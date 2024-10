Attenti alla Narrazione, la GPA (Utero in Affitto) è Criminale. Mario Adinolfi.

che su Repubblica sta scrivendo le “storie” che servono a preparare il terreno per il sovvertimento della legge è una collega sensibile e che stimo, segue quotidianamente questa pagina. Oggi sul suo giornale racconta la seconda coppia in due giorni che dovrebbe convincermi che io sono in errore. Operaio 45enne lui, aspirante madre 41enne lei, hanno speso i 70mila euro per comprarsi in Ucraina un bambino che nasce tra un mese. Titolo: “È già nostro figlio”. No, non lo è. Livia mette in pagina il punto di vista dell’acquirente, che inevitabilmente non può che dichiarare di non sentirsi un criminale. Il mio invito è a modificare il punto di vista, ribaltare il punto in cui è piazzata la telecamera. Provare a filmare dentro una di quelle “cliniche” ucraine, mettere il naso dentro le agenzie che vendono neonati in quel Paese, leggere i contratti capestro che vengono fatti firmare a quelle donne che diventano di fatto una cosa di proprietà di chi paga, capire cosa succede a una di loro se cambia idea e vuole tenere il neonato che partorisce. Ecco, se Livia spostasse il punto di vista e provasse a raccontare altro dalle coppie che le associazioni selezionano per la narrazione su Repubblica, capirebbe che questa è assolutamente una pratica criminale gestita da un racket che l’Italia fa benissimo a non voler alimentare. In Italia il racconto giornalistico della violenza rappresentata dall’utero in affitto è un tabù. Eppure basterebbe poco.