Grande Sondaggio fra i Cattolici USA: Basta Eucarestia sulla Mano, Negarla ai Peccatori Pubblici.

Un sondaggio rivoluzionario tra i cattolici degli Stati Uniti rivela la strada per ripristinare la fede eucaristica

Il più grande sondaggio tra i cattolici mai completato negli Stati Uniti.

https://realpresencecoalition.com/results/ Oggi la Real Presence Coalition (RPC) ha annunciato la pubblicazione dei risultati del suo sondaggio sui cattolici statunitensi al grande pubblico. I risultati del sondaggio sono disponibili su

In concomitanza con la pubblicazione del comunicato, la RPC ha anche inviato una lettera aperta ai vescovi degli Stati Uniti , esortandoli a prendere in considerazione i risultati del sondaggio nel corso della loro campagna di risveglio eucaristico nazionale.

“Questo è il più grande sondaggio sui cattolici mai condotto negli Stati Uniti”, ha affermato Vicki Yamasaki, portavoce del RPC. “I sondaggi di organizzazioni come Pew Research e Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) non si avvicinano minimamente al numero di cattolici che hanno partecipato a questo sondaggio”.

“Il sondaggio Pew ha rivelato un problema molto preoccupante e l’RPC ha progettato e avviato questo sondaggio per arrivare specificatamente alla causa principale di questo problema e indagare la questione del perché i cattolici laici credano che ci sia stata una perdita di fede nella Presenza Reale”, ha affermato Jim Hobart, un partner di Public Opinion Strategies (POS) che ha assistito nello sforzo del sondaggio.

L’indagine RPC ha rivelato che la perdita di fede nella Presenza Reale è stata precipitata da una combinazione di fattori, tra cui:

1) Ricevere l’Eucaristia sulla mano;

2) Lo scandalo dell’offerta dell’Eucaristia ai peccatori pubblici che rifiutano l’insegnamento cattolico;

3) Mancanza di riverenza da parte sia dei laici che dei sacerdoti;

4) Mancanza di una solida catechesi; e

5) Perdita del senso del soprannaturale.

Gli intervistati hanno anche offerto una serie di raccomandazioni specifiche ai vescovi degli Stati Uniti su come ripristinare la fede nella Presenza Reale, tra cui:

1) Incoraggiare la pratica di ricevere l’Eucaristia sulla lingua, in ginocchio;

2) Catechizzare i fedeli;

3) Promuovere una maggiore venerazione per l’Eucaristia;

3) Eliminare l’uso dei Ministri Straordinari;

4) Negare l’Eucaristia ai peccatori pubblici; e

5) Aumentare gli eventi eucaristici come l’adorazione e le benedizioni.

“I risultati complessivi di questo sondaggio possono essere riassunti al meglio dall’antica massima latina ‘lex orandi, lex credenda’”, ha affermato John-Henry Westen, membro del RPC. “Attualmente c’è una discrepanza tra il modo in cui adoriamo e ciò in cui crediamo. Non esiste una singola ‘soluzione miracolosa’ per risolvere questo problema. Sarà necessario un approccio integrato e multiforme”.

“Come sapremo quando c’è stato un ripristino della fede nella Presenza Reale?” ha chiesto Padre Chad Ripperger, un membro del RPC. “Quando la fila per la confessione è lunga almeno quanto la fila per ricevere l’Eucaristia”.

Public Opinion Strategies (POS) è una società di ricerca riconosciuta a livello nazionale che ha condotto 25.000 progetti di ricerca e 11 milioni di interviste in 50 stati. POS è stata incaricata di fornire assistenza nella progettazione del sondaggio e nell’interpretazione dei suoi risultati.

La Real Presence Coalition (RPC) è un gruppo informale di influenti cattolici che lavorano per ripristinare la fede nella presenza reale di Gesù Cristo nella Santa Eucaristia. La sua missione è quella di fornire un prezioso contributo ai vescovi degli Stati Uniti nel loro sforzo pluriennale per ripristinare la fede nella presenza reale di Gesù Cristo nell’Eucaristia.

L’imponente sondaggio RPC ha prodotto circa 16.000 risposte con un tasso di completamento dell’80% e ha generato più di 250.000 parole di feedback aperto. Sebbene il sondaggio fosse aperto a tutti i cattolici statunitensi, coloro che hanno risposto potrebbero essere meglio descritti come “altamente impegnati nella loro fede”, con oltre il 97% degli intervistati che frequentano la messa almeno una volta alla settimana.

La Real Presence Coalition esorta la Conferenza episcopale degli Stati Uniti a tenere in considerazione questi risultati mentre lavora verso una rinascita eucaristica. Le intuizioni del sondaggio forniscono una tabella di marcia per ripristinare la fede nella presenza reale di Gesù Cristo nell’Eucaristia.

§§§