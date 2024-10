Gli Scheletri nell’Armadio di Tedros Ghebreyesus, Autore del Piano Pandemico. The Exposé.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia, che riporta le dichiarazioni invereconde di Tedros Ghebreyesus responsabile dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’ente privato, in mano a Bill Gates, che cerca di imporre il suo dominio sul mondo, e insiste nello spingere il piano pandemico. Buona lettura e condivisione.

Tedros il terrorista afferma che le informazioni che hanno messo in discussione la narrazione dell’OMS sul Covid si sono diffuse rapidamente quanto il virus e sono state quasi altrettanto mortali

Di Rhoda Wilson

“Durante la pandemia di Covid-19, le falsità su mascherine, vaccini e “lockdown” si sono diffuse rapidamente quanto il virus stesso, e sono state quasi altrettanto mortali”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus al Summit mondiale sulla sanità di domenica.

Questi commenti provengono da un uomo che è stato accusato di aver sostenuto e tentato di procurare armi e supporto diplomatico a un gruppo terroristico in Etiopia. È anche accusato di aver diffuso disinformazione sulla situazione in Etiopia.

Il World Health Summit (WHS) è una conferenza e rete internazionale annuale che riunisce “stakeholder” provenienti dalla politica, dalla scienza, dal settore privato e dalla società civile per stabilire l’agenda per un futuro “più sano”. Istituito nel 2009, il summit si tiene a Berlino, in Germania, e offre anche la partecipazione online.

Quest’anno la WHS si è tenuta dal 13 al 15 ottobre con lo slogan “Costruire fiducia per un mondo più sano”.

“L’evento centrale del WHS 2024 è stato finora il più grande evento di donazione per l’OMS Investment Round, con promesse totali di un miliardo di dollari USA fatte o riconfermate. “All for Health, Health for All: Signature Event for the WHO Investment Round” ha visto la partecipazione di relatori di alto livello come il cancelliere federale Olaf Scholz, il presidente della Gates Foundation, Bill Gates, e il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oltre 1.700 partecipanti erano in loco e ben più di 46.500 hanno seguito in diretta online”, si vanta il sito web del WHS.

In questa fase possono essere visti solo come deliranti; a causa delle loro azioni e parole la fiducia è andata e non c’è modo di “costruire la fiducia”. Non riacquisteranno mai la fiducia e con il passare del tempo sempre meno persone si fidano dell’ONU e della sua “agenzia specializzata”, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (“OMS”). Suonare sempre lo stesso vecchio tamburo peggiora la situazione per loro, non la migliora.

Durante il discorso di apertura di domenica, Tedros il Terrorista ha dato il tono all’incontro con le sue deliranti divagazioni su come “costruire la fiducia”. Ha detto:

“Internet e le piattaforme dei social media hanno … accelerato la diffusione di informazioni errate e disinformate, che hanno contribuito alla sfiducia nei vaccini e in altri interventi sanitari, alimentato lo stigma e la discriminazione e persino portato alla violenza contro gli operatori sanitari e i gruppi emarginati.

“Durante la pandemia di Covid-19, le falsità su mascherine, vaccini e “lockdown” si sono diffuse rapidamente quanto il virus stesso, e sono state quasi altrettanto mortali.

“I media, le celebrità, gli influencer dei social media e i politici hanno diffuso false affermazioni secondo cui l’accordo cederà la sovranità nazionale all’OMS e le darà il potere di imporre “lockdown” o obblighi vaccinali ai paesi.

“Certamente, i governi e le aziende di Internet e dei social media hanno la responsabilità di prevenire la diffusione di bugie dannose e promuovere l’accesso a informazioni sanitarie accurate.

“L’OMS sta collaborando con una serie di aziende, ricercatori e partner per comprendere come si diffondono la disinformazione e la cattiva informazione, chi ne è il bersaglio, come viene influenzato e cosa possiamo fare per contrastare questo problema”.

Come ha osservato la dottoressa Meryl Nass sottolineando il discorso di Tedros: “L’altra parte deve uccidere la libertà di parola per prendere il sopravvento, quindi la posta in gioco è molto alta”.

Potete guardare il discorso di Tedros il terrorista qui sotto e leggerne la trascrizione sul sito web dell’OMS QUI.

Tedros il terrorista

Non ci riferiamo a Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, come a un terrorista alla leggera. Ha legami con il Tigray People’s Liberation Front (“TPLF”), un gruppo designato come organizzazione terroristica dal governo etiope.

Tedros era un capo anziano del TPLF, una mafia gangster che ha governato l’Etiopia dal 1991 al 2018. Durante quel periodo, ha ricoperto la carica di Ministro della Salute e Ministro degli Esteri, consolidando le sue credenziali come membro della cerchia ristretta di quello che è stato uno dei regimi più corrotti, brutali e genocidi, se non il più corrotto, a mettere piede su questo pianeta negli ultimi 30 anni.

Leggi di più: Il gangster e dittatore dell’OMS Dr. “Tedros il terrorista” Adhanom Gebreyesus

La carriera politica di Tedros è iniziata con l’allineamento con il TPLF, un’organizzazione di estrema sinistra. Ha ricoperto il ruolo di ministro della Salute e ministro degli Esteri dell’Etiopia sotto la coalizione di governo dominata dal TPLF. La sua potenziale lealtà al gruppo e la sua capacità di rimanere imparziale come Direttore Generale dell’OMS sollevano enormi preoccupazioni.

Il governo etiope si è rivoltato contro Tedros, accusandolo di sostenere il TPLF e di non aver dimostrato integrità e professionalità. Il governo etiope ha chiesto all’OMS di indagare sulle azioni di Tedros e ha rifiutato di sostenere la sua rielezione a Direttore generale dell’OMS nel maggio 2022.

Nel 2020, l’esercito etiope ha accusato Tedros Adhanom di aver sostenuto e tentato di procurare armi e supporto diplomatico al TPLF, impegnato a combattere le truppe federali.

Tedros è stato criticato per aver diffuso disinformazione sulla situazione in Etiopia, minimizzando le atrocità commesse dal TPLF contro i civili nelle regioni di Amhara e Afar. È stato accusato di nascondere i fatti e di affrontare selettivamente le preoccupazioni umanitarie, mostrando parzialità nei confronti del TPLF.

Alcune fonti suggeriscono che le azioni di Tedros dimostrano pregiudizi etnici e odio verso le persone nelle regioni di Amhara e Afar, che sono state lasciate senza cure mediche a causa delle azioni del TPLF. È stato accusato di aver sostenuto falsamente il TPLF e di aver ignorato gli sforzi del governo etiope per fornire aiuti alle aree colpite.

Tedros fa parte della “cospirazione globale per imporre l’HR600 all’Etiopia, spingendo il Congresso degli Stati Uniti ad approvarla. E questo è il peggior tipo di cospirazione e tradimento del popolo etiope”, ha affermato l’Ethiopian News Agency (“ENA”).

Nell’ottobre 2022, Etv English Language World ha riferito che “Tedros Adhanom, che è sempre stato ossessionato dal voler liberare il terrorista TPLF da tutte le atrocità commesse negli ultimi 2 anni. L’imperatore Tewodros ha cercato di unire l’Etiopia, ma Tedros Adhanom sogna di disintegrare l’Etiopia”.

Ulteriori letture:

