Omelia di Tutti i Santi. Arcivescovo Carlo Maria Viganò.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione l’omelia pronunciata dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò in occasione della Festa dei Santi. Buona lettura e condivisione.

PLACARE, CHRISTE

Omelia nella festa di tutti i Santi

Auferte gentem perfidam

credentium de finibus,

ut unus omnes unicum

ovile nos Pastor regat.

Hymn. Placare Christe servulis

Solo pochi giorni fa la divina Liturgia intonava le lodi al Re dei re, proclamando la divina e universale Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo. Oggi la Santa Chiesa celebra la Sua Corte celeste: Maria Santissima, Regina; le nove Gerarchie angeliche: Angeli, Arcangeli, Principati, Potestà, Virtù, Dominazioni, Troni, Cherubini e Serafini; i Profeti dell’Antico Testamento; gli Apostoli, i Martiri, i Confessori della Fede, i Dottori, le Sante Vergini, i Monaci e gli Eremiti e tutta quella infinita schiera di anime benedette che popolano la Gerusalemme Celeste, beata pacis visio. L’inno dei Vesperi di questa festa è un canto ai nostri compagni d’armi, ai cavalieri del Verbo Incarnato e dell’augustissima Vergine, ai cœlicoli, gli abitanti del Cielo che godono della visione beatifica al cospetto della Santissima Trinità. San Giovanni, nella visione di Patmos, contempla turbam magnam, quam dinumerare nemo poterat (Ap 7, 9), ed è significativo come egli noti che si tratta di persone ex omni tribu, et lingua, et populo, et natione, di ogni tribù, e lingua e popolo e nazione. Uno sterminato esercito multirazziale e multietnico, ma accomunato dalla professione della stessa Fede: Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, rivestiti di candide vesti, e portavano palme nelle mani (ibid.). Gli angeli, i vegliardi e i quattro esseri viventi si prosternano dinanzi al trono della Maestà divina dicendo: Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen (Ap 7, 12). Queste parole richiamano quelle che la Santa Chiesa intona durante il Canone della Messa, pochi istanti prima della Consacrazione: Santo, Santo, Santo il Signore Dio degli eserciti schierati in ordine di battaglia! I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nel più alto dei cieli. E con gli occhi dello spirito vediamo inchinarsi al Santo dei Santi tutte le creature, dai puri spiriti agli uomini, dagli animali alle piante, le cui perfezioni sono un raggio delle somme perfezioni di Dio. Ci viene alla mente quel meraviglioso Cantico dei Tre Fanciulli (Dan 3, 52-90) che noi sacerdoti recitiamo alle Lodi: Benedicite, cæli, Domino… Benedicite aquæ omnes, sol et luna, stellæ cæli, omnis imber et ros, ignis et æstus, rores et pruina, gelu et frigus, glacies et nives, noctes et dies, lux et tenebræ, fulgura et nubes, montes et colles, universa germinantia in terra, fontes, maria et flumina, cete, omnes volucres cæli, omnes bestiæ et pecora… laudate et superexaltate eum in sæcula. Alla lode che si leva dal Creato, si uniscono i figli degli uomini, i sacerdoti del Signore, i Suoi servi, gli spiriti e le anime dei giusti, i santi e gli umili di cuore, e i tre giovinetti che affrontano illesi le fiamme della fornace: Benedicite, Anania, Azaria, Misaël, Domino: laudate et superexaltate eum in saecula: quia eruit nos de inferno, et salvos fecit de manu mortis: et liberavit nos de medio ardentis flammae, et de medio ignis eruit nos; poiché Egli ci ha liberato dall’inferno e ci ha salvato dalla presa della morte; ci ha liberato dalle fiamme ardenti e ci ha salvato dal fuoco.

