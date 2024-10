Il Papa, Giacarta e l’Equipollenza di Tutte le Religioni. Riflessioni di UnaOpinione. Seconda Parte.

Carissimi StilumCuriali, UnaOpinione offre alla vostra attenzione la seconda parte delle sue riflessioni sulle affermazioni fatte da papa Bergoglio a Giacarta sulla sostanziale equipollenza delle religioni nel cammino verso Dio. La prima parte la trovate a questo collegamento. La prima parte si concludeva con questo paragrafo:

E allora quale è la conclusione? Secondo me è questa: la religione Cattolica è l´unica religione in cui tutti i precetti, se non sono mai piegati per raggiungere scopi solamente umani, sono stati approvati da Dio e quindi portano inevitabilmente a Dio (se li ha pronunciati Gesù, così è). Tutte le altre religioni possono portare a Dio ma il relativo credente corre dei maggiori rischi, cammino facendo, di non poter arrivarci.

Se questo può essere vero, allora per me sarebbero da tirare tre conclusioni….

Se questo può essere vero, allora per me ci sarebbero da tirare tre conclusioni:

la prima é che papa Francesco, con le sue affermazioni, ha degradato la religione Cattolica a qualcosa che, a mio avviso, é piú o meno simile alla religione dei testimoni di Geova (che io non riconosco come una religione cristiana in quanto negano la divinitá di Gesú); se poi un giorno papa Francesco affermerá che Gesú é stato un grande profeta, allora l´avrá trasformata in qualcosa di simile alla religione islamica;

la seconda é che papa Francesco sta dicendo ai cattolici, secondo me astutamente almeno in prospettiva e forse anche non troppo velatamente: “Se volete continuare a fare parte della Chiesa cattolica, dovrete rassegnarvi al fatto che Gesú non é Dio”. E chi accetterá queste affermazioni, accetterá di fatto di uscire dalla Chiesa cattolica (quella di Gesú-Dio, per intenderci) e di entrare di propria volontá, ma senza che se ne accorga (ma il processo é giá in atto), nella c.d. “chiesa bergogliana” da cui c´é d´aspettarsi che un giorno affermerá, apertamente stavolta … questo ancora non é avvenuto ma certamente avverrá, che Gesú non é Dio (forse dirá che é stato un superuomo … ma senza alcunché di divino). Una chiesa con queste caratteristiche porta, secondo me, certamente l´impronta del Diavolo. Non so … le persone che ancora si ostinano a considerare papa Francesco quale Papa legittimo (o il suo successore … mettiamo che qualche suo stretto collaboratore lo succeda come papa), persevereranno anche di fronte a queste aperte affermazioni blasfeme nella loro attuale convinzione?

il terzo punto é che (e qui correggo una mia precedente affermazione, credo che sia stata soprattutto frutto di fretta, dove ho scritto falsamente, come ora riconosco – quindi do ragione a Giampiero nel suo intervento del 26.9.24 ore 15,53 – in “Unaopinione sulle religioni equivalenti …”: “Dio Padre, mandando Suo Figlio, ha voluto che lo si adorasse inginocchiati davanti al Santissimo sacramento dell´Altare e non inginocchiati in una sinagoga o una pagoda”) Dio Padre, istituendo la religione Cattolica, non ha detto a tutte le genti: “Voi dovete inginocchiarvi solo davanti alla SS. Sacramento”, ma, attraverso la venuta del Figlio, ha rivolto un invito il piú aperto possibile a tutte le genti (che viene attuato attraverso l´evangelizzazione) ad inginocchiarsi davanti alla SS. Sacramento: é come se avesse aperto un ulteriore percorso, il piú sicuro e veloce, accanto a tutte le altre religioni che esistevano ai tempi di Gesú e che pur continuano ad esistere oggi (con una nuova importante aggiunta che é l´Islam … perché?). Quindi ciascuna persona su questo mondo conserva ancora, nelle determinazioni di Dio, la libertá di poter scegliere quale sia la religione piu adatta al raggiungimento del proprio benessere spirituale (e questo significano secondo me le parole di Gesú: “Frattanto questo vangelo del regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine.” (Mt 24:14); Gesú non usa la parola “imposto a” o simili).

E tutto questo verrebbe anche confermato indirettamente dal fatto che uno dei principali obiettivi apertamente dichiarato dei globalisti é quello di abolire tutte le religioni, in particolare quella cattolica: quindi tutte le religioni sono di ostacolo ai loro piani ma la Cattolica e stata sempre l´ostacolo piú formidabile (= tutte le religioni sono quindi in grado, quella Cattolica piú di tutte, a sottrarre le anime al Diavolo).

