“Ingannata”. Nessuno Nasce nel Corpo Sbagliato. Brescia, 20 Ottobre. Eventi e Segnalazioni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste segnalazioni eventi e incontri. Buona lettura e condivisione.

INIZIATIVE



[1] *STASERA* GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2024, 21.00, REGGIO EMILIA, PADRE CALOGERO DI FIORE, “NOMADI CON DIO”

Conclusione del Festival di Spiritualità “Dialogo in verticale”, organizzato da La Libertà e libreria Bizzocchi. Presentazione del libro “Nomadi con Dio. La spiritualità del cammino”.

[2] VENERDI’ 18 OTTOBRE 2024, 21.00, REGGIO EMILIA, SERATA DI PREGHIERA

Rosario, Messa, Adorazione presso la Chiesa dei Cappuccini. Presiede don Romano Vescovi.

[3] DOMENICA 20 OTTOBRE 2024, 20.00, BRESCIA, LUKA HEIN, “INGANNATA”

Sottotitolo “Perchè nessuno è nato nel corpo sbagliato. Nemmeno io”. Testimonianza di una “detransitioner”. Con interventi di Raffaella Frullone, Jacopo Coghe, Massimo Gandolfini.

[4] LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2024, 20.30, CORREGGIO (RE), LUIGI BALLERINI, “ORIENTARE LA PERSONA DEL GIOVANE ALLA CONSAPEVOLEZZA DI SE'”

Luigi Ballerin

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] DELLA GUERRA BUONA E DELLA PACE CATTIVA

Dopo la diffusione del mio Taglio Laser “Guerra giusta e pace giusta: esistono davvero?” mi è arrivato questo testo di Maurizio Angelucci che diffondo a tutti. Il testo fa parte del libro “Cavalleria. Una Via sempre aperta”.

[2] ANGELA PELLICCIARI 21 OTTOBRE 2024, 10.30, A RADIO MARIA

«Ho registrato una puntata per Radio Maria perché venerdì parto per il Sudafrica [a insegnare, NdR] e non riesco a fare la diretta. Mi pare molto bella: una sintesi con diversi fatti che non avevo mai detto del Risorgimento e la risposta di Leone XIII. Va in onda il terzo lunedì di ottobre». Appuntamento quindi per lunedì 21 ottobre 2024, ore 10.30

[3] UN RACCONTO DI DINO BUZZATI

Con un partecipante al convegno di Lonigo del 6 ottobre ci siamo messi a parlare anche di Dino Buzzati, a cena. Mi segnala questo racconto “Nuovi strani amici”.

https://cinquepassi.org/ antologia/nuovi-strani-amici- dino-buzzati/

[4] ELENA VA IN CLAUSURA, MA PER ORA E’ ANCORA NEL MONDO

Elena Almangano, relatrice del Maritain, entra in clausura il 27 dicembre. «Intanto, per chi volesse, ho pubblicato il mio ultimo video su intelligenza artificiale e biblioteche».

https://youtu.be/Pqx4IQtbcdg? si=N6sgvBvcg3WL7de_

