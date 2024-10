Antonio Tajani, la Diplomazia del Belato. Povera Italia! Paolo Deotto.

Marco Tosatti

Paolo Deotto

Il nostro Ministro degli Esteri “si augura” che il governo israeliano, dopo aver fatto fuori l’ennesimo avversario (il capo di Hamas, Sinwar) e aver massacrato qualche decina di migliaia di innocenti, freni un po’ la sua esuberanza e magari si dia una calmata…

C’era un volta l’Italia, che era, almeno in teoria, un Paese indipendente, una potenza industriale, una nazione rispettata nel mondo. C’era una volta, anche se dobbiamo ricordare però come finirono i pochi politici che tentarono di fare una politica estera indipendente. Pensiamo a Moro, a Craxi, a Berlusconi…

E c’è l’Italia di oggi che, per chi non lo sapesse, è rappresentata nel mondo dal sig. Antonio Tajani, che ricopre la carica di Ministro degli esteri e che anche lui, poverello, deve seguire comunque le direttive che gli arrivano. E non arrivano né dal governo né dal parlamento italiani.

Ma anche nella non invidiabile situazione di marionetta, sarebbe opportuno, per amor proprio e per amor di patria, salvare almeno un po’ di dignità.

E la dignità non si salva mai belando.

Dobbiamo riassumere cosa sta facendo Israele da oltre un anno? Dobbiamo fare la conta dei civili innocenti morti sotto i bombardamenti, più quelli morti per mancanza di assistenza medica, cibo, acqua, trasformati in bersagli per sadici tirassegni?

Dobbiamo parlare dei bambini uccisi a Gaza (vedi su https://www.ilnuovoarengario.it/nyt-gaza-i-bambini-uccisi-dai-cecchini-e-tutto-vero/ )?

Ebbene, Israele ha appena eliminato un ennesimo avversario. Ignoriamo se fosse più buono o più cattivo di altri. L’unica certezza che abbiamo davanti agli occhi è un governo israeliano scatenato, un governo americano succube o complice, ma comunque fornitore di armi e munizioni e quattrini a Israele. E uno sterminato numero di innocenti uccisi o gettati nella disperazione.

Di fronte a questo tragico quadro, il nostro leonino Ministro degli esteri dichiara: “Pare che il capo militare di Hamas sia stato ucciso e credo che da questo punto di vista Israele possa aver compiuto la sua azione di autodifesa. Mi auguro che la scomparsa del capo militare di Hamas possa portare a un cessate il fuoco a Gaza”. (vedi su https://www.rainews.it/maratona/2024/10/israele-spara-ancora-contro-unifil-netanyahu-non-fermano-hezbollah-1dca8608-d1fb-46fa-8025-754f4d132cc4.html – i neretti sono nostri).

Insomma, da un anno a questa parte Israele si sta autodifendendo e adesso che ha ammazzato il capo di Hamas, il nostro poderoso Ministro degli esteri “si augura” che la smetta.

Le innumerevoli vittime fin qui fatte dalle forze armate di Israele? Ma cosa volete che sia? È “autodifesa”, ce lo dice Antonio Tajani.

Ma spara oggi, bombarda domani e così via, finalmente è stato beccato anche il capo di Hamas, Sinwar. Sì, è servito un anno di stragi, ma suvvia, non stiamo a fare i pignoli.

Poi succede che questi esuberanti soldati delle “Forze di difesa” israeliane (chissà cosa combinerebbero se fossero “Forze di offesa”…) sparino anche contro i soldati dell’Unifil e anche contro i nostri soldati?

Niente paura.

Il governo vigila e il Ministro degli esteri “si augura” che adesso si possa smettere.

Comunque, non preoccupiamoci troppo: la guerra a Gaza e in Libano non durerà a lungo, perché di questo passo non resterà più nessuno da ammazzare.

E sarà la “soluzione finale” del problema palestinese.

Vedremo a quel punto cosa si augurerà il nostro leonino Ministro degli esteri.

Povera Italia.

Dio salvi l’Italia

