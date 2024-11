Lezioni da Ricavare – e Meditare – dalle Tavole di Assisi 2024. Ettore Gotti Tedeschi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato su La Verità dal prof. Ettore Gotti Tedeschi. Buona lettura e diffusione.

§§§

Lezioni dalle Tavole di Assisi 2024

Ettore Gotti Tedeschi

Le Tavole di Assisi, organizzate e guidate dall’Avv. Simone Pillon, celebrate quest’anno per la seconda volta, hanno proposto alcune Lectio Magistralis, su cui il cosiddetto mondo cattolico e quello laico saggio, dovrebbe riflettere, perché sono fondamentali. I messaggi chiave che sono emersi sono qui da me, arbitrariamente, così sintetizzabili nella loro essenza:

I°-Il sistema di civiltà di cui oggi ancora (un po’…) beneficiamo tutti, laicisti inclusi, anche se platealmente ed irragionevolmente disconosciuto, è stato creato in duemila anni da chi aveva inteso il senso della Creazione e sapeva-voleva dare senso alla sua vita e alle sue azioni. Facendo così il bene proprio e degli altri. Altrimenti il mondo sarebbe ancora in una forma evoluta di barbarie, in pratica quella dove sta andando ora,disconoscendo i valori della civiltà (cristiana,ovviamente).

II°-Tutte le crisi e conseguenze degli ultimi decenni sono spiegabili dalla negazione di LeggiNaturali su sui si fondava la civiltà occidentale cristiana. Son state negate con grande sforzo per cancellare civiltà cristiana e cristianesimo? accipicchia, che impegno di risorse per riuscirci …

III°-Ciò che dovrebbe preoccupare ancor di più oggi è la “indifferenza”, Istituzionale anzitutto (cioè della Autorità Morale), ai “Valori non negoziabili “, sostituiti da valori “inventati”, scientisti e utopistici.Poi la indifferenza ai guai prodotti dalla eccessiva libertà personale concessa, se non imposta, all’ individuo. Producendo così una teologia utilitaristica e una spiritualità gnostica.

IV°-Messaggio più importante: Quello che resta della civiltà occidentale cristiana e la stessa possibilità di rivalutarla,è nelle mani dei cattolici. Dirò di più, nelle mani dei cattolici -cattolici, non in quelle dei catto-chissàchè. Ciò perché i cattolici-cattolici sanno e vogliono reagire,hanno ancora chiaro il valore della vita, il senso della vita applicato in economia, giustizia, medicina, cultura, politica,ecc.Sanno ancora distinguere tra cause ed effetti, tra fini e mezzi. Le loro fede cattolica infatti soddisfa pienamente il bisogno di intendere le cose i fatti, con visione d’insieme, inoltre da forza e speranza senza ansietà e paura.E nel medesimo tempo questi cattolici non confondono prudenza con viltà.

Se questi 4 messaggi chiave fossero incompresi o persino impediti nella loro realizzazione, resterebbe ben poca speranza e si realizzerebbe il tremendo destino che “Se fare il male rende più che fare il bene, e siam già tutti salvi e giustificati, perché si dovrebbe fare il bene?” Cioè ciò che sta esattamente accadendo con la perdita del senso soprannaturale.

Ciò che è accaduto negli ultimi 50anni (negando la vita, la famiglia, l‘educazione..) è certo la fase conclusiva di un lungo processo, ma accelerato in modo inquietante per come è avvenuto (così come il Covid ha accelerato il digital o la guerra in Ucraina ha accelerato la transizione energetica).

Riflettiamo pertanto:

1°-Se ciò che è stato imposto all’Occidente negli ultimi 50anni fosse successo 1.000 anni fa ci sarebbe stato un grande Scisma nella civiltà occidentale tra chi lo ha imposto e chi lo ha rifiutato.

2°-Se fosse successo 500 anni fa si sarebbe prodotta una Riforma e Controriforma in un nuovo Concilio di Trento.

3°-Se fosse accaduto 400 anni fa, molti avrebbero lasciato il proprio mondo, come i Pilgrim Fathers lasciarono l’Inghilterra per non essere perseguitati e andarono nel Nuovo Mondo a praticare i loro valori spirituali, civilizzandolo.

4°-Se fosse successo poco più di 200anni fa sarebbero insorti nuovi “vandeani” controrivoluzionari (che furono però martirizzati dai rivoluzionari.)

5°-Se fosse successo 100 anni fa molti sarebbero andati a Fatima a invocare aiuto.

Oggi che possiamo fare? Andare noi in Africa e colonizzarla, compensando così il gap di popolazione africana che è migrata in Europa?

Risposte a tutte queste domande aperte verranno date, quando vorrà Pillon, nel prossimo evento di Tavole di Assisi.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: assisi, gotti, tavole



Categoria: Generale