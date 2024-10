Conte Cerca di Svicolare dall’Inchiesta sul Covid. Si Attende Duro Editoriale di Marco Travaglio su Il Fatto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su X (già Twitter) da Ortigia-PR. Che rivela la coda di paglia di Giuseppe Conte nella pandemia. Adesso attendiamo un infuocato, ironico, bruciante editoriale del fustigatore degli italici costumi @marcotravaglio direttore del Il Fatto Quotidiano. Qui si parrà la sua nobilitate…Buona lettura e condivisione.

§§§

SPRAZZI DI VERITA’ SUL COVID…. #commissionecovid entra nel vivo e @Ass_ContiamoCi viene audita. Si sono battuti a lungo per poter curare al di fuori del protocollo tachipirina e vigile attesa ma hanno trovato un muro.

Eppure la gente guariva.

E l’anomalia più grave è la presenza di @GiuseppeConteIT decisore come premier quindi da interrogare.

Furbo..sapeva che sarebbe stato sotto torchio ma i membri della commissione non possono essere sentiti…e non vuole dimettersi… in linea perfetta con la politica del M5S; censori solo con gli altri.

§§§

