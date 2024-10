San Paisios, del Monte Athos. Alcune delle Sue Profezie sui Nostri Tempi. Cinzia Notaro.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Cinzia Notaro, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione alcune delle profezie di San Paisios, asceta del Monte Athos.



PROFEZIE DI SAN PAISIOS

Palestra spirituale, scala per raggiungere il Paradiso, anticipazione della nuova Gerusalemme, Regno di Dio… tutto questo è la penisola di Monte Athos (Stato autonomo all’interno della sovranità greca) nota lungo i secoli come il più prestigioso centro monastico cristiano-ortodosso, volto alla ricerca di Dio attraverso un percorso spirituale di ascesi per essere trasfigurati da Lui. Proprio qui visse Padre Paisios (Pharasa, 25 luglio 1924 – Souroti, 12 luglio 1994) considerato dal Sinodo del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli il maggiore asceta del XX° secolo, dichiarato santo dopo solo 11 anni dalla sua dipartita dalla Chiesa Ortodossa il 13 gennaio 2015 per i suoi carismi, doni divini di guarigione e di profezia e sepolto nel monastero di San Giovanni il Teologo a Sourotì, presso Salonicco, in Grecia, meta di assidui pellegrinaggi.

Ricordiamo alcuni suoi vaticini, due dei quali verificatisi in questi ultimi anni:

1) “… ora è stato sviluppato un vaccino per combattere una nuova malattia, che sarà obbligatorio e chi lo assumerà sarà contrassegnato… In seguito, chi non sarà contrassegnato con il numero 666 non potrà né comprare né vendere, per ottenere un prestito, per trovare un lavoro e così via. Il mio pensiero mi dice che questo è il sistema attraverso il quale l’Anticristo ha scelto di conquistare il mondo intero, e le persone che non fanno parte di questo sistema non saranno in grado di trovare lavoro e così via – sia nero che bianco o rosso; in altre parole, chiunque prenderà il sopravvento attraverso un sistema economico che controlla l’economia globale, e solo chi avrà accettato il sigillo, il marchio del numero 666, potrà partecipare alle trattative d’affari (P.204, Santo Monastero del Monte Athos / Distribuito da AtHOS; 1a edizione, 1 gennaio 2012).

P. Peter Heers sacerdote greco ortodosso che ha seguito la causa di canonizzazione di Paisios ha fatto comprendere meglio quanto sopra in questo video per chi fosse interessato https://rumble.com/vgpusl-the-mark-of-the-beast-something-is-not-right-part-4b-longer-version.html

2) La crisi della Chiesa: “Oggi la situazione è molto grave.Non lo capiscono, ma è così. Ci aspettano molte prove. Fra pochi anni ci sarà una grande prova: i pii saranno duramente provati… L’Europa diventerà una grande potenza, avrà un capo ebreo( 1 ) non solo, ma cercheranno anche un capo spirituale per avere più forza, e sarà il Papa, il quale metterà assieme tutti, cattolici, protestanti, musulmani… li metterà insieme lasciando a ciascuno libertà… Viviamo in tempi di Apocalisse, siamo come al tempo di Noè; lo prendevano in giro… Oggi nessuno ci crede, ma siamo al colmo. I pii avranno grandi prove, ma il tempo sarà breve. Queste cose sono chiaramente annunciate da Ezechiele e Zaccaria… Voi come vi comporterete quando il Papa farà così?”

Al sentire quelle parole sul Papa, il sacerdote cattolico non poté trattenersi: “Padre, lei crede che il Papa possa giungere a questo punto?”.

“Certo che avverrà questo”, rispose con sicurezza padre Paisios. “Ci sarà una grande catastrofe… Fra poco succederà questo”.

Capendo la difficoltà per un cattolico di non poter seguire un Papa, padre Paisios soggiunse: “Non vi dico di fare insurrezioni, ma la Verità non si può camuffare… Se mio padre è ubriaco o adultero, non posso passarlo sotto silenzio. Bisogna cercare le vie dello Spirito per aiutarlo a capire, ma con pietà: come, se e quando Dio lo vuole… Non ci si può nascondere che c’è molta massoneria e sionismo a Roma, c’è grande corruzione, c’è la mentalità del mondo… (…) Non dobbiamo insorgere, ma servire la Verità e non piegarci al mondo… La Chiesa non è la barca personale di qualcuno, né del papa, né del patriarca, né del vescovo. Nessuno può far tacere lo Spirito nella Chiesa, nei fedeli. Dovremo patire molto, ma sarà breve la prova… questa è una grande consolazione” (Padre Paisios del Monte Athos. La vita. Ieromonaco Isaac, Edizione Sacro Monastro di Sant’Arsenios il Cappadoce.

NOTE

[1] Che si tratti di George Soros, il potentissimo imprenditore che con i suoi soldi finanzia rivoluzioni, partiti e uomini politici, promuovendo leggi e governi anti-cristiani soprattutto nell’Unione Europea? 4) la Terza Guerra Mondiale

3) Alla fine degli anni ’70 predisse che la Russia sovietica sarebbe crollata 70 anni dopo la rivoluzione bolscevica del 1917 (nel 1989 è caduta);

previde l’invasione turca di Cipro due settimane prima che accadesse, nel 1974; la distruzione della Nazione d’Israele 70 anni dopo la sua creazione (avvenuta nel 2018);

menzionò l’attacco d’Israele ai suoi vicini con armi nucleari profetizzando che dopo di ciò due terzi degli Ebrei diverranno cristiani.La Nato affronterà la Russia, ma sarà distrutta. Armageddon avrà inizio quando la Turchia chiuderà la diga del fiume Eufrate e quando il terzo Tempio di Salomone verrà ricostruito. La Turchi sarà ridotta in pezzi: una parte andrà alla Grecia, un’altra all’Armenia e un’altra ancora al Kurdistan.

4) la Terza Guerra Mondiale

Lo scontro sarà tra l’Europa e la Russia.I russi conquisteranno la Turchia, che scomparirà dalla mappa del mondo.Il Medio Oriente sarà un grande teatro di guerra quando i cinesi attraverseranno l’Eufrate in direzione di Gerusalemme con un esercito di 200 milioni di persone.È interessante notare che non menziona i musulmani come una forza importante da considerare. I musulmani sono favoriti dalle élites dominanti europee. A loro volta, i musulmani sunniti, guidati dall’Arabia Saudita, si avvicineranno agli Ebrei.

Quindi potrebbe esserci un’alleanza all’orizzonte tra l’Europa occidentale, i musulmani sunniti e gli Ebrei. Sarebbe così la fine dei Turchi e dei musulmani sciiti guidati dall’Iran. Sembrerebbe che Cina e Russia sarebbero alleati. https://www.lalucedimaria.it/profezie-monaco-paisios-turchia-distrutta-costantinopoli-liberata/

