Ma il Papato, è Legittimo? A Giudicare da Quello che Dice e Fa Bergoglio, NO. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta esamina a fondo, sia pure in brevi righe, il comportamento di Bergoglio e ne trae conclusioni tanto logiche quanto sconcertanti… Buona lettura e diffusione.

§§§

MASTRO TITTA: CACCIA AL PAPATO

Ha fatto rumore l’omelia-confessione di padre Pier Giorgio Maria Faré nella quale il presule dichiara apertamente che Bergoglio non è il “legittimo papa”. Francis se ne infischia e altrettanto faranno coloro che, pur fra mille critiche e distinguo, ne riconoscono l’autorità.

In generale è tutta una corsa ad affermare che se Mattarella non espleta le prerogative di presidente della Repubblica resta comunque tale, come Biden è presidente USA anche se ha frodato le elezioni. C’è gente che si bea della rielezione di Ursula Von der Leyen candidata unica in seno al più alto organo di governo della democratica Ueropa. Lo stesso dicasi di Bergoglio: è leggermente lassativo ma via, passerà. Di pessimi papi ne abbiamo avuti uno stuolo. Al dunque la scelta prevalente in entrambi i campi di battaglia è quella di concentrare l’attenzione sull’istituito e non sull’istituzione.

La domanda non dovrebbe essere se Bergoglio sia il papa ma se il papato (o qualsiasi altra autorità occidentale) sia ancora tale. Quella in atto – ormai da decenni – è l’indefessa demolizione delle istituzioni fondamentali attraverso cattivi interpreti e cattive interpretazioni. Quei bruti dei romani e i loro eredi medievali erano soliti risolvere questo genere di dispute con un paio di botte di spada fra capo e collo. Nella migliore delle ipotesi mettevano due patate e un paio di stracci in un sacco e spedivano il tizio a pascolare le capre in Mongolia, dove sarebbe durato al massimo qualche settimana.

In effetti il primo a godere del trattamento civile e moderno – decapitare un papa, figuriamoci – è proprio Bergoglio, il quale sembra anche il più consapevole dell’anomalia. Infatti con un colpo di genio altrove suggerito (l’uomo Giorgio Mario è mentalmente avaro di guizzi), celebra la nascita di un’altra chiesa ribattezzata sinodale. Non c’è dubbio che mentre sia lecito discutere di antipapato ed eresia nel perimetro cattolico, il canone della chiesa sinodale sia tutto da definire: ciò rende impossibile definire un canone, una dottrina e sotto quali specie l’autorità sia legittima. Eleggere una sogliola al sogliolo sarà possibile ed accettato.

Una chiesa aperta a tutti, tutti, tutti non può che includere insetti e piccoli vermi, pesci e perché no funghi. Come dimostra la vulgata woke, c’è sempre un escluso da includere. Dietro il paravento della chiesa sinodale si cela la vera questione capitale, vale a dire: il papato è legittimo o no?

La risposta, rintracciabile in una serie sterminata di atti a parole del nostro, è naturalmente no. Non lo è. Non vorrei che alla fine della fiera, abbagliati da questioni sempre più inaggirabili (papa legittimo o antipapa, eretico o ortodosso) sfuggisse la vera partita, che riguarda lo svuotamento del papato e forse anche la sua cancellazione in favore di un’assemblea di efori empi e lascivi. I segnali ci sono tutti. La stagione della caccia al papato è aperta.

§§§

§§§

Categoria: Generale