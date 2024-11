Miguel Bosè: Hanno Distrutto Valencia con l’Ingegneria Climatica. L’Allarme dei Metereologi Due Mesi Fa.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da El Economista. Buona lettura e condivisione.

Miguel Bosè: “Hanno distrutto Valencia con l’ingegneria climatica, come hanno fatto danni per profitto con vaccini e mascherine”

“Sono devastato e sopraffatto dalla catastrofe avvenuta a Valencia, anche a Cuenca e Albacete. Ma soprattutto sono furioso e pieno di rabbia perché tutte queste vite perdute , tutte queste case, campi, bestiame e averi sono senza dubbio un conseguenza già ben documentata e pubblica di una somma di pratiche terribili e criminali portate avanti dai Governi, che, tra la distruzione di dighe e bacini artificiali, e soprattutto con la pratica sproporzionata e incontrollata dell’ingegneria climatica, le scie chimiche o l’Haarp hanno lasciato le loro mani , non causano altro che dolore, sofferenza e povertà”, ha affermato nel suo post.

Bosé sostiene che “le stagioni naturali sono state cancellate” e che “il corso della natura” è stato “alterato”. “Tutto è provocato a piacimento da un gruppo di criminali dalla mentalità malvagia “, ha sottolineato. E, secondo l’artista, “la gente deve svegliarsi e smettere di pensare che tutto questo sia dovuto al cambiamento climatico, un tempo chiamato riscaldamento globale”: “Non esiste una cosa del genere. Sono determinati a venderci qualcosa che non esiste e che “Si provocano ancora una volta per trarne profitto, come accadde allora con vaccini e mascherine durante la pandemia. A scapito del comune cittadino ben intenzionato e poco informato”.

