Influenza, 50 Anni di Menzogne ed Esagerazioni. Indovinate per Vendere Che Cosa…Tom Jefferson.

HANNO MENTITO sull’INFLUENZA: 50 anni di dati mostrano che i casi sono rari, il 97,5% dei sintomi non è causato dall’influenza e non ci sono stati decessi

Di Rhoda Wilson

In un recente articolo che evidenziava una revisione di 50 anni di dati, il dott. Tom Jefferson ha spiegato perché i casi di influenza sono rari, le complicazioni dell’influenza sono molto rare e non ci sono stati decessi per influenza. “I vaccini non hanno alcuna possibilità contro un bersaglio mobile relativamente raro come l’influenza”, ha affermato.

Il dott. Jefferson ha pubblicato ‘The Dot Series‘ di articoli sulla pagina Substack ‘Trust the Evidence’. The Dot Series è iniziato come un progetto per pubblicare “download” del lavoro del dott. Jefferson e dei suoi colleghi sui vaccini antinfluenzali. Ha ricevuto un feedback sostanziale. Di conseguenza, la serie si è trasformata in un riassunto della storia di quattro revisioni Cochrane che mostrano scarse prestazioni dei vaccini antinfluenzali.

Inizialmente, i decisori ignorarono Cochrane e le sue revisioni sistematiche per riassumere e interpretare i risultati della ricerca medica. Tuttavia, negli anni 2000, Cochrane divenne troppo prestigiosa per essere ignorata.

Nel 2008 e nel 2009, il dott. Jefferson e i suoi colleghi hanno condotto delle revisioni sulle prove che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (“CDC”) e “gli onnipotenti” hanno utilizzato per le loro raccomandazioni sul vaccino antinfluenzale. È la revisione di queste prove che è diventata il fulcro di The Dot Series.

Il primo articolo di questa particolare esposizione è intitolato “Connecting the Dots”. Sfortunatamente, è dietro un paywall e per poterlo leggere è necessario un abbonamento.

Nel secondo articolo, “Connecting More Dots”, Trust the Evidence ha osservato: “Gli investigatori statunitensi dell’Informed Consent Action Network (ICAN) hanno recentemente pubblicato una corrispondenza e-mail privata, che mette a nudo l’entità dell’inganno. Le e-mail sono state rese disponibili”.

“Le e-mail dimostrano che non ci si può fidare nemmeno di istituzioni molto grandi e famose, poiché fanno parte dell’industria della pandemia, ma questa non è una novità e mostreremo perché questo ci era diventato chiaro già nel 2008”, ha scritto il dott. Jefferson.

Quella che segue è la terza parte che rivela le “prove” utilizzate per raccomandare la vaccinazione annuale contro l’influenza. “Prego tutti voi a cui è stata o sarà offerta la vaccinazione antinfluenzale di considerare il contenuto di questo post quando decidete se accettarla”, ha iniziato il suo articolo il dott. Jefferson.

E ha concluso: “L’influenza è rara… gli interventi sulla popolazione come i vaccini inattivati non hanno alcuna possibilità contro un bersaglio mobile relativamente raro come l’influenza”.

§§§

Esagerare la minaccia dell’influenza; riflessioni di un revisore Cochrane di lunga data

Del Dott. Tom Jefferson

Prego tutti voi a cui è stato o sarà offerto il vaccino antinfluenzale di considerare il contenuto di questo post quando decidete se accettarlo.

Abbiamo pubblicato post che presentano prove del fatto che la minaccia dell’influenza è stata gonfiata, vedere: Revisiting the F Word, Trust the Evidence, 1° febbraio 2023 (a pagamento).

Le autorità statunitensi sapevano che si trattava sostanzialmente di una frode e si sono piegate all’indietro per difendersi a vicenda e nascondere la truffa, vedere: Connecting more Dots, Trust the Evidence, 23 ottobre 2024.

Ecco la prima parte della storia del perché ho sospettato e poi saputo di questo per almeno 25 anni

A metà degli anni Novanta, quando la Cochrane Collaboration stava iniziando, alcuni di noi dell’Acute Respiratory Infection Group iniziarono a scrivere protocolli per le revisioni Cochrane sugli argomenti che ci interessavano (all’epoca la Cochrane era un’organizzazione di volontariato dal basso).

Nel mio caso, si trattava di influenza e altri agenti respiratori. Quindi, abbiamo scritto protocolli e pubblicato recensioni sugli effetti (efficacia e danni) dei vaccini antinfluenzali (tutti i tipi di inattivati e vivi attenuati) su bambini, adulti, asmatici, anziani e coloro che si prendono cura degli anziani.

Inizialmente abbiamo esaminato solo studi clinici randomizzati e poi ci siamo piegati alle pressioni per includere dati osservazionali. Questi ultimi sono stati rapidamente abbandonati per preservare la nostra sanità mentale. Questo perché i dati osservazionali, in questo caso, ti hanno detto tutto e il loro opposto, non una storia nuova.

