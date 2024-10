In Morte di Gustavo Gutierrez . Niente Santificazioni, per Favore. Americo Mascarucci.

Carissimi StilumCuriali, Americo Mascarucci, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione questo commento sulla morte del discusso teologo Gustavo Gutierrez. Buona lettura e condivisione.

In morte di Gustavo Gutierrez

Martedì è morto a Lima Gustavo Gutiérrez, sacerdote e teologo peruviano considerato tra i fondatori e principali teorici della Teologia della Liberazione.

Ed ecco che puntualmente, come avvenuto già in occasione della dipartita del nicaraguense Ernesto Cardenal o del connazionale D’Escoto Brockmann, è partita la santificazione dei teologi di una dottrina politica che tanti danni ha causato nei Paesi dell’America Latina. Santificazione cui è puntualmente seguita la critica nei confronti di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI che la Teologia della Liberazione hanno tentato di correggere, non di censurare. Un’operazione di disinformazione di massa, che puntualmente si ripresenta da parte dei settori progressisti del mondo cattolico che cerca di offuscare la realtà di una concezione teologica assolutamente giusta nelle premesse ma completamente sbagliata nell’applicazione. Perché non è mai stata in discussione da parte della Chiesa l’opzione preferenziale per i poveri alla base della Teologia della Liberazione, ma la sua lettura in chiave marxista, che ha portato i teologi a ritenere il marxismo l’ideologia maestra per raggiungere il riscatto sociale. Ma poteva arrivare la liberazione dal giogo capitalistico, con una dottrina, il marxismo appunto, che ha dato poi origine ad una violenta forma di totalitarismo quale il bolscevismo, che ha tenuto oppressa per mezzo secolo tutta l’Europa dell’Est con i carri armati e le repressioni sanguinarie modello Ungheria?

Giovanni Paolo II non era ossessionato dai comunisti come vorrebbero far credere oggi i tanti osannatori di Gutiérrez e compagni, ma da polacco era perfettamente consapevole di come l’opzione preferenziale per i poveri rappresentasse per i marxisti il grimaldello per ottenere il successo delle rivoluzioni e tradire poi le aspirazioni di libertà e di giustizia sociale dei popoli. E non è forse ciò che è avvenuto in Nicaragua con la rivoluzione sandinista? Il fallimento della Teologia della Liberazione si è concretizzato proprio qui, ed è stato del resto certificato da quei sacerdoti che Wojtyla ebbe l’ardire di sospendere a divinis per la loro partecipazione al governo di Daniel Ortega e che negli ultimi anni di vita sono stati perseguitati da un regime che ha usato e gettato l’appoggio dei cattolici. Come Cardenal, morto criticando Ortega e il tradimento della rivoluzione che lo aveva visto in campo giustificando l’esigenza della rivoluzione politica come arma di riscatto dei popoli. La Teologia della Liberazione è stata sconfitta dalla storia nel momento stesso in cui ha rivelato l’inefficacia di una liberazione politica del tutto scollegata da una liberazione spirituale, una liberazione che non ha portato soltanto a liberarsi dell’imperialismo statunitense ma soprattutto di Cristo e del cristianesimo. E oggi Gutiérrez è il maggior rappresentante di un fallimento politico e teologico riconducibile alla voce “errate interpretazioni del Concilio Vaticano II”. Meritano di essere riportate in calce le parole del teologo Clodoveo Boff uno di quelli che ha creduto nella Teologia della Liberazione e che ne ha poi preso le distanze riconoscendo pienamente le ragioni di Wojtyla e Ratzinger.

Scrive Boff in un suo intervento di alcuni anni fa: “Nei due articoli pubblicati dal card. Ratzinger egli ha difeso il progetto essenziale della teologia della liberazione: l’impegno per i poveri a causa della fede. Allo stesso tempo, ha criticato l’influenza marxista. La Chiesa non può avviare negoziati per quanto riguarda l’essenza della fede: non è come la società civile dove la gente può dire quello che vuole. Siamo legati ad una fede e se qualcuno professa una fede diversa si autoesclude dalla Chiesa. Fin dall’inizio ha avuto chiara l’importanza di mettere Cristo come il fondamento di tutta la teologia. Nel discorso egemonico della teologia della liberazione, tuttavia, ho avvertito che la fede in Cristo appariva solo in background. Il ‘cristianesimo anonimo’ di Karl Rahner era una grande scusa per trascurare Cristo, la preghiera, i sacramenti e la missione, concentrandosi sulla trasformazione delle strutture sociali. Negli anni ’70 il card. Eugenio Sales mi ha ritirato la certificazione per l’insegnamento della teologia presso l’Università Cattolica di Rio. Sales mi ha affabilmente spiegato: ‘Clodoveo, penso che ti sbagli. Fare del bene non basta per essere cristiani, l’essenziale è confessare la fede.’.. Aveva ragione, infatti la Chiesa è diventata irrilevante. E non solo essa, ma Cristo stesso”.

Basterebbero queste parole a considerare fuori luogo ed inappropriate le attestazioni di stima che stanno accompagnando la morte Gutiérrez. Risulta davvero difficile riconoscere la buona fede in lui e in quanti hanno sostenuto questa ideologia utilizzando il Vangelo come arma politica per legittimare il marxismo.

La Teologia della Liberazione è stata forse la peggiore appendice degli errori rahneriani e il compianto Gutiérrez ne era perfettamente consapevole, lui e tutti gli altri, sapeva perfettamente ciò che faceva e diceva, orgoglioso di essere un simbolo di contraddizioni per una Chiesa da lui giudicata conservatrice e regressiva che non comprendeva il Vangelo e soprattutto l’opzione preferenziale per i poveri. Ma oggi più che allora, è lui ad essere stato dalla parte sbagliata.

Americo Mascarucci

