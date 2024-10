CitizenGo: No a Fanatici alla Commissione Europea, No a Teresa Ribera. Petizione agli Eurodeputati.

Non voglio che questo accada e so che neanche tu lo vuoi. Ecco perché ho bisogno che tu faccia pressione sugli eurodeputati prima che esprimano il loro voto riguardo all’approvazione di Teresa Ribera alla fine di questo mese.

Peggio ancora, l’UE sta chiudendo un occhio di fronte alle palesi violazioni dello stato di diritto da parte del regime socialista di Pedro Sánchez, che ha nominato la Ribera. Queste violazioni includono il palese disprezzo per la costituzione spagnola e la corruzione dilagante. È davvero questo il tipo di persona che vogliamo a capo delle politiche ambientali dell’UE per i prossimi cinque anni?

Questo rappresenta un pericolo reale e imminente per i cittadini europei e pone le basi per altri cinque anni di agenda verde, a prescindere dalla volontà degli elettorati nazionali.

Nel mese di novembre, gli eurodeputati voteranno per approvare Teresa Ribera come nuovo commissario “green” europeo, nonostante le sue credenziali di estrema sinistra, la sua opposizione all’energia nucleare e il sostegno che ha ricevuto dal primo ministro autocratico spagnolo Pedro Sánchez.

Firma subito la nostra petizione, chiedendo agli eurodeputati italiani di respingere la nomina di Teresa Ribera alla prossima Commissione Europea

Come esponente dell’estrema sinistra, perseguiterà governi conservatori come quello dell’Ungheria, ignorando al contempo evidenti problemi di corruzione in Spagna. Per il bene della libertà e dell’economia, il Partito Popolare Europeo (PPE) dovrebbe respingere la sua candidatura e non cedere alla sinistra radicale.

TU puoi fermare la sua nomina. Firma subito la nostra petizione e chiedi ai tuoi eurodeputati locali di respingere Teresa Ribera dalla prossima Commissione Europea.

Ora, ecco la buona notizia.

La nomina della Ribera dipende dai voti del Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra. Se dimostriamo loro che migliaia di cittadini come te e come me non resteranno a guardare mentre una socialista estremista assume una posizione di potere, possiamo fare la differenza.

Forse non ne sei a conoscenza, ma è importante che tu sappia questo:

Teresa Ribera è stata nominata da Pedro Sánchez, che negli ultimi cinque anni ha minato lo stato di diritto in Spagna manipolando la magistratura e censurando la stampa per coprire la corruzione che coinvolge il suo partito, il governo e la sua famiglia. Sánchez è una minaccia per le libertà e Ribera mira a diventare la sua scagnozza in Europa.

Come massimo funzionario dell’UE in materia di ambiente, la Ribera avrà il potere di legiferare su qualsiasi cosa, sia che si tratti del divieto di nuovi motori a benzina, sia che si tratti di esercitare pressioni su agricoltori già in difficoltà.

Solo una ribellione degli eurodeputati, che dovrebbero essere di centro-destra, può impedire alla Ribera di diventare commissario e rovinare le politiche ambientali dell’UE per i prossimi cinque anni. Ed è questo ciò che dobbiamo fermare.

L’unico ostacolo tra Teresa Ribera e i suoi cinque anni come una delle persone più potenti in Europa sei tu e un numero di eurodeputati conservatori che possono influenzare il voto.

Ecco perché c’è speranza. Stiamo puntando proprio a quegli europarlamentari che possono impedire che questo accada. Tu ed io possiamo farcela, ma solo se facciamo un grande sforzo ora.

Abbiamo bisogno di quante più firme possibile per avere un impatto efficace.