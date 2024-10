Il Miracolo dell’Onda, lo Tsunami Fermato a Tumaco, in Columbia, dal Santissimo Esposto.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dagli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

IL MIRACOLO DELL’ONDA: UNO TSUNAMI FERMATO DAL SS. SACRAMENTO. RUBRICA: MIRACOLI EUCARISTICI

a cura di Veronica Cireneo

Allo scopo di sensibilizzare il popolo di Dio circa la Presenza Reale di Cristo nell’Eucarestia – non se ne fa mai abbastanza – e per alimentare la fede personale, abbiamo ultimamente affrontato uno studio con relativi approfondimenti, riguardante i miracoli eucaristici avvenuti nel mondo, nella storia dell’umanità. Sono oltre 140 in totale, quelli riconosciuti validi dalla Chiesa Cattolica. Circa una trentina solo quelli avvenuti in Italia.

Credendo di fare cosa utile e gradita ai nostri lettori, parleremo di alcuni tra i miracoli eucaristici più significativi.Iniziamo oggi la rubrica, con il miracolo eucaristico avvenuto nel 1906 a Tumaco: una piccola isola della Columbia, immersa nell’Oceano Pacifico. Conosciuto anche come “il miracolo dell’onda”, tratta di come un sacerdote coraggioso, sistemata l’Ostia Magna nell’Ostensorio e seguito in processione da un gran numero di fedeli terrorizzati, portandosi sulla spiaggia in cui si stava abbattendo uno tsunami, innalzato il SS. Sacramento riuscì a sedare l’onda, risparmiando l’isola e la vita di tutti i suoi abitanti. Buona lettura

Tumaco, gennaio 1906

(…) Erano appena passate le dieci di mattina, quando la terra iniziò a tremare spaventosamente per circa dieci minuti.

Mentre l’Oceano cominciava a gonfiarsi, tutti gli abitati di Tumaco accorsero in chiesa per supplicare il Parroco, Padre Gerardo Larrondo, e Padre Julián, di organizzare immediatamente una processione con il Santissimo Sacramento verso il litorale, già parzialmente coperto dalle acque. (…) si stava formando un’ enorme montagna d’acqua, che ben presto si sarebbe trasformata in un’immensa onda.

In chiesa, padre Gerardo, spaventato, consumò subito tutte le Ostie consacrate della pisside, tenendo da parte solo l’Ostia Magna che sistemò nell’Ostensorio e rivolgendosi poi alla popolazione esclamò:

«Andiamo, figli miei, andiamo tutti alla spiaggia e che Dio abbia pietà di noi!».

Rassicurati dalla Presenza di Gesù Eucaristico, tutti marciarono al suo seguito piangendo e acclamando a Dio.

Il coraggioso Padre Larrondo raggiunse per primo la spiaggia, con l’Ostensorio in mano e proprio quando l’onda si stava abbattendo su di lui, davanti a tutti alzò con mano ferma e con cuore colmo di fede l’Ostia Consacrata con la Quale tracciò nell’aria il Segno della Croce.

Fu un momento di altissima solennità. … L’onda tentennò, avanzando ancora di pochissimo poi fece per rientrare, abbattendosi su se stessa.

Prima ancora che padre Larrondo e padre Julián, che era al suo fianco, si rendessero conto di ciò che era accaduto, la popolazione, commossa e sbalordita, gridava:

“Miracolo, Miracolo!”

Infatti, come fermata da una forza invisibile e superiore a quella della natura, l’onda poderosa che minacciava di cancellare dalla terra il villaggio di Tumaco, si era arrestata improvvisamente e aveva iniziato a retrocedere, mentre il mare ritornava velocemente al suo livello normale.

Gli abitanti di Tumaco … presi da una incontenibile euforia e gioia per essere stati salvati da Gesù Sacramentato, non riuscivano più a smettere di rivolgerGli lodi e ferventi attestati di ringraziamento.

Si parlò così tanto e così a lungo del Miracolo dell’onda di Tumaco, che da tutto il mondo, Europa compresa, giunsero a Padre Larrondo, un gran numero di lettere con richieste di preghiere.

Un altro sacerdote, padre Bernardino García de la Concepción, che in quel momento si trovava nella città di Panama, città costiera dell’America Centrale Occidentale, affacciata anch’essa sul Pacifico, ubicata a qualche centinaio di chilometri più a nord dell’isoletta, diede questa testimonianza riguardo al terribile cataclisma che colpì la sua zona: «Improvvisamente una enorme onda travolse il porto. Entrò nel mercato sollevando ogni cosa. Le imbarcazioni che erano in secca furono lanciate a grande distanza, causando innumerevoli danni».

Tumaco invece, venne miracolosamente risparmiata, da quella terribile catastrofe, grazie alla fede degli abitanti nel Santissimo Sacramento…

Non dimentichiamo mai di invocare il Nome di Gesù e di Maria in ogni nostra ed altrui necessità spirituale e materiale.

Sia Lodato e Ringraziato ogni momento Gesù nel Santissimo Sacramento, Presente e Vivo in tutti i Tabernacoli della Terra.Veronica Cireneo

23 ottobre 2024

