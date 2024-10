Atomica Biblica: i Vangeli Furono Scritti in Ebraico. Carmignac Aveva Ragione. Investigatore Biblico.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Investigatore Biblico, a cui va il nostro grazie. Buona lettura e condivisione.

Ieri ho passato tutto il giorno a studiare questa bomba (biblica). Fra Paolino mi avrà fatto almeno 6 caffettiere! E andava e veniva con il termos! Poi l’ho incaricato di rintracciare un mio vecchio amico dell’Institut Catholique che mi ha confermato papale papale ciò che ha scritto Luisella Scrosati nel suo articolo che ho pubblicato ieri (“Gli studi biblici del Padre Jean Carmignac e i Vangeli originali scritti in ebraico” di LANUOVABQ – Investigatore Biblico). E cioè che “ i suoi scritti (di Carmignac ndr) rimangono “in ostaggio” all’Institut Catholique, che ne impedisce la consultazione e la pubblicazione”.

Roba da pazzi. Allora ho chiesto a questo vecchio amico (che voglio ringraziare di cuore) di inviarmi (in via confidenziale) almeno gli stralci di alcuni versetti studiati da Padre Jean. E mi ha inviato alcune cose molto interessanti. Che confermano che Padre Carmignac aveva ragione. E che forse ancora le lobby pseudoprotestanti inseritesi nel cattolicesimo, stanno impedendo la pubblicazione e la divulgazione dei suoi studi.

Rendo pubbliche queste cose perché è giusto che i fedeli conoscano la verità. Questo biblista ha fatto una scoperta colossale che viene ancora snobbata dalla “intellighenzia” teologico-biblica contemporanea. Fossero almeno capaci di tradurre…Ahimè, siamo ancora fermi al “non abbandonarci alla tentazione”. Ma per carità di Dio!

Carmignac ha dimostrato, dati alla mano, che i Vangeli originali non possono essere stati scritti se non in ebraico. Guardate cosa ha scoperto. Cito gli stessi versetti riportati dalla Scrosati nell’articolo citato sopra.

Lc 22,15: “ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua”.

Padre Jean ha sostenuto (traducendo dal greco all’ebraico – un lavoro pazzesco) che il greco di Luca non è altro che una traduzione dall’ebraico. Infatti, come ha scritto la Scrosati “si tratta di un greco che segue la sintassi semitica. Questo sostrato semitico nel greco dei Vangeli è spiegabile, secondo Carmignac, con il fatto che si tratta in realtà di traduzioni letterali in greco di testi scritti in ebraico”.

L’espressione di Lc 22,15 in greco è così:

“ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα” (ho desiderato con desiderio)

Dai documenti inviatimi dalla mia “talpa” all’Institut Catholique, Carmignac ha tradotto l’espressione in ebraico in questo modo (traslitterato):

“NIKSOF NIKSAFETI” (ho desiderato con desiderio)

E anche la Vulgata di San Girolamo traduce “desiderio desideravi”. Il greco quindi non riporta altro che un “semitismo”, cioè un modo di dire ebraico. E già da qui si evince come chi ha tradotto in greco, ha tradotto da un testo più antico scritto in EBRAICO.

Altro semitismo in Mt 2,10 (la gioia dei magi):

Dal greco “ἐχάρησαν χαρὰν” (gioirono di gioia)

“VAISMECHU SIMCHAH” (gioirono di gioia)

Quindi anche in questo caso Carmignac ha scoperto un altro semitismo (modo di scrivere o di esprimersi prettamente ebraico). Che prova senza alcun dubbio che il Vangelo è stato scritto PRIMA in ebraico, e poi, successivamente, tradotto in greco.

I testi neotestamentari in greco dei vari codici della Bibbia, non sono altro che una traduzione dall’ebraico!

Questi due versetti che pubblico ora a seguire sono inediti (dalle carte ‘secretate’ all’Institut Catholique)

Semitismo nel Vangelo di Marco (Mc 10,38)

Dal greco βαπτίζομαι βαπτίζομαι

La Vulgata traduce: “baptizor, baptizari”

L’appunto della mia talpa sulla traduzione ebraica di Padre Carmignac riporta allo stesso versetto:

“ULKITTAVEL BATVILAH” dalla stessa radice “TAVAL” (bagnarsi, immergersi)

Semitismo nel Vangelo di Giovanni

Gv 4,23: “προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν” (adoratori adoreranno)

Vulgata: “adoratores adorabunt”

In Gv 1,51 a Gv 13,21 (solo 2 esempi) invece abbiamo: ἀμὴν ἀμὴν (classica espressione semitica di Gesù ‘In verità in verità vi dico…”

Vulgata: “Amen, amen”

Padre Carmignac ha tradotto in ebraico -traslitterato- (perché AMEN è una parola ebraica): “AMEN – AMEN”.

p.s E apro e chiudo una parentesi velocemente: andate a leggervi questo articolo che spiega bene, in parole semplici che l’autore del Vangelo di Giovanni E’ SAN GIOVANNI EVENGELISTA, e nessun altro (Vangelo secondo Giovanni, testo e commento).

Mi riservo di pubblicare altro materiale inedito che mi verrà inviato dal mio “infiltrato” all’Institut Catholique riguardante questo grande biblista, snobbato dalla lobby dei biblisti contemporanei. Perché di lobby si tratta.

Oggettivamente, Padre Carmignac ha fatto una scoperta grandissima. Non capisco come mai questi suoi studi in merito ai Vangeli non vengano pubblicati. Forse disturbano qualcuno? Forse “offuscano” o “disturbano” le neo teorie protestanti dei vari traduttori contemporanei che hanno inquinato anche la Bibbia CEI?

Come giustamente ha scritto la Scrosati, Carmignac ha come sostegno ai suoi studi, nientemeno che San Girolamo: “ il testo ebraico di Matteo «si conserva tuttora nella biblioteca di Cesarea, che il martire Panfilo mise insieme con somma cura. Anche a me fu data la possibilità di trascriverlo da parte dei Nazarei, che fanno uso di quest’opera a Berea, città della Siria» (De Viris Inlustribus, 3.2).

Sappiamo che San Girolamo è morto a Betlemme nel 420. Quindi fino a quella data, evidentemente esisteva ancora un testo del Vangelo in ebraico. Visto che Girolamo ne è testimone oculare e lo racconta.

Insomma, su questo tema c’è da approfondire e indagare tanto. Ed è quello che mi propongo di fare. Ora con l’aiuto della mia “talpa”.

Investigatore Biblico