E a questo punto non si puó fare a meno di considerare che il tutto sta avvenendo secondo la volontá di Dio, per cui sorge la domanda: “Ma perché Dio sta consentendo che accada tutto questo? Si possono giá intravvedere a grandi linee i piani di Dio riguardo all´umanitá?”

E qui, con la fantasia (o forse intuizione?) ho formulato un´ipotesi: e se tutto quello che sta succedendo … non solo tutto quello che sta facendo papa Francesco, ma anche l´approvazione attraverso il silenzio-assenso (da parte dei degni compari e madrine di papa Francesco “democratici” che ci appaiono in giacca e cravatta ed in vestitini rosa incolpevoli) del trattato/regolamento pandemico dell´OMS, del “Patto per il futuro” approvato dall´Onu, la sua futura trasformazione da ONU a ONU 2.0 (2), la futura introduzione dell´ID personale, della moneta digitale, la fomentazione delle guerre in molte parti del mondo, insomma tutto ció che é finalizzato ad erigere la futura gabbia satanico-tecnologica in cui vogliono rinchiudere l´umanitá, serve a far si che l´umanitá in genere indirizzi prima forzatamente la propria adorazione verso un solo personaggio (l´Anticristo) e poi, una volta che tutte le genti si sono unite nell´adorarLo falsamente come dio, verrá il Cristo per spodestarLo dal trono universale su cui si é seduto, per assumere lui stesso il titolo di unico Re che Gli spetta?

In altre parole: forse Dio Padre sta utilizzando il lavoro del Diavolo, a cui ha concesso di apparire tanto piú potente e terrificante (e giá stiamo vedendo di cosa si tratta in Palestina e in Ucraina, ma anche a Maui ed ultimamente anche nella Carolina del Nord con l´uragano Helene, dove si capisce chiaramente che ci si trova di fronte all´ingegnerizzazione dei fenomeni atmosferici per impossessarsi illecitamente delle risorse locali … litio in particolare), perché unifichi prima tutta l´umanitá sotto la Sua potestá (e quindi si proclami il dio di un´unica religione che, secondo me, avrá abolito ufficialmente tutte le altre e perseguitando chi non lo riconosca come tale), affinché compaia successivamente “… nel cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria” (Mt 14:30). E questo in analogia ad una serie di avvenimenti che ricordano l´abbandono forzato da parte di tutte tutte le genti del Mediterraneo e dell´Europa occidentale delle varie religioni pagane fin ad allora presenti nell´impero, per adorare solo l´imperatore romano che si tendeva a divinizzare e questo perché poi tutte le genti, avvezze ormai al culto di un´unica falsa religione monoteistica, passassero in blocco, non senza persecuzioni, all´adorazione di Gesú quale unico vero Dio (trinitario)? (3)

A me pare di sí; e queste quattro scritti confermerebbero, secondo me, il tutto (ma se si cerca se ne trovano sicuramente anche altri):

““ … sopraggiungerà all’improvviso colui il cui nome contiene la cifra sopra citata (666, mia aggiunta), rivendicando per sé il regno, e li terrorizzerà; sappiano dunque che davvero egli è l’abominio della desolazione”;

aggiunge Ireneo:

“E perciò nella bestia [apocalittica] che sta per arrivare si compie la ricapitolazione di tutta l’iniquità e di tutto l’inganno, affinché tutta la potenza apostatica in essa confluita e rinchiusa venga gettata nella fornace di fuoco”;

in https://www.maurizioblondet. it/lanticristo-nasce- millenarista/ ;

ed anche p.e.:

“Santa Brigida (1303-1373)Quarant’anni prima dell’anno 2000, il diavolo sarà lasciato libero di tentare per un periodo di tempo gli uomini. Quando tutto sembrerà perduto, Dio stesso improvvisamente porrà fine a tutto il male.”;

e:

San Vincenzo Ferrer (XIV secolo)

Verrà un tempo tale che nessuno ha mai visto fino ad allora. … Produrrà un grande caos, come mai è stato neanche pensato, tranne quello che avverrà al Giudizio Finale. La Chiesa verserà lacrime … Ma quel dolore sarà mutato in gioia. Il Re dei Re e il Signore dei Signori purificherà e rigenererà tutto.

