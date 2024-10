La Doppia Eresia: dalla “Nuova” Messa alla “Nuova” Chiesa di Francesco. Ma Falliranno. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, padre Joachim Heimerl, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla messa e il Sinodo. Buona lettura e meditazione.

La doppia eresia: dalla “nuova” messa alla “nuova” Chiesa di Papa Francesco.

Di padre Joachim Heimerl von Heimthal

La Chiesa è in uno stato di grande confusione. Alle nostre spalle c’è un “Sinodo dei vescovi” che non era nemmeno un Sinodo dei vescovi, e allo stesso tempo il Papa gli ha dato il peso di un “Concilio Vaticano III”.

In realtà, però, questo pseudo-sinodo è servito solo a uno scopo: ha agito come alibi papale affinché Francesco potesse rimodellare la Chiesa secondo le proprie idee e invocare il “sinodo” o almeno il suo “spirito”. Il fatto che questo sia lo spirito dell’eresia gli dà meno fastidio di tutti. Al contrario: Francesco ha persino incoraggiato i partecipanti al sinodo a commettere eresia. I limiti definitivi della dottrina della Chiesa non contano. In altre parole, siamo di fronte a un enorme sconvolgimento e Francesco è abbastanza folle e megalomane da dare la sua impronta alla Chiesa di Cristo.

È vero: abbiamo raggiunto il nadir della storia della Chiesa, e a questo punto dovremmo essere tutti finalmente onesti: Francesco è il primo caso di un papa eretico che nega una verità di fede dopo l’altra, persino l’unica salvezza attraverso Gesù Cristo. Questo papa non è quindi solo fuori dalla Chiesa, ma fuori dal cristianesimo, ed è proprio lì che la sua riorganizzazione “sinodale” dovrebbe portare la Chiesa: lontano da GESÙ CRISTO!

Naturalmente si tratta di una follia e, come in tutte le follie, c’è un metodo nella follia papale. Lo si può vedere non da ultimo nelle decisioni del Papa in materia di personale: le posizioni di vertice sono ora assegnate esclusivamente agli eretici; chiunque voglia fare “carriera” non deve in nessun caso rappresentare posizioni cattoliche. Sotto Francesco, il cattolicesimo ha fatto il suo tempo e non si prevede che sopravviva al suo pontificato. Il maldestro tormentone della “Chiesa sinodale” non fa altro che banalizzare e nascondere questo aspetto. La verità è ben diversa: Francesco vuole una nuova Chiesa, e questa “Chiesa” non sarà più cattolica!

Tuttavia, Francesco non deve essere sopravvalutato. Gli manca la statura di un grande uomo e comunque quella di un Papa importante. È invece solo il sintomo di un rapido declino, un acceleratore di un fuoco distruttivo che arde da tempo all’interno della Chiesa.

Ma da dove è partito questo incendio che sta riducendo tutto in macerie?

La risposta è semplice: nel cuore stesso della Chiesa, dove si svolge il più alto culto di Dio e la realizzazione del sacrificio della croce.

Naturalmente, oggi non sentiamo nulla di tutto ciò, tanto meno da Papa Francesco. – Non c’è da stupirsi: con l’introduzione della “nuova messa” da parte di Paolo VI (1969), questi pilastri portanti della Chiesa sono crollati: il culto di Dio ha lasciato il posto all’interazione tra sacerdote e congregazione, il carattere sacrificale a un pasto protestante. È così evidente che lo si può toccare con mano: Paolo VI ha appiccato il fuoco che ora si sta trasformando in un inferno, e senza di lui un papa eretico come Francesco sarebbe rimasto solo una figura del pensiero.

Naturalmente, questo non significa che la Messa di Paolo VI fosse eretica. Tuttavia, essa favorisce numerose eresie, come già notava il cardinale Ottaviani, all’epoca Prefetto della Fede, e come tutti vediamo oggi. Con la nuova Messa, queste eresie si stanno diffondendo come un cancro in tutta la Chiesa, e anche la “Chiesa sinodale” propagandata da Francesco è un cancro di questo tipo, forse addirittura mortale.

Ma questo cancro è solo la conseguenza del fatto che la Chiesa si è data anche una nuova direzione con una nuova liturgia. E il fatto che questa direzione porti lontano da Dio e verso l’uomo si può già vedere nei suoi “altari” rovesciati.

– No, la Chiesa sinodale non è l’invenzione di un singolo papa: è il frutto marcio dell’allontanamento da Dio e dell’eclissi del sacrificio della croce con l’introduzione della “nuova” messa. Da allora la Chiesa è in caduta libera; stiamo assistendo al suo suicidio al rallentatore nell’arco di 50 anni.

Il fatto che la Messa di Paolo VI sia rimasta valida nonostante le sue debolezze non cambia le cose.

Il problema di questa Messa non è la questione della sua validità, ma il fatto che il Papa ha commesso un doppio atto di eresia introducendola: ha così contraddetto la tradizione della Chiesa che risale ai tempi degli apostoli e l’istituzione definitiva – cioè dogmatica – dell’Ordo Missae da parte di Pio V nel 1570.

In altre parole: quello che è successo nel 1969 è stata la grande rottura della Chiesa con se stessa, da cui non poteva venire nulla di buono.

– Il fatto che oggi, ad esempio, nessuno si senta vincolato da decisioni magisteriali o dogmatiche ne è certamente una diretta conseguenza.

In breve, Paolo VI non solo ha introdotto una nuova Messa, ma ha anche abolito l’autorità del magistero papale e ha trasformato la Chiesa nel baraccone in cui ci troviamo oggi.

Tuttavia, la doppia eresia di Paolo VI è stata ampiamente accettata, e il disastro di Francesco non è altro che il risultato di questa eresia.

Visto in questa luce, Francesco sta solo sulle spalle di Paolo e rimane il nano vicario di un’opera di distruzione iniziata molto prima di lui. – E solo se completerà quest’opera di distruzione potrà dare all’insignificanza del suo pontificato l’apparenza di “grandezza papale”.

La sua guerra contro la Chiesa quindi continuerà.

Tuttavia, è inutile lamentarsi di tutto questo se alla fine non si traggono le necessarie conclusioni.

Un rinnovamento della Chiesa può avvenire solo se essa ritrova se stessa, cioè se si riconcilia con la sua tradizione.

Questo è impossibile sotto Francesco finché insiste su una Chiesa “sinodale”, disprezza la tradizione e perseguita ostinatamente la “vecchia” messa. – Bisognerebbe essere pazzi per considerarlo ancora “cattolico”.

Eppure è proprio nella resistenza a Francesco che sta nascendo il rinnovamento della Chiesa, perché ovunque la gente scopra la “vecchia” Messa, la Chiesa di Cristo emerge radiosamente nuova.

Cristo è sempre all’opera nella sua Chiesa, ed è all’opera nel nostro tempo nonostante questo Papa.

Siamo sicuri: la doppia eresia alla lunga fallirà, e né Francesco né il suo pseudo-sinodo avranno l’ultima parola.

Come sempre, anche in questo caso vale lo stesso discorso: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

