Eventi, Incontri, Conferenze. Lazio, Emilia, Veneto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Giovanni Lazzaretti offre alla vostra attenzione questo elenco di iniziative ed incontri. Buona lettura e diffusione.

[1] VENERDI’ 25 OTTOBRE 2024, 14.30, ROMA, CONVEGNO, “ACCOMPAGNARE NEL FINE VITA”

Convegno promosso dal Centro Studi Livatino, dalle 14.30 alle 18. Sottotitolo “Quali scenari dopo le pronunce della Corte Costituzionale”.

[2] VENERDI’ 25 OTTOBRE 2024, 19.00, MODENA, ANDREA CIONCI, “UNA POLTRONA PER DUE?”

L’autore di “Codice Ratzinger” è intervistato dall’amico Domenico Savino. Aperitivo-cena alle 18 su prenotazione.

[3] VENERDI’ 25 OTTOBRE 2024, 21.00, CORREGGIO (RE), ROBERTO MARCHESINI, “MIO DIO, CHE ANSIA!”

Sottotitolo “Come vincere la paura di non farcela”. Conferenza organizzata dal Circolo Frassati.

[4] SABATO 26 OTTOBRE 2024, 09.00, ASSISI (PG), CONVEGNO DI 2 GIORNI, “LE TAVOLE DI ASSISI”

Sei tavole per rilanciare il pensiero cristiano, conservatore e identitario, 26 e 27 ottobre 2024.

https://tavolediassisi.it/# programma

[5] SABATO 26 OTTOBRE 2024, 18.30, CORREGGIO (RE), MESSA IN LATINO, CRISTO RE

La solennità di Cristo Re nel Vetus Ordo si celebra in ottobre. Messa anche venerdì 8 novembre nell’ottavario dei defunti.

Messe in latino Correggio sabato 26/10 e venerdì 8/11

Si avvisa che il prossimo sabato 26 ottobre alle ore 18.30, ultimo sabato del mese, verrà celebrata una S.

Messa in forma straordinaria a Correggio nell’occasione della solennità di Cristo Re dell’universo. Si segnala

inoltre che tale celebrazione, in conformità col vigente diritto canonico, avrà valore di Messa domenicale.

La successiva celebrazione avverrà venerdì 8 novembre alle ore 19 nell’occasione dell’Ottavario dei defunti

(Messa da Requiem).

Entrambe le S. Messe, promosse dal nostro gruppo stabile e officiate dal nostro cappellano don Stefano

Manfredini, si terranno presso il santuario della B.V. della Rosa in Correggio, raggiungibile dal viottolo alberato

all’altezza di Viale Repubblica 1.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, la S. Messa in latino verrà celebrata alle 19 tutti i

primi venerdì del mese (tranne novembre)

e gli ultimi sabati del mese (messa festiva ore 18.30) da ottobre ad aprile compresi.

Un cordiale saluto in Gesù e Maria,

il gruppo stabile beato Rolando Rivi

[6] SABATO 26 OTTOBRE 2024, 20.30, VERONA, SILVANA DE MARI, “PER LA DIFESA DELL’OVVIO”

Silvana De Mari presenta due suoi libri, “Non facciamoci imbavagliare” e “La ballata dei bambini senza nome”. ATTENZIONE. Rispetto al volantino la sede dell’incontro è cambiata, vedi nuova sede nel PDF.

Comunichiamo doverosamente che la già programmata ed a Voi segnalata

CONFERENZA della Dr.ssa Silvana De Mari

Medico

Specialista in Chirurgia Generale,

Chirurgia ed Endoscopia digestiva,

Psicoterapia Cognitiva

Scrittrice, Giornalista e Blogger

HA SUBITO UNA VARIAZIONE DELLA LOCATION :

Si terrà in stessa ora e datapresso la LIBRERIA “ L’Isola del Tesoro” , gestita dall’Ente Culturale

Cattolico

F E D E e C U L T U R A

in via Guglielmo MARCONI , n° 58 / C , in VERONA

centro

Quindi il titolo resta :

PER LA DIFESA DELL’OVVIO

Sabato 26 ottobre 2024, ore 20.30

[7] DOMENICA 27 OTTOBRE 2024, 12.00, ROMA, ALESSANDRO FUSILLO, “LA GRANDE TRUFFA MONETARIA”

Al “Mercatino Resistente” via del Casale di San Nicola, l’avvocato Fusillo spiegherà come siamo vittime di una colossale truffa. “E le truffe sono materia per i giuristi, non per gli economisti”.

[8] DOMENICA 27 OTTOBRE 2024, 18.30, RIETI, FABIO CONDITI, “UNA GOCCIA DI CAFFE’ NEL CUORE DI DRAGHI”

Il “Caffè” è con la C maiuscola. Conditi parla nel secondo Festival dedicato a Federico Caffè, docente col quale Draghi fece la sua tesi. Poi deviò su altra strada. Chiesa di San Rufo, 18.30.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] ANGELA PELLICCIARI A RADIO MARIA

Una bella puntata di Angela Pellicciari a Radio Maria, con un riassunto iniziale del Risorgimento

https://angelapellicciari.com/ audio/puntate/la-vera-storia- della-chiesa-2024-10-21# current

[2] UN CAFFE’ PER DRAGHI

La conferenza di Fabio Conditi a Rieti mi ha fatto ricordare un mio vecchio articolo di Taglio Laser quando Draghi si insediò al governo. Lo ripropongo.

[3] ELEZIONI EMILIA-ROMAGNA

Azzerata la mia fiducia nella politica nazionale, forse qualcosa a livello locale si può ancora fare

https://www.elenaugolini.it/ le-sei-sfide-elena-ugolini- presidente/

[4] ISCRIZIONI A “MONETA POSITIVA”

Chi desidera iscriversi al gruppo “Moneta Positiva”, usi questo collegamento

https://groups.google.com/g/ moneta-positiva-notizie

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