in http://www.unavox.it/ ArtDiversi/DIV2199_Don_ Trincado_Sermone_Profezie.html

Ed una volta che tutto questo sará avvenuto, cosí mi par di poter ipotizzare, e cioé quando Gesú sará arrivato per liberare tutta l´umanitá dalle grinfie dell´Anticristo, non si tratterá piú di un “invito” ma di un percorso obbligato per tutta la residua umanitá perché ormai tutte le altre religioni saranno state abolite dal Suo Avversario (cosí credo che avverrá). E a quel punto, rimandendo un solo Dio vittorioso (Quello vero) – il Diavolo non puó competere con Dio – ed una sola religione (l´unica che porta a Dio – e qui mi sovvengono le parole di S. Massimiliano Kolbe secondo cui la Madonna regnerá sul mondo attraverso Mosca … quindi credo che nascerá una nuova Chiesa di stampo cristiano ortodosso), a tutti ed in tutto il mondo sará chiaro, visto il “bisogno di adorare” sempre presente nell´umanitá (mons. Chaput), Chi si “dovrá” adorare. Come si vede il percorso é stato (se ció sará vero) un poco complicato ma Dio rispetta sempre il libero arbitrio di ognuno.

Questa é la mia opinione al riguardo su tutta la questione (naturalmente moltissimi altri aspetti importanti rimangono per me ancora totalmente oscuri; p.e. secondo una profezia di San Pio di Pietrelcina, Aimone di Savoia dovrebbe diventare il futuro re d´Italia. E qui non so dire alcunché se ció avverrá prima o dopo la venuta dell´Anticristo).

(1) Ma si potrebbe utilizzare anche questa immagine: una gigantesca Montagna alla cui cima si trova Dio. L´anelito di ogni umano é quello di arrivare sulla cima di questa Montagna. Ora esistono, cosí come normalamente avviene, diversi sentieri che portano alla cima e che partono da diverse parti della base della montagna. Ed ogni religione esistente ha preso in consegna uno spicchio di montagna.

Qualsiasi sentiero inizia gradualmente a salire per poi diventare sempre piú ripido man mano che si va avanti. E man mano che si sale si trovano sempre piú curve, la vegetazione si infittisce ed il cammino diventa sempre piú pericoloso ed incerto, tanto che non ci si riesce piú ad orientare. Durante il percorso, coloro che la percorrono chiedono agli abitanti della montagna che incontrano (guide spirituali della relativa religione) delle indicazioni o magari anche ad altri come loro che si trovano su di essa per lo stesso motivo: ma il percorso rimane sempre dubbio e sempre piú difficile da percorrere man mano che si sale. Molti rinunciano, altri perserverano a salire senza ottenere molto … sará Dio che li dovrá tirare a Sé, ma solo pochi/alcuni arrivano alla cima con le proprie forze.

Ebbene ci si immagini ora che Dio decida di costruire una grande opera, per consentire a chiunque di salire con il minor sforzo possibile fino a Lui, basta che lo voglia. E per questo manda suo Figlio sulla montagna e Gli fa costruire una scalinata retta addirittura tutta illuminata affinché non vi sia mai oscuritá … una scalinata che tutte le genti, soprattutto in tempi di comunicazioni globali, possono vedere … tramite delle indicazioni (leggasi “media globali”) poste attorno a tutta la montagna che indicano da dove si puó iniziare a salire su questa scalinata (cosicché chiunque, non importa dove ed in quale famiglia sia nato sul pianeta, possa decidere di percorrerla); una scala che dalla base della montagna porta direttamente in cima … senza alcuna deviazione … e si immagini anche che su ogni scalino che il viandante della vita deve salire, vi sia iscritto un insegnamento pronunciato dal Figlio … insegnamento che se compreso e applicato da chi sta salendo la scalinata, consente, con sicurezza e senza pericolo di cadere o di inciampare su o di abbandonare questa scala, di arrivare fino a Dio (trinitario).

Ecco .. cosí mi immagino che sia figurativamente la “differenza sostanziale” fra la religione Cattolica/Cristiana e tutte le altre religioni.

