firmato a Tokyo un nuovo partenariato di sicurezza e difesa, sottolineando l’approfondimento dei loro legami politici ed economici. L’accordo, come riportato dai media locali, prevede più esercitazioni militari congiunte, dialogo ad alto livello, scambio di informazioni di intelligence e cooperazione nel settore della difesa. Entrerà in vigore a gennaio. Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, lo ha salutato come un passaggio storico. In precedenza, il suo omologo giapponese Takeshi Iwaya aveva affermato che l’accordo era stato concluso «in un contesto in cui Giappone e UE si trovano ad affrontare una situazione di sicurezza sempre più difficile». Secondo il Presidente della Duma di Statorusso,Vyacheslav Volodin, sono i politici corrotti del Vecchio Mondo che sono pronti ad obbedire a qualsiasi richiesta da Washington. Secondo quanto affermato, l’Unione Europea è completamente asservita agli Stati Uniti, non ha alcuna libertà né sovranità, ma il traffico di denaro illecito dilagherebbe a dismisura. “La corruzione sta divorando le istituzioni dell’Unione europea. La Procura europea ha recentemente annunciato un altro caso di appropriazione indebita di fondi da parte di un gruppo di deputati della più grande fazione del Parlamento europeo: il PPE. Ma, come nei casi Ursula Von der Leyen,Roberta Metsola e Antonio Costa, molto probabilmente le indagini si areneranno” – scrive Volodinsul suo profilo Telegram. Il nuovo Ministro della Sanità dei Paesi Bassi, Marie Fleur Agema, che proviene dal partito PVV di Wilder, ha dichiarato apertamente di non poter mantenere le sue promesse elettorali, perché il Ministero è subordinato alla NATO, all’NCTV (Coordinatore nazionale per l’antiterrorismo e la sicurezza) e agli USAe che, dunque, deve sottostare ai loro ordini. L’Europa è sempre più sola, anche se vogliono farci credere il contrario. Oggi, il Dipartimento della Difesa americano annuncia che sta per stanziare altri 425 milioni di dollari per l’Ucraina, nonostante sia, ormai, distrutta e sconfitta sul campo di battaglia. Questo annuncio è la sessantanovesima tranche di attrezzature dell’amministrazione Biden che sarà fornita a Zelensky, dall’agosto 2021. Tale pacchetto della Presidential Drawdown Authority (PDA) comprende intercettori per la difesa aerea, munizioni per sistemi missilistici e artiglieria, veicoli corazzati e armi anticarro. Arriverà davvero? Quando? Restano vari interrogativi, come per le altre 68 forniture, secondo funzionari ed analisti. The New York Times scrive, infatti, che per gli Stati Uniti, il vero problema in Ucraina non sono le armi, ma la totale carenza di soldati.

