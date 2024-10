Spano Dimesso. Pro Vita & Famiglia: ora le Scuse da parte del Ministro Giuli. E Giorgia Meloni….

Marco, è ufficiale: Francesco Spano si è dimesso! Francesco Spano, l’ex direttore dell’UNAR coinvolto nello scandalo dei finanziamenti alle associazioni LGBT legate a giri di prostituzione gay e promosso inverosimilmente da Alessandro Giuli a Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, ha dato le dimissioni. Grazie alla mobilitazione di quasi 15.000 cittadini che hanno firmato la petizione di Pro Vita & Famiglia, abbiamo ottenuto questa importantissima vittoria! Una nomina scioccante, Marco, che ha suscitato non solo il nostro sconcerto, ma anche quello di migliaia di italiani che si sono sentiti traditi da questa decisione profondamente incoerente del Governo Meloni. Fin dall’inizio, è apparso inaccettabile che una figura come Spano – storicamente legata al Partito Democratico e coinvolta in uno scandalo per un finanziamento di 55mila euro a un’associazione Lgbt di cui lui stesso era socio, dove si praticavano prostituzione e oscenità sessuali – venisse promossa a un incarico così rilevante. Ma la cosa più grave è stato il via libera a questa nomina indecente da parte di Giorgia Meloni in persona, nonostante all’epoca dello scandalo del 2017 fu proprio lei a chiedere nel modo più duro le dimissioni di Spano… Un’incoerenza politica di fronte alla quale non potevamo rimanere in silenzio! Ci siamo attivati immediatamente. Con azioni rapide e decise, abbiamo denunciato sui social e tramite comunicati stampa l’assurdità di questa nomina. Abbiamo coinvolto la cittadinanza con una petizione che ha raccolto migliaia di firme in pochissimo tempo e portato la tua voce di protesta sui principali quotidiani nazionali. E grazie a questa mobilitazione, Spano è stato costretto a dimettersi. Purtroppo, questo non è un caso isolato… Ricordi quando Rocca concesse il patrocinio al Gay Pride nella Regione Lazio nel 2023? Anche allora, grazie alla nostra pressione, quell’assurdo patrocinio venne ritirato. E lo stesso accadde quando Paola Concia, sostenitrice dell’agenda LGBTQ, fu nominata dal Ministro dell’Educazione Valditara a capo del progetto “Educare alle relazioni” nelle scuole. Anche in quella circostanza abbiamo dovuto agire per evitare una deriva pericolosa, e abbiamo vinto. Se non fossimo intervenuti tempestivamente, avremmo assistito a un progressivo cedimento dei principi che il governo dovrebbe difendere. Ecco perché è essenziale continuare a vigilare su ogni nomina e decisione che possa mettere in pericolo i valori che ci stanno più a cuore. Questa vittoria dimostra quanto sia importante l’impegno di tutti. È grazie alla mobilitazione di tante persone, e alla capacità di Pro Vita & Famiglia di raccogliere e far sentire la voce di chi non è disposto a scendere a compromessi, che riusciamo a ottenere risultati concreti. Se anche tu vuoi fare la differenza, come tante altre persone che si sono unite a noi, ti invitiamo a seguire da vicino le nostre battaglie. Solo restando uniti possiamo continuare a difendere i nostri valori e il futuro dei nostri figli. In alto i cuori, Jacopo Coghe