(2) ONU 2.0? Forse la stessa ONU, volendosi dare dei compiti che nessuna persona sensata su questo mondo gli darebbe, vuole, attraverso un apposito voto, cessare di esistere cosí come é ora e trasferire i propri poteri ad un nuovo organismo (ONU 2.0, appunto; ma a questo punto trasformare anche tutti gli altri organismi internazionali che sono legati a lei … l´OMS per prima) dove saranno ammesse come parti costituenti non solo gli Stati che vi hanno partecipato finora ma anche i privati che, credo attraverso degli strumenti di corruzione, finora le hanno ordinato la tabella di marcia attraverso la loro indebita influenza? In pratica vogliono istituire un nuovo organismo internazionale dove Gavi, Fondazione Gates, ed altri privati, che sono stati dei protagonisti non tanto nascosti della scam-demia Covid 19 (per quanto riguarda l´OMS), otterranno un posto, di privilegio naturalmente visto che sono dei “organi filantropici” ed hanno portato finora tanto denaro all´ONU/OMS, cosí come lo avranno gli Stati (forse … perché l´obiettivo é quello di abolire la sovranitá degli Stati). In questo modo i nostri “incorrotti” governanti locali otterranno che, quello che é a mio avviso, un sostanziale rapporto di corruttela si trasformi in un immondo e satanico rapporto di collaborazione rivestito di legalitá?

A proposito:

https://www.opendemocracy.net/ en/oureconomy/how-united- nations-quietly-being-turned- public-private-partnership/

https://www.abovetopsecret. com/forum/thread1352030/pg1 – UN 2.0 (in inglese – la lettura di questo articolo mi ha fatto pensare che il Diavolo non é solamente l´Occidente come mi pare che abbia detto il mons. Viganó, ma agisce e si nasconde dietro ogni istituzione mondiale, ogni viso, ogni colore di pelle, ogni lingua, ecc.).

(3) Questo, mi par di capire, é il percorso che Dio ha scelto per arrivare a questo risultato. Per cui partecipare in qualsiasi modo, legittimandole tra l´altro, alle istituzioni sataniche che sono state istituite in tempi non sospetti dal Diavolo (p.e.: andare a votare per le elezioni europee nella onesta ma falsa speranza di voler cambiare qualcosa – vorrei far presente che l´Unione europea, i cui valori satanici stanno sempre piú venendo alla luce, insulta ogni giorno ed in piena vista con la propria bandiera a dodici stelle la Madonna – strano che ci si accorga solo alle olimpiadi che esiste Qualcuno su questa terra che non perde occasione per insultare Dio) vuol dire dare il proprio contributo a dei progetti, satanici vorrei di nuovo ricordare, che nei piani di Dio sono destinati ad essere annientati (poiché si basano tutti sulla menzogna) … e con loro tutte le persone che sosterranno apertamente queste istituzioni o che faranno affidamento ad esse. Ed é anche chiaro che la responsabilitá di fronte a Dio per tale sostegno dovrebbe essere lasciata unicamente a chi si ripromette di trarre dei vantaggi dal tenere in vita tali istituzioni.Che il credente se ne tiri fuori il piú presto possibile.

Per chi ha ancora tempo.

Nota predittiva?: tempo addietro ho letto una parte di un articolo del giornalista Blondet che non ho ritrovato e secondo il quale (cosí mi ricordo di aver letto) il corpo di Santa Caterina Labouré sarebbe totalmente incorrotto con tutte le funzioni vitali preservate (in pratica é come se dormisse da qualche secolo. La qual cosa é fuori dell´ordinario).

Ora mi sono chiesto: vuoi vedere che Dio sta preservando il suo corpo perché all´Anticristo, richiesto da qualcuno di riportarla in vita per dimostrare che Lui é dio come si proclamerá, verrá chiesto di dimostrare tale Sua qualitá resuscitando il corpo della Santa (ma anche non … perché farlo potrebbe costargli la testa), ma fallirá nell´impresa, mentre Gesú successivamente, di fronte alla stessa richiesta, riuscirá istantaneamente nell´impresa, dimostrando cosí di essere il vero Dio? Naturalmente sono solo miei pensieri.

Nota: esiste una profezia secondo la quale dopo lo svolgimento di un “cattivo sinodo” ci sarebbe l´”Avvertimento di Garabandal”.

Secondo questa profezia ogni persona, indipendentemente dalla fede, sará ammonito da Dio circa le proprie mancanze fin ad allora compiute. E questo, presuntamente, al fine di correggere il corso che l´umanitá sta percorrendo.

https://www.garabandal.it/it/ rss-it/91-che-cos-e/1353-l- avvertimento

Quindi ció dovrebbe essere un segno di speranza affinché i Nemici di Dio (non c´é bisogno di fare nomi … li vediamo ripetutamente in televisione … sempre e solo Loro) si ravvedano. E questo perché ogni anima normale cercherá, di fronte ad un tanto serio avvertimento, di cambiare il corso della propria esistenza (“L’avvertimento sarà la correzione della coscienza dell’umanità” cosí Conchita).

