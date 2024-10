Utero in Affitto Reato Universale: la Felicità delle Femministe. Pro-Memoria.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

Utero in AFFITTO “reato UNIVERSALE”

Per noi questo è un giorno di gran festa … sostenuto e atteso con grande speranza la legge sull’utero in affitto “reato universale” … finalmente approvata oggi anche al Senato … un modello possibile per legislazioni di tutti i Paesi … Una battaglia aspra … che ci è costata l’ostracismo, lo stigma e l’isolamento … proprio da parte di quella sinistra dalle cui fila proviene la grande parte di noi … definite bigotte, residuali, reazionarie, omotransfobiche … ogni tentativo di dialogo su questo tema … respinto con assoluto sprezzo dai segretari, dai responsabili diritti e dalle portavoce delle donne dei partiti di sinistra

Giorno di festa! Approvata la legge sull’utero in affitto “reatouniversale”

Dopo più di un decennio di lotte pagate a caro prezzo la felicità del risultato: da oggi in Italiasarà punibile chi paga una donnaper una gestazione conto terzi, anche se la pratica è realizzata all’estero in un paese in cui è legale.

Una norma-modello attesa dal fronte abolizionista di tutto il mondo che oggi festeggia insieme a noi#LOTTARESERVE16 Ottobre 2024 | Notizie italiane, Senza categoria | #lottare serve, gestazione per altri, maternità surrogata, utero in affitto reato universale

Per noi questo è un giorno di gran festa. Festa anche per le decine di associazioni e di femministe di tutto ilmondo -Stop Surrogacy Now, Ciams, Finnrage, Women’s Declaration International, Japan Coalition Against Surrogacy, Feminist Legal Clinic, Prostitution Research & Education, Finaargit, Jennifer Lahl, Pyllis Chesler, Gena Corea, Sylviane Agacinski e molte altre- che insieme a noi hanno sostenuto e atteso con grande speranza la legge sull’utero in affitto “reato universale”, finalmente approvata oggi anche al Senato, intesa come un modello possibile per legislazioni di tutti i Paesi.

Una lunga battaglia, durata un decennio: lo testimoniano pubblicazioni come “L’anima del corpo. Contro l’utero in affitto” di Luisa Muraro, e “Temporary Mother. Utero in affitto e mercato dei figli” di Marina Terragni, entrambe del 2016, fino al più recente “Maternità surrogata, utero in

affitto, gestazione per altri (GPA)” firmato nel 2023 dalla nostra Rete per l’Inviolabilità del Corpo Femminile oltre alle decine di altri scritti e alle

molte mobilitazioni.

Una battaglia aspra, combattuta per la dignità delle donne e il bene di bambine e bambini, che ci è costata l’ostracismo, lo stigma e

l’isolamento politico proprio da parte di quella sinistra dalle cui fila proviene la grande parte di noi, dileggiate e definite bigotte,

residuali, reazionarie, omotransfobiche per la nostra posizione motivatamente contraria.

Non possiamo dunque dimenticare come ogni tentativo di dialogo su questo tema, salvo rarissime eccezioni, sia stato respinto con

assoluto sprezzo dai segretari, dai responsabili diritti e dalle portavoce delle donne dei partiti di sinistra.

Ma non possiamo non sottolineare ancora una volta che #lottareserve RadFem Italia Rete per l’Inviolabilità del Corpo Femminile

