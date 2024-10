Io Riciccio Forte (Bruno), la Greatest Hit di Bergoglio. Mastro Titta.

MASTRO TITTA: IO RICICCIO FORTE. LA GREATEST HIT DI BERGOGLIO

Tenetevi forte: ritorna Forte, al secolo Bruno. Monsignor Bruno. Misericordiato con un colpo di turibolo alla nuca dopo aver rivelato i retroscena sull’Eucarestia ai divorziati risposati sdoganata da Amoris Laetitia (“Sai questi che casino ci combinano: tu fai in modo che ci siano le premesse, poi le conclusioni le tirerò io”, tipico di un gesuita, il malcapitato rispose), il Nosferatu, pardon: l’arcivescovo di Chieti-Vasto presenterà la quarta enciclica di Bergoglio il 24 ottobre, intitolata Dilexit Nos, nientemeno “in uno dei momenti più drammatici per il genere umano”, come chiosa il fidato Cernuzio, il quale per vergare cotanta prudente sentenza dev’essere, come minimo, sopravvissuto alle invasioni barbariche e all’assedio di Vienna.

Parafrasando il sadomasochista Mr. Gray di 50 sfumature di grigio, Bergoglio riciccia se stesso e per rendere plasticamente l’idea riciccia anche Forte: “Io riciccio Forte”.

L’enciclopedia, pardon: l’enciclica, secondo Bergoglio “raccoglierà le preziose riflessioni di testi magisteriali precedenti”, che dico preziose: inestimabili, e ruoterà sul recupero del cuore – teologicamente, il Sacro Cuore di Gesù – in un mondo che sembra aver smarrito il proprio.

Come quei gruppi rock ormai spompati e sul viale del tramonto, anche l’ineffabile Bergoglio pubblica la sua Greatest Hits, la raccolta dei pezzi migliori, un patchwork di avanzi ritriti e ritriti. Insomma un pasticcio annunciato che però in un certo senso segue il tratto distintivo del magistero di Francis: l’auto-citazione. “Come dicevo, come scrivevo, come ricordavo”. Pensate l’estasi feticista cui è difficile resistere: un’intera, mi auguro ponderosa, auto citazione di auto citazioni tutta da succhiare. Per di più presentata da un presule dato per disperso nei cunicoli catacombali del Vaticano.

Dei migranti avevo già detto? Dell’economia che uccide? Della Chiesa aperta a tutti? Della Pachamama che soffre? Della guerra brutta brutta? Dei vaccini luce di speranza? Della frociaggine? Tutto posto sotto la custodia amorevole del Sacro Cuore di Gesù, al quale ça va sans dire Bergoglio ha sempre mostrato devozione particolare (ah sì? Quando?).

Vuoi l’autocompiacimento, vuoi l’ignoranza crassa, vuoi l’incredulità di coloro che “ma figurati se”, mi tocca ribadire un concetto: a colpi di scritti alluvionali in linea con la temperie climatica, Bergoglio sta facendo tabula rasa del passato. L’Arconte – in senso gnostico – dal ventre protruso, poco o nulla toccato dalle accuse di essere un eretico antipapa, sta degradando e dissolvendo in senso alchemico la Chiesa nella chiesa sinodale: senza peccato, e dunque senza misericordia, senza salvezza che non sia l’obbedienza perinde ac cadaver al potere vigente, senza dogmi e sine cura ac studio, i cui testi sacri saranno il chiacchiericcio basculante del Rifondatore e la sua ermeneutica infrociata nell’“io boh, e che ne so, mica sono il papa”.

Dopo decenni trascorsi a sentirsi ricordare ogni male commesso dai cattolici – papi compresi – e dopo un’infinita teoria di scuse infinite per questo e per quello, dopo l’inginocchiarsi fino a farsi il callo osseo alle rotule di fronte ad un mondo immacolato popolato di educande, eccoci al dunque: una nuova religione, una nuova chiesa, un nuovo fondatore che nominerà il proprio vicario estraendolo dall’esercito di apostoli che ha nominato. Come Yahweh disse “Io sono Colui che sono”, Bergoglio dice: “Io Giorgio colui che Mario”. Alterando, confondendo, ambiguando, disperdendo tutto mentre di abbuffa di salatini gusto pizza (del resto l’ego enfiato deve trovare spazio in un corpo adeguatamente pallonato).

E sì: è qualcosa che non è mai accaduto prima nella storia della Chiesa. I tempi sono davvero maturi perché il Male sia rivelato. Lo sarà davvero? Lo sa Dio, per nostra fortuna.