Nulla di piú sbagliato, secondo me: nel momento in cui questo avverrá, e Loro sapranno che sará avvenuto in quanto anche Loro avranno fatto questa esperienza, essendo assolutamente incapaci di ravvedersi ed essendosi totalmente ed irrevocabilmente consegnati al Maligno e quindi senza nessun intenzione di recedere, si renderanno conto di essere stati finalmente indicati da Dio davanti a tutti per quello che sono e saranno consci del fatto che la gente li considererá da quel momento degli acerrimi nemici di Dio e dell´umanitá. Per cui, pur di non dover dare conto a nessuno … Loro sono i primi che temono la morte, e magari anche per sfuggire alla giusta punizione che l´umanitá gli riserverebbe per quello che hanno fatto, da veri psicopatici quali sono, non vedranno altra via da percorrere che portare all´estremo la malvagitá che sempre hanno covato dentro di Loro; quindi “Loro”, non potendo piú coprire le proprie bugie giá dette con delle nuove, diventeranno isterici .. ma non davanti alle telecamere davanti alle quali conserveranno la calma … peró attraverso cui si potrá leggere se li si osserverá bene in viso: allo stesso modo mi par di vedere che reagisca papa Francesco ogni volta che si parla bene di Gesú.

Naturalmente, poiché Loro posseggono i Media, cercheranno di correre ai ripari affermando che ognuno ha semplicemente sognato o che qualche non ben identificato nemico della “Democrazia”, ecc. ha messo in giro queste voci e che chi parla apertamente in pubblico di tale “avvertimento”, stará mettendo in giro fake-news o della disinformazione, ecc. … ed anche peggio: insomma … il fatto ufficialmente non sará mai successo e chi dirá il contrario verrá messo a tacere anche forzatamente.

Quindi, a seguito di questo avvertimento, mi immagino, che da una parte si avrá un piccolo gruppo di satano-globalisti che avrá gli strumenti giuridici (“Patto per il futuro”, Agenda 2030, Unione Europea, ONU, WHO, ecc.) e dall´altro tutte le tecnologie necessarie (ID, denaro digitale, ecc.) per rinchiudere ed opprimere l´umanitá nella gabbia tecnologica da Loro costruita che si chiuderá fra poco (” … si compie la ricapitolazione di tutta l´iniquitá e di tutto l´inganno, …”); mentre dall´altra parte vi sará molta parte dell´umanitá che si sará resa conto che ormai sta nelle mani del Diavolo (o solo una sua frazione capirá questo fatto?) e che con le proprie forze non Gli puó piú sfuggire e che non avrá altro rimedio che invocare l´intervento del Dio che lo ha creato per liberarla dalle grinfie del Diavolo.

A quel punto sul palcoscenico, non so quanti anni passeranno (non ho riferimenti temporali) tutto sará pronto perché vi sia l´entrata trifonfale di Gesú quale Salvatore universale davanti a tutte le genti indipendentemente della religione che professavano, e che strapperá, e questo platealmente, il bottino ancora umano rimasto dalle mani del Diavolo che si vedrá privato del Suo lavoro di millenni su questa terra.

Nota: e a seguito di quanto scritto ognuno, sia egli credente o satano-globalista, deve comprendere che senza saperlo ha lavorato finora/sta lavorando per attuare i piani di Dio (in un altro post avevo scritto solo che i globalisti stavano facendo la volontá di Dio.

Ma con questa grande differenza: che i veri credenti si sono messi a libro paga di Dio, mentre i satano-globalisti si sono messi a libro paga del Diavolo. Ed é anche ragionevole presupporre che i due libri paga funzionino diversamente: a chi compie delle opere buone per disinteressato altruismo e soprattutto per amore verso Dio, viene iscritto sul relativo libro un credito che viene sempre onorato da Dio; a chi compie delle azioni che vanno contro il genere umano, soprattutto perché si é messo volutamente al servizio del Diavolo, viene iscritto un debito sul relativo libro paga che viene sempre incassato dal Diavolo … con gli interessi naturalmente, cosí come fanno giá le banche su questa terra che appartengono quasi tutte ai Suoi agenti (salvo perdono da parte di Dio).

Ad ognuno le proprie scelte.