Alla fine sono stato cacciato dalla revisione degli asmatici, ma le altre quattro sono state aggiornate continuamente finché non ci siamo resi conto che non aveva senso continuare, e 3 delle revisioni sono state stabilizzate (non ci sono più aggiornamenti). Le tre revisioni stabilizzate sono:

1. Demicheli V, Jefferson T, et al. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. 2018

2. Jefferson T, Rivetti et al. Vaccines for preventing influenza in healthy children. 2018

3. Demicheli V, Jefferson T et al. Vaccines for preventing influenza in the elderly. 2018

The fourth review is currently being updated:

4. Thomas RE, Jefferson T, et al. Influenza vaccination for healthcare workers who care for people aged 60 or older living in long-term care institutions.

Le recensioni sono state citate diverse migliaia di volte e lette ancora di più. Includono dati da 105 studi clinici (reali) controllati con placebo che hanno coinvolto oltre 100.000 individui.

Quindi questo è il background. A questo punto, vi chiederete: e allora?

Il “e allora” è che gli studi randomizzati (reali) controllati con placebo danno una buona idea dell’incidenza dell’influenza (negli studi più vecchi, tramite un aumento dei titoli anticorpali e/o un isolato di coltura virale positivo). Quando si mettono insieme i dati, non si sta guardando un solo studio o set di dati; si stanno guardando diversi set di dati osservati e registrati al culmine della stagione della “crisi invernale”. Nella revisione degli adulti sani, il braccio placebo ha individuato 465 casi su 18.593 partecipanti. Quindi, delle persone con sintomi, il 97,5% non era causato dall’influenza. Nessuno studio è stato in grado di rilevare decessi, i ricoveri ospedalieri erano relativamente rari. Gli studi hanno coperto 50 anni di dati, quindi abbiamo avuto tutti gli alti, i bassi e i forse e persino 2 pandemie influenzali.

Gli studi sono studi in cui i ricercatori possono controllare le cose, verificare e seguire i casi. L’incidenza del braccio placebo è essenziale per una visione accurata di ciò che sta accadendo. I modelli non sono richiesti. Una volta che abbiamo iniziato a esaminare i decessi per influenza verificati nel braccio placebo, abbiamo visto che il numero di casi era nell’ordine delle centinaia. Le complicazioni erano molto rare; per i decessi, non abbiamo trovato nulla, certamente non le cifre presentate dal CDC, a cui nemmeno Anthony Fauci credeva. E questo si adatta ai dati che abbiamo mostrato nell’articolo “Connecting more Dots” e “Revisiting the F Word”.

Quindi, l’influenza è rara, molti più agenti che causano gli stessi segni e sintomi sono raggruppati sotto il termine spaventoso “influenza” e gli interventi sulla popolazione come i vaccini inattivati non hanno alcuna possibilità contro un bersaglio mobile relativamente raro come l’influenza. Quindi, vedi, la mia mamma aveva ragione quando era solita dirmi: “Tommy tesoro, non usare mai la parola con la F”.

Nei prossimi post, Trust the Evidence spiegherà come e perché gonfiare la minaccia è essenziale per mantenere in vita organismi non etici come il CDC e la UK Health Security Agency (“UKHSA”) (ne menziono due, ma ci sono tutti) e analizzerà alcune dichiarazioni e politiche fuorvianti basate su dati ingannevoli e gonfiati.

Questo post è stato scritto da un vecchio che lavora su questo argomento da tre decenni e spera che il contenuto di post come questi possa essere la sua eredità.

Altri lavori rilevanti

Jefferson T, Di Pietrantonj C, Debalini M G, Rivetti A, Demicheli V. Relation of study quality, concordance, take home message, funding, and impact in studies of influenza vaccines: systematic review BMJ 2009; 338 :b354 doi:10.1136/bmj.b354

Jefferson T. Influenza vaccination: policy versus evidence BMJ 2006; 333 :912 doi:10.1136/bmj.38995.531701. 80

80 Jefferson T, Di Pietrantonj C, Debalini MG, Rivetti A, Demicheli V. Inactivated influenza vaccines: methods, policies, and politics. J Clin Epidemiol. 2009 Jul;62(7):677-86. doi: 10.1016/j.jclinepi.2008.07. 001. Epub 2009 Jan 4. PMID: 19124222.

001. Epub 2009 Jan 4. PMID: 19124222. Doshi P. Are US flu death figures more PR than science? BMJ. 2005 Dec 10;331(7529):1412.

Doshi P. Influenza: marketing vaccine by marketing disease BMJ 2013; 346 :f3037 doi:10.1136/bmj.f3037

Informazioni sull’autore

Tom Jefferson è un epidemiologo clinico e Senior Associate Tutor presso l’Università di Oxford. Insieme al professor Carl Heneghan, pubblica articoli su una pagina Substack intitolata “Trust the Evidence”.

