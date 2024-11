Il Mossad dietro lo Scandalo dello Spionaggio “Ricattatorio” in Italia. The Cradle.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, grazie all’amico Umberto Pascali, che ringraziamo di cuore, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Cradle. Buona lettura e diffusione.

Il Mossad dietro lo scandalo dello spionaggio “ricattatorio” in Italia

Una società di intelligence privata legata al Mossad è accusata di aver violato i dati del governo italiano per operazioni di ricatto ed estorsione

Una società di intelligence privata italiana che avrebbe violato i database governativi per raccogliere informazioni su migliaia di persone importanti, tra cui politici, imprenditori e celebrità, è accusata di lavorare per l’intelligence israeliana e per il Vaticano, secondo quanto riportato dai media il 30 ottobre.

Le intercettazioni della polizia trapelate ai media italiani mostrano che Equalize, che impiega ex membri dell’intelligence italiana, è accusata di aver violato i server dei ministeri e della polizia tra il 2019 e il 2024 per raccogliere informazioni.

Secondo quanto riportato daYedioth Ahronoth, Equalize avrebbe raccolto numerosi file classificati contenenti informazioni sensibili su importanti italiani da vendere a clienti – tra cui importanti aziende e studi legali che cercano informazioni per ottenere un vantaggio sui concorrenti, vincere cause giudiziarie o per ricatti ed estorsioni.

Il Primo Ministro Meloni ha definito il presunto schema “inaccettabile” e “una minaccia per la democrazia”.

Almeno quattro persone sono attualmente in arresto, mentre altre decine sono sotto inchiesta. Temendo che Equalize possa aver ottenuto segreti di Stato, il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha ordinato un’indagine parlamentare urgente.

Crosetto ha aggiunto che le informazioni personali rubate sono solo la “punta dell’iceberg”.

Politico ha riferito che, secondo le intercettazioni trapelate, i membri della rete di hacking si sono incontrati con due agenti israeliani presso l’ufficio dell’azienda a Milano nel febbraio 2023 per discutere un affare del valore di 1 milione di euro.

Il lavoro consisteva in un’operazione informatica contro obiettivi russi, tra cui un non meglio identificato “braccio destro” del presidente Vladimir Putin, e nello scoprire la traccia finanziaria che dai conti bancari di personaggi facoltosi portava al gruppo mercenario russo Wagner. Le informazioni dovevano poi essere trasmesse al Vaticano”, ha scritto Politico.

Nel 2022, Wagner – fondato da Yevgeny Prigozhin – ha mobilitato mercenari per combattere per conto della Russia contro l’Ucraina. Prigozhin è stato assassinato poco dopo aver effettuato un ammutinamento in cui le forze sono state inviate a Mosca.

Secondo le intercettazioni trapelate, gli israeliani avrebbero offerto di fornire documenti originali dello scandalo “Qatargate”, in cui funzionari del Parlamento europeo, lobbisti e le loro famiglie sono stati corrotti per agire per conto dello Stato del Golfo ricco di gas a Bruxelles, ha aggiunto Politico.

Gli israeliani avrebbero anche offerto a Equalize informazioni sul “traffico illecito di gas iraniano con aziende italiane”, a potenziale vantaggio di uno dei suoi principali clienti, l’azienda energetica nazionale Eni.

Secondo un rapporto pubblicato mercoledì dal Corriere Della Sera, due agenti israeliani non identificati sono stati intercettati mentre visitavano l’azienda.

La visita degli israeliani è stata coordinata da Lorezo De Marcio, un alto funzionario di polizia che ha lavorato per l’intelligence italiana.

