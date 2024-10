Dai Bed & Breakfast, Libera Nos, Domine! Aurelio Porfiri.

Ho letto una notizia che riguardava il blitz di alcuni attivisti nella sede romana di booking.com per protestare contro l’eccesso di bed & breakfast che stanno infestando vari centri storici nelle città italiane. Questo è un fenomeno serio, che non va preso sotto gamba.

Io sono nato e vivo nel centro di Roma. Nel mio condominio, i B&B rappresentano ora un appartamento su quattro. So di altri condomini in cui essi prendono quasi la totalità degli appartamenti. Ora è vero che il turismo aiuta l’economia locale, ma è anche vero che l’eccesso di turismo disintegra il tessuto sociale di un quartiere.

Una città che io amo profondamente è Venezia, ma quello che sperimento quando la visito è una specie di città fantasma devastata dai turisti. Ci sono gli edifici, ma lo spirito della città è altrove.

È vero che un proprietario di una abitazione può decidere di usarla come crede, ma dovrebbe esserci sempre un occhio al bene comune. Sono sicuro che il 95% degli ospiti dei B&B sono turisti innocui, ma ci sono sempre quelli che scambiano un condominio per una discoteca. In fondo a loro che importa, non ci vivono tutto l’anno. Per questo gli ospiti dei B&B non di rado sono malvisti da quei condomini che resistono costretti a vivere in una sorta di albergo che non è un albergo, contro la loro volontà.

Ma quello che è peggio è la degradazione umana dell’abitato, la perdita di specificità di luoghi ricchi non solo di arte e cultura, ma un tempo anche di un substrato popolare che oggi va sparendo. Questo non rende le nostre città più belle, le rende delle disneyland in cui tutto sembra finto, perché oramai sono disabitate da coloro che hanno costruito quei palazzi ed edificato quelle chiese.

I centri storici hanno una specificità e per questo non ho gradito il documento del Santo Padre che aboliva il settore centro per integrarlo negli altri settori della città di Roma. Chi come me ci è nato, sa bene quanto gli abitanti, anche i pochi rimasti dalla devastazione di cui parlavo sopra, abbiano sempre vissuto con orgoglio la loro appartenenza a zone e quartieri che hanno fatto la storia di Roma, e non solo.