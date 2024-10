Moni Ovadia: un’Ideologia di Morte e di Sterminio Agisce davanti a Tutti. Non Possiamo Dire: non Sapevamo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi ha molto colpito questo post, e questo video , di Moni Ovadia, che offriamo alla vostra attenzione, ringraziando il profilo che l’ha pubblicato. Buona visione e meditazione.

Moni Ovadia: Sapete, mi ha colpito una cosa: quanto scandalo ha fatto l’utilizzo della parola ‘genocidio’. Fa scandalo quello, e non i bambini fatti a pezzi. A questo punto siamo arrivati, a questo punto nel mondo occidentale, che è caduta su di noi una spaventosa di depravazione.

Invece di guardare la la tragedia di questo popolo coraggioso, abbandonato da quasi tutti, solo, che continua, che continua a combattere a lottare per per ciò che gli rispetterebbe di diritto sacrale, cioè il vivere in pace e in prosperità sulla propria terra, nelle proprie case, nelle proprie topografie esistenziali.

Allora, mettiamoci in testa una cosa: che siamo di fronte a uno degli eventi (in questo secolo) più spaventoso a cui ci è dato di assistere, e a cui assistiamo in diretta. Una volta quando ci fu la Shoah “ah, non si sapeva” qualcuno si giustificava.

Oggi si sa benissimo che il progetto del governo sionista è un progetto di cancellare il popolo palestinese, se non di cancellarlo fisicamente uno per uno, ma di cancellarlo in quanto popolo, di farlo sparire, di negarlo, di espellerlo definitivamente da quella Terra che abita da secoli, e di espellerlo con un livello di crudeltà che non avrei mai pensato.

Perché il sionismo è un’ideologia nazionalista, razzista, segregazionista.

E se mi è permesso di dire, ha scelto di diventare in questo momento un’ideologia di morte e di sterminio.