Questa visione stupenda, in cui quasi percepiamo la beatitudine di cui godono i Santi nostri compagni, è certamente consolante per noi che abbiamo quotidianamente sotto gli occhi non la Civitas Dei, ma la Civitas diaboli. Quaggiù tutto è menzogna, vizio, fornicazione, omicidio, peccato, bruttura, morte e caos. Ma cosa potremmo aspettarci dal mondo – di cui Satana è principe – quando la Signoria di Nostro Signore Gesù Cristo è rinnegata e bestemmiata, e la societas christiana è tradita e disprezzata; quando al giogo soave di Cristo Re e Pontefice, le Nazioni preferiscono l’abbietta tirannide di Satana?

Le feste di Cristo Re e di Ognissanti – insieme alla Commemorazione di tutti i Fedeli defunti di domani – ci ricordano che siamo exsules, cittadini di una Patria da cui siamo lontani e verso la quale dobbiamo tornare; exules filii Hevæ, feriti dal peccato originale e restaurati alla Grazia in Maria Santissima, nuova Eva; in hac lacrimarum valle, che è valle oscura e fredda, piena di dolore e di prove; una valle che attraversiamo gementes et flentes, considerando ciò che abbiamo perduto con il peccato e guardando con speranza a ciò che ci attende, se solo ascoltiamo la voce di Colui che ci ha tanto amato da incarnarSi, patire e morire per la nostra Redenzione e perché meritassimo in questa vita di godere nell’altra il Suo eterno trionfo. Lo ricordavo nell’omelia per la festa di Cristo Re, citando le parole di Nostro Signore: Tu lo dici, Io sono Re. Io sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla Verità; chiunque viene dalla verità ascolta la Mia voce (Gv 18, 37). Chiunque viene dalla verità ascolta la voce di Cristo, perché in Lui riconosce il suo Dio, Signore e Re, e al Quale riconosce sovrani diritti divini, di stirpe e di conquista. Voi siete miei amici, se farete ciò che Io vi comando (Gv 15, 14).

I Santi che la Chiesa celebra e onora sono i suoi veri figli e i nostri veri amici. Il loro esempio eroico non è un modello remoto e irrealizzabile, ma la prova che nel nostro nulla possiamo renderci docili all’azione della Grazia e infiammarci di Carità sino a dare la vita stessa, affrontare la fornace ardente, subire l’esilio e il carcere. Anche oggi numerosi Cattolici muoiono o patiscono per Cristo; e nell’Occidente un tempo cristiano tante anime testimoniano la loro fedeltà fino ad essere arrestate perché pregano in silenzio davanti a una clinica per aborti, perché si oppongono alla teoria gender, perché denunciano i crimini dei loro governi.

Ciascuno di noi, in questi tempi di tribolazione, può esser chiamato al privilegio di una santità da conquistare con il Martirio. Non dobbiamo pensare che siano sempre altri Cattolici, in terre lontane, ad essere messi davanti alla scelta tra l’apostasia e la morte, perché è finito il tempo in cui la società era bene ordinata e riconosceva la Signoria di Cristo e la Sua Legge. Questo è il tempo della preparazione e del combattimento, è il tempo della prova e della persecuzione prima del ritorno nella gloria di Nostro Signore. E quando abbonda il peccato, sovrabbonda la Grazia.

Il Mistero della Comunione dei Santi unisce nella Carità le anime degli eletti al loro Creatore, Redentore e Santificatore, ripristinando l’ordine divino che Satana ha infranto. Invochiamo i nostri celesti Patroni, e prima fra tutti la nostra Avvocata e Signora, la Regina Crucis: Placare, Christe, servulis, quibus Patris clementiam tuæ ad tribunal gratiæ Patrona Virgo postulat, O Cristo, guarda propizio ai tuoi servi, per i quali la Vergine Patrona invoca la tua clemenza presso il tribunale della grazia del Padre. E così sia.

+ Carlo Maria Viganò, Arcivescovo

1 Novembre MMXXIV

Omnium Sanctorum

