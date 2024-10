Seminaristi, Effetto Francesco. In Calo Costante per Undici Anni di Fila. Catholic World News.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per offrire alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Catholic World News, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il numero dei seminaristi maggiori nel mondo è sceso da 109.895 alla fine del 2021 a 108.481 alla fine del 2022, secondo le statistiche pubblicate dall’agenzia di stampa Fides (copertura CWN).

Tra la fine del 2020 e la fine del 2021, il numero di seminaristi nel mondo era diminuito da 111.855 a 109.895.

Il numero dei seminaristi maggiori nel mondo è passato da 63.882 nel 1978 a 110.553 nel 2000 – superando di gran lunga il tasso di crescita della popolazione mondiale – ed è aumentato in modo più costante nel decennio successivo fino a raggiungere il picco di 120.616 nel 2011. Il calo è stato particolarmente pronunciato a partire dal 2019: il numero di seminaristi si è attestato a 114.058 alla fine del 2019.

Il calo dei seminaristi nel 2022 è stato più pronunciato nelle Americhe e in Europa. In Africa, invece, il numero di seminaristi è aumentato di 726 unità nel 2022 e in Oceania di 12 unità.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: calo, cwn, seminaristi



Categoria: Generale